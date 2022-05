SDP-ov kandidat za Split: 'Puljku je cilj fotelja u Zagrebu! Prevario je lijeve birače i postao novi Kerum'

Kandidat SDP-a za gradonačelnika Splita, Davor Matijević, gostovao je u srijedu na Večernji TV-u gdje je komentirao nove izbore, gradsku politiku, svoj program ali i bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka.

Split ide na kompletno nove lokalne izbore 26. lipnja, a to znači da će građani na njima birati i gradonačelnika i gradsko vijeće. Što SDP očekuje?

Ja mislim da se na ove izbore nije ni trebalo ići. Ivica Puljak je zbog zaštite Bojana Ivoševića koji nad glavom ima optužnicu politički blokirao Split i priredio mu trošak novih izbora. Birači su pomalo iziritirani i tražit će alternativu.

Predizborne ankete pokazale su da će u drugi krug izbora ući Ivica Puljak (Centar) i nestranački kandidat HDZ-a Zoran Đogaš...

Ostavimo ankete po strani koje su bezbroj puta pogriješile. Osim toga, anketa koju spominjete rađena je još prije nekoliko tjedana i osobno ju je naručila stranka Ivice Puljka. U to vrijeme još svi kandidati nisu bili poznati. Isto tako činjenica je da je Puljak kao bivši gradonačelnik ponajviše u fokusu medija gdje želi uspostaviti sliku jedine alternative HDZ-u. Takva slika će se promijeniti jer je tu i SDP.

Kako je došlo do toga da ste vi postali kandidat SDP-a na ovim izborima, a istovremeno niste i predsjednik gradske stranačke organizacije?

U SDP-u smo procijenili da je to ispravan put. Ja sam trenutno tajnik splitskog SDP-a, a sudjelovao sam na prošlim unutarstranačkim izborima kao kandidat za predsjednika stranke. Međutim iz te utrke sam izašao. U to vrijeme sam bio najaktivniji gradski vijećnik s više desetaka inicijativa i naprosto sam procijenio da je bolje uhvatiti se jedne vrste djelovanja nego gomilati funkcije. Predsjednik splitskog SDP-a je Damir Barbir i on se bavi stranačkim pitanjima. Ja ću se kao kandidat te stranke baviti gradskim pitanjima. Dakle, u tome imam iskustva. Prošao sam gradski parlament, a osam godina sam predsjednik gradskog kotara Blatine-Škrape.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Mislite li da možete polučiti bolji rezultat nego što ga je SDP polučio prošle godine s Antom Franićem koji je, podsjetimo, nakon ulaska u Gradsko vijeće ubrzo napustio stranku čime je SDP spao samo na dvojicu vijećnika i samim time ostao bez kluba vijećnika?

Mislim da ću ostvariti bolji rezultat. Situacija s Antom Franićem posljedica je jednog perioda lutanja i letargije u kojoj se našao u SDP. Nije ostvario rezultat koji doliči našoj stranci koja je svojedobno imala i svog gradonačelnika Splita. Sad to mijenjamo.

Je li izbor Ante Franića za kandidata ipak bio fijasko splitskog SDP-a?

Ne bih rekao da je bio fijasko jer nismo bili u situaciji u kakvoj je danas HDZ koji je kandidata doslovno tražio preko oglasa. Franić je bio naš kolega, pet godina bio je u SDP-u. Upravo smo u njegovoj mladosti i energiji vidjeli svježinu koja bi mogla probuditi splitsku političku scenu. Međutim rezultat to nije popratio, bio je tek četvrti. Protekom vremena u Gradskom vijeću smo se razišli i sporazumno dogovorili da mi kao SDP nastavimo jednim, a on kao nezavisni vijećnik drugim putem. Ovdje je važno i spomenuti da se vrh stranke iz Zagreba ni na koji način nije petljao u naš izbor. U Splitu smo uvijek imali slobodne ruke. Naša filozofija je da sami donosimo odluke ali i snosimo odgovornost. Greška se dogodila, ali nije poanta u pronalasku krivca. Sad je idemo ispraviti.

Ipak, vi ste bili u rukovodstvu stranke kad je Franić polučio loš rezultat pa niste snosili odgovornost.

U ovoj fazi kampanje u kojoj SDP zbilja ima novi polet, zajedništvo i energiju ne treba tražiti nikakve alibije i vraćati se u prošlost.

Strahujete li od lošeg rezultata i mogućnosti da Peđa Grbin nakon izbora raspusti splitsku organizaciju?

Ne, zato što smo uvjereni da ćemo polučiti dobar rezultat i daleko bolji od prošlogodišnjeg. Imam dovoljno samopouzdanja da mogu reći da u ovu utrku ne bih išao da nemam iskustva. U SDP-u sam praktički proveo pola života, a u Gradskom vijeću sam se dokazao kao najaktivniji vijećnik. Političke procese i lokalne komunalne probleme dobro razumijem pošto sam osam godina na čelu kotara Blatine-Škrape.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSE Što nudite Splićanima? Zašto bi trebali glasati za vas?

Razlika između mene i Ivice Puljka ogleda se u socijalnoj politici i empatiji. U ovih 10 mjeseci koliko je boravio na čelu Splita pokazao je da mu nije stalo do ranjivih skupina društva. Primjerice, prvi put u povijesti umirovljenici nisu dobili uskrsnicu. Podsjetit ću da su splitski paraolimpijci dobili pločicu s imenom na Zapadnoj obali tek nakon moje inicijative. Isto tako na jedvite jade smo izgurali povećanje fonda pristupačnosti osobama s invaliditetom. Treba znati da sam ja kao jedini vijećnik predlagao osnivanje gradskog fonda za medicinski potpomognutu oplodnju. Ivica Puljak je to odbio. Na hodniku me molio da izbacim taj amandaman. Ni danas nisam shvatio zašto. Uglavnom na nizu primjera pokazao je da mu nedostaje komponenta socijalne osjetljivosti.

Je li mu to najviše zamjerate?

Da. Spomenuo bih i da sam se u Gradskom vijeću izborio za novac za ugradnju liftova u zgrade. U Splitu imamo više od 400 zgrada koje imaju uvjete za ugradnju liftova ali u kojima žive stariji ljudi. Život bez lifta njima znači kao boravak u zatvoru. Oko tri milijuna kuna trebalo je biti namijenjeno tom projektu da bi ga Ivica Puljak potom smanjio na milijun i pol i zatim propustio raspisati javni natječaj prije nego je dao ostavku. Od toga sada neće biti ništa. Imamo i nezgodnu situaciju sa splitskim škverom koji je opet u krizi i radnicie ne primaju plaće. Planirao sam na posljednjoj sjednici inicirati da se svim radnicima dodjeli jednokratna pomoć u iznosu od tri tisuće kuna da bi nam onda Puljak priznao da je ukinuo fond iz kojeg bi se taj novac trebao udijeliti.

Postoji li mogućnost da opet sklopite koaliciju s Puljkom? Prvo ste surađivali, a zatim vas je on isključio iz suradnje i vas osobno optužio za političku trgovinu.

Mi smo bili dio njegove programske koalicije. Podržavali smo točke za koje smo smatrali da donose dobro Splitu. Trenutno smo u kampanji i dopušten je taj jedan folklor u kojem jedni druge prozivamo. Međutim, kad se svjetla ugase trebamo sjesti i dogovoriti što je najbolje za naš grad. Što se tiče dijela o političkoj trgovini o tome sam više puta govorio o medijima. Podigao sam privatnu tužbu i kaznenu prijavu zbog klevete. Kad pobijedim Puljka na sudu novac ću donirati u humanitarne svrhe.

Dakle, ostavljate mogućnost suradnje s njim?

Da, ako će to biti u interesu grada Splita.

Nedavno ste govorili da je Puljku Split samo odskočna daska. Što ste pritom mislili?

Dovoljna je činjenica što je u kampanju krenuo iz centra Zagreba, s Markova trga. Dakle, čovjek koji želi biti gradonačelnik Splita program predstavlja u Zagrebu s Dalijom Orešković uz posredstvo Ivice Relkovića i pritom priča o nacionalnoj politici. Već je dobro poznato da Ivica Puljak ima ambicije postati premijer ili predsjednik države. To je legitimno, međutim nije legitimno da vara Splićane i da mu naš grad posluži kao odskočna daska za realiziju nekakve nacionalne strategije koja Split trenutno drži kao svog taoca.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Puljak vas naziva uhljebom koji je od njega tražio pozicije u gradskim tvrtkama kao protuuslugu za podršku u Gradskom vijeću.

A ja njega nazivam vrhunskim profesorom, ali lošim političarem. Puljak je prvo prevario lijeve birače, a sad se počeo ponašati kao Željko Kerum. Olako i bahato drugima lijepi etikete i vrijeđa ih. Mene naziva uhljebom, a svog dojučerašnjeg stranačkog kolegu Jakova Prkića HDZ-ovim žetončićem. Njegov diskurs postaje sve više nervozan. Što se tiče optužbi na moj račun još jednom ponavljam da je pravosudni postupak u tijeku i odogovrno tvrdim da ću pobijediti spor protiv Puljka. Ja za razliku od njega imam dokaze, a to su snimke s naših sjednica.

Kako komentirate optužnicu Puljkovog zamjenika Bojana Ivoševića koji je prijetio novinarku i zbog kojeg se praktički ide na ove izbore?

Ivica Puljak očito je odlučio ići stopama Milana Bandića i Božidara Kalmete. Tako su i oni tražili legitimitet od građana kad bi se našli pod istragama i optužnicama. Naravno da je Ivošević odmah po podizanju optužnice trebao odstupiti i dokazati svoju nevinost. Tu je riječ o političkim standarima i kulturi u javnom prostoru. Pa upravo su Ivica i Marijana Puljak bili ti moralizatori koji su šetali po svijetu, dizali kaznene prijave i tražili ostavke raznih aktera i zbog benignijih stvari. Sad kad im zamjenik ima pravomoćnu optužnicu onda sve žele prikazati kao dio simpatičnog mediteranskog folklora mladog i radišnog čovjeka. Samo zamislite što bi radili drugima da su u takvoj situaciji...

Koja je vaša vizija Splita?

Kad pričamo o Splitu onda treba znati da grad nisu samo Riva i Marmonotva. Došlo je vrijeme da se Split sagledava kao cjelina od Slatina na Čiovu do Gornjeg Sitnoga na istoku. U mnogim gradskim četvrtima još ne postoji asfalt, kanalizacija i popratna infrastruktura. Ja ću se time baviti primarno. Nadalje, nitko ne spominje negativne konotacije turizma od kojeg naš grad na neki način živi. Nekontrolirani masovni turizam bez ikakve strateške i dugoročne vizije reflektirao se i na stambeno pitanje. Zbog toga imamo situaciju da se stara gradska jezgra pod zašitom UNESCO-a pretvorila u cirkus. Tu je i vrlo važno pitanje stambene politike. Cijene kvadrata u Splitu ruše rekorde i dosežu 5.000 eura. Zbog toga naši mladi bježe u Solina, Kaštela, Podstranu... Još kao gradski vijećnik predložio sam pet atraktivnih lokacija za izgradnju POS-ovih stanova za kupovinu i dugoročni najam. Ivica Puljak nije imao razumijevanja za te inicijative. Uglavnom, veliki naglasak stavit ću na mlade i njihovo stambeno zbrinjavanje. Split je lijep i velik grad s mnogo poslovnih prilika. Ne smijemo dopuštati da nam zbog izostanka GUP-a i blokade u Uredu za urbanizam mladi bježe u druge gradove.

