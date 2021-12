SDP-ovci prihvatili dokument o reformi zdravstva. Otkrili kako će rješavati probleme

Nakon završetka sjednice Glavnoga odbora SDP-a predsjednica Glavnog odbora Marija Lugarić izvijestila je u subotu kako je Glavni odbor raspravio i prihvatio dokument o reformi zdravstvenoga sustava u Republici Hrvatskoj. Glavni odbor stranke je jednoglasno prihvatio točke za reformu zdravstvenoga sustava, a dokument će, najavila je, biti objavljen na mrežnim stranicama i upućen SDP-ovim organizacijama na raspravu.

Ocijenila je kako je rasprava pokazala da je pandemija u prvom planu razotkrila probleme koje zdravstveni sustav već godinama ima i po kojima je brmenit. Pandemija će proći, međutim, zaključili smo da zdravstveni sustav - bez ozbiljne promjene paradigme, bez stavljanja naglaska na bolju zdravstvenu zaštitu, na promociju zdravog života i zdravlja te na preventivne programe - zdravstvo će ostati financijski neodrživo i neučinkovito, rekla je Lugarić.

Izvijestila je da su još raspravljali o ispunjavanju zakonske i stranačke obveze te jednoglasno prihvatili financijski plan SDP-a za 2022. godinu. Konsolidacija je gotovo pri kraju, do kraja 2023. očekujemo otplatu svih kredita koje SDP ima, rekla je dodavši kako su već sada u odnosu na prošlu godinu smanjili obveze koje su imali te da katualne obveze redovno podmiruju.

Najavila je i kako se iduće godine u SDP-u planira smanjenje rashoda za 41 posto. I predsjednik SDP-a Peđa Grbin u izjavi je istaknuo kako su raspravljali o pitanjima zdravstva. "Iza pandemije ostat će pandemija drugih bolesti, koje su se u ovom stanju samo pogoršale - dijabetes, kardiovaskularne bolesti i rak, rekao je Grbin, ustvrdivši kako se ljudi se od njih nisu mogli liječiti.

Želimo, naglasio je, da naš sustav dočeka spreman vrijeme poslije pandemije, a Vlada o tome slabo vodi računa, kaže Grbin.

"Krenuli smo u smjeru sveobuhvatnoga unaprjeđenja hrvatskoga zdravstva zasnovanog na temeljima solidarnosti, dostupnosti svima i sustava koji je zasnovan na javnom zdravstvu u kojem će se sve pacijente tretirati na isti način", dodao je predsjednik SDP-a. Poručio je kako je to "zdravstvo u kojem će u fokusu biti pacijent, ljudi, i kako tim ljudima pomoći; kako osigurati da ne umiru od zdravstvenih stanja od kojih nije bilo potrebno, koja su izlječiva, mogu se tretirati i za koja medicinska znanost daje odgovor kako iz njih izaći, a hrvatsko zdravstvo", tvrdi Grbin, "to u ovom stanju ne može izvesti".

"Želim da jednoga dana dođemo do izbora na kojima će građani odlučivati, ne protiv nečega, nego za onu opciju za koju smatraju da je za društvo bolja", rekao je.

Dodao je kako je SDP do sada izašao s prijedlogom politike za teritorijalni ustroj jer zdravstvenu politiku bez teritorijalnoga ustroja ne može voditi. Na upit gdje će biti crta između privatnoga i javnog zdravstva, Grbin je odgovorio kako SDP nije protiv privatnoga zdravstva, no da privatno zdravstvo mora biti izbor i plod odluke građanina.

Na privatno zdravstvo ne treba biti prisiljen, poručio je Grbin. Moramo jačati javni zdravstveni sustav, smanjiti liste čekanja pa odlazak kod privatnika ostaje stvar odluke pojedinca, a ne stvar nužde, rekao je.

Upitan znači li to da svaki osiguranik može birati gdje će ići njegov novac, rekao je kako to znači upravo suprotno. Javno zdravstvo je sustav koji osigurava i organizira država, rekao je dodavši kako ga moramo učiniti takvim da bilo tko od nas može zdravstvenu pomoć naći u sustavu. Na pitanje o suradnji s Mostom, rekao je kako postoje stvari oko kojih se slažu i one oko kojih ne slažu.

"Tamo gdje sadržaj nekoga prijedloga podupiremo i ono što se želi postići to podupiremo, ali tamo gdje vidimo neodgovorno ponašanje i stvari s kojima se ne slažemo - to ne možemo i nećemo poduprijeti", rekao je Grbin. Na pitanje kako komentira izbor Davora Filipovića u Nadzorni odbor Ine, Grbin je odgovorio kako to vidi kao kaznu Vađeliću i nagrađivanje slijepo odanih i poslušnih Plenkoviću.