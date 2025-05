SDP je nakon više od 30 godina vladavine izgubio svoju utvrdu: Iva Rinčić uvjerljivo ide po mandat gradonačelnice Rijeke

Euforija u stožeru nezavisne Ive Rinčić u središte Rijeke trajala je, zapravo već od objavljivanja prvih neslužbenih rezultata odmah po zatvaranju biračkih mjesta u 19 sati, jer je već tada bilo jasno da je osvojila najveću podršku Riječana. Kako je tekla noć, ta se podrška povećala sa nepunih 40, ne preko 41 posto podrške birača, čime je Iva Rinčić u drugi izborni krug ušla s također nezavisnim Markom Filipovićem od kojeg ima gotovo dvostruko veću podršku birača. Uspjeh Ive Rinčić jedan je od najvećih uspjeha ovih lokalnih izbora jer je nakon SDP prvi puta izgubio svoju utvrdu od nezavisne kandidatkinje.

Odgovornost za odluke

Iako su zadnje ankete prije samih izbora također pokazivale da će Iva Rinčić ići u drugi krug, nije bilo posve jasno hoće li se s njom tamo naći Marko Filipović ili Sandra Krpan koju je SDP kandidirao za gradonačelnicu Rijeke. No, Riječani su odlučili da nakon više desetljeća ne žele da njihov grad vodi SDP što je veliki gubitak za stranku. Marko Filipović, koji je zadnje četiri godine vodio Rijeku u ime SDP-a, ali je iz stranke izišao kada ga stranka nije kandidirala za novi mandat, zahvalio je biračima koji su mu dali povjerenje jer su prepoznali, naveo je, sve što je odrađeno za grad u njegovom mandatu.

- Što se tiče rezultata SDP-a u Rijeci na ovim izborima, već sam rekao da će neki za političke odluke koje su donijeli morati odgovarati, no to je sada njihov problem, ne više moj. Pozivam birače da u što većem broju iziđu i na izbore za dva tjedna i podrže moj program koji se odnosi na budućnost Rijeke u koju su utkani svi započeti projekti i niz novih. Zadovoljan sam rezultatima, hvala svima, a sada idemo u drugi krug - poručio je Marko Filipović.

I Iva Rinčić je pozvala Riječane da u što većem broju iziđu na izbore za dva tjedna. Posebno je pozvala sve koji su ovoga puta, kako je rekla, ostali kod kuće i nisu izišli na izbore.

- Čitavo vrijeme u kampanji svojim sam sugrađanima nudila alternativu i hvala svima koji su mi dali ovoliku podršku koja je nadmašila sva naša očekivanja iako smo očekivali dobar rezultat. Dakle, Rijeka je spremna za alternativu, dapače, onu joj je nužna, to su pokazali ovi izbori, jer da su Marko Filipović i zamjenica mu Sandra Krpan dobro radili posao, ja ne bih bila danas ovdje. Mene je podržalo šest stranaka, što također govori puno o stanju u Rijeci i želji za promjenom. Obećajem poštenu i fer utakmicu i iduća dva tjedna kampanje do drugog kruga izbora. Razlike između kolege Filipovića i mene postoje, no fer utakmica se može odigrati do kraja. Pričat ću o programu, svim planovima i projektima koje imamo za Rijeku. Naime, i do sada smo pričali, naglašavam to i sada, da želimo Rijeku koja ne stagnira, već ide u budućnost kroz niz programa. Radit ćemo pošteno i odgovorno u upravljanju gradom. I moja je lista dobila čak 11 vijećnika, što je puno i drago mi je da nema velike razlike između podrške meni i mojoj listi. Naravno, morat ćemo razgovarati s drugima kada dođemo do toga da sastavljamo novo Gradsko vijeće. Naš je stav boljitak i budućnosti grada koji je napokon ušao u demokraciju. Mi ne želimo vladati nego upravljati Rijekom, pozivamo sve koji su spremni na suradnju oko projekata, konkretnih pitanja i tema važnih za razvoj Rijeke na razgovore o suradnji - kazala je Iva Rinčić.

Doktorirala iz bioetike

Ova rođena Riječanka, ima 50 godina i u politiku se aktivno uključila prije četiri godine. Vijećnica je u Gradskom vijeću Rijeke i Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije. Diplomirala je sociologiju, magistrirala na Fakultetu političkih znanosti, a doktorirala iz bioetike. Na Sveučilištu u Rijeci radi od 2001., a posljednje dvije godine redovita je profesorica na Fakultetu zdravstvenih studija. Vodila je Zakladu Sveučilišta u Rijeci, a prošle godine postala je i prva predsjednica Hrvatskog bioetičkog društva. U političkom nastupu naglašava autentičnost i otvorenost, a kampanju vodi pod sloganom "Rijeka ima alternativu".

SDP-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Rijeke Sandra Krpan čestitala je Ivi Rinčić i Marku Filipoviću na ulasku u drugi krug izbora za gradonačelnika, nakon što su rezultati pokazali da je Krpan treća po broju glasova. Kazala je da će u idućim danima stranka analizirati rezultate, ali da je činjenica da su očekivali bolji rezultat.

- Žao mi je što građani nisu prepoznali energiju koju sam željela dati. No, poštujem izbor birača, zahvaljujem svima koji su dali glas za SDP i vjerujem da najbolje za Rijeku tek slijedi - kazala je SDP-ova Sandra Krpan.

