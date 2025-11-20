Schneider Electric lansirao novo rješenje za pohranu energije koje omogućuje napredno upravljanje energijom u zgradama

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, predstavio je Schneider Boost Pro, napredno lokalno rješenje za pohranu električne energije (battery energy storage system, BESS) dostupno širom Europe.

Novo rješenje namijenjeno je komercijalnim i industrijskim objektima koji žele smanjiti troškove energije, umanjiti svoj ugljični otisak (ukupna količina CO₂ emisija koju uzrokuje poslovanje) i osigurati neprekidan rad svojih postrojenja.

Rješenje za energetsku tranziciju

Kako Europa ubrzano prelazi s fosilnih goriva na održive izvore energije (obnovljive izvore poput sunca, vjetra i hidroenergije), udio obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije dosegao je 50% u Europskoj uniji. Međutim, daljnje povećanje tog udjela izazovno je zbog promjenjivosti (varijabilnosti) i nepostojanosti (intermitentnosti) obnovljivih izvora te potrebe za modernizacijom elektroenergetske mreže kako bi ona mogla fleksibilno reagirati na promjene u proizvodnji i potrošnji.

Schneider Boost Pro podržava energetsku tranziciju pružajući fleksibilnost (prilagodljivost potrošnji), stabilnost (pouzdanost u napajanju) i učinkovitost opskrbe energijom u industrijskim i poslovnim zgradama. Sustav je također pogodan za upotrebu u logističkim bazama i depoima, gdje može podržati punjenje električnih autobusa i kamiona, kao i u prometnoj infrastrukturi, primjerice duž autocesta gdje su potrebna pouzdana i visokokapacitetna rješenja za brzo punjenje.

Fleksibilnost i integracija

Schneider Boost Pro skalabilan je od 200 kWh do 2 MWh (što znači da se može po potrebi povećavati kapacitet spremnika energije spajanjem više jedinica). Moguće je povezati do 10 jedinica, čime se sustav prilagođava većim energetskim potrebama.

Dio je cjelovitog Schneider Electric rješenja za optimizaciju energetskih operacija, koje uključuje:

distribuciju električne energije (power distribution),

punionice za električna vozila (EV chargers),

edge kontrolu (lokalno upravljanje uređajima pomoću inteligentnih kontrolera na rubu mreže),

softverska rješenja i

usluge održavanja i podrške.

Ključne prednosti i primjene Schneider Boost Pro sustava

• Optimizacija vlastite potrošnje (self-consumption optimization): pohranjuje višak energije iz obnovljivih izvora (npr. solarnih panela) i omogućuje njezino korištenje kasnije, čime se povećava energetska neovisnost objekta.

• Dodatna raspodjela snage (extra power allocation): uravnotežuje potrošnju energije između različitih lokacija ili objekata koristeći prethodno napunjene baterije kada je trenutačna potražnja veća od raspoložive energije te osigurava pouzdan izvor napajanja (backup power) u slučaju nestanka struje.

• Upravljanje tarifama (tariff management): sustav se puni tijekom izvanvršnih sati (off-peak hours) kada je cijena električne energije niža, a prazni tijekom vršnih sati (peak hours) kada su cijene više – što omogućuje značajno smanjenje troškova električne energije i rasterećuje mrežu.

• Stvaranje dodatnih prihoda (revenue generation): sustav može reagirati na signale operatora prijenosnog sustava (TSO – Transmission System Operator) i fleksibilno upravljati potrošnjom ili pohranom energije, čime pomaže stabilizirati mrežu i omogućuje dodatne prihodne tokove za korisnika.

Foto: Schneider Electric

Ključne značajke Schneider Boost Pro baterijskog sustava

Skalabilnost: do 10 jedinica može se povezati u sustav ukupnog kapaciteta do 2 MWh, što omogućuje rast kapaciteta u skladu s povećanjem potrošnje.

Certificirana kibernetička sigurnost (Cybersecurity by Design): podrazumijeva da je zaštita od kibernetičkih prijetnji (npr. hakiranja, krađe podataka) ugrađena u sustav od samog dizajna, a ne naknadno dodana.

Uvidi temeljeni na umjetnoj inteligenciji (AI-driven insights): sustav se integrira s EcoStruxure Microgrid Advisorom – rješenjem u oblaku koje koristi umjetnu inteligenciju za predviđanje vremenskih uvjeta, potrošnje energije i tržišnih cijena, čime omogućuje preciznije planiranje i odlučivanje.

Podrška i servis: obuhvaća stručnu instalaciju, personalizirane planove održavanja, brz odziv servisnih timova i mogućnost daljinskog nadzora i održavanja, čime se osigurava maksimalna dostupnost i pouzdanost sustava.

Pametno upravljanje energijom za novo energetsko doba

“S pojavom novog energetskog okruženja, koje pokreću rast obnovljivih izvora i ubrzana elektrifikacija (širenje korištenja električne energije u prometu, grijanju i industriji), pametna rješenja za pohranu energije postaju neizostavan dio svakog elektroenergetskog sustava,” izjavio je Jean-Baptiste Hazard, viši potpredsjednik i direktor odjela eMobility (rješenja za električnu mobilnost) u Schneider Electricu.

“Do 2030. godine potražnja za električnom energijom u poslovnim i industrijskim zgradama mogla bi porasti za čak 35%, prvenstveno zbog razvoja infrastrukture za punjenje električnih vozila. No mnoge organizacije i dalje ograničava nedostatna mrežna infrastruktura i nestalna proizvodnja iz obnovljivih izvora.”

Schneider Boost Pro omogućuje inteligentno i fleksibilno upravljanje energijom putem pametne pohrane (battery storage).Time se pomaže uravnotežiti promjenjivost proizvodnje iz obnovljivih izvora i smanjuje opterećenje elektroenergetske mreže u razdobljima najveće potražnje. Rezultat su otpornija, učinkovitija i održivija poduzeća, koja mogu aktivno oblikovati svoju energetsku strategiju i prilagoditi se budućim izazovima tržišta energije.