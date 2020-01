Savjetnik predsjednice napao Milanovića nakon sučeljavanja: Sram vas bilo

Sram vas bilo - poručio je savjetnik aktualne predsjednice Tomislav Madžar Zoranu Milanoviću nakon sučeljavanja na HRT-u. Cijeli incident dogodio se zbog toga što je spomenuo propali Kontinental u čijem Nadzornom odboru je bila Kolinda Grabar-Kitarović.

Novinari su Milanovića nakon sučeljavanja pitali o Leonu Suliću.

- Nisam to ja izvadio, izvadio je trgovački sud, nekoliko dana se o tome piše.Ta firma je devastirana. To je moja građanska dužnost - kazao i upitao 'je li to osiguranje?'.

- Sram vas može biti, i zbog takvog govora i takvog ponašanja - ne odustaje Madžar, a Milanović odgovara da 'ima i dalje nestabilnih'.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Taman prije nego što je Milanović izašao iz prostorije, savjetnik predsjednice doviknuo je da objasni zašto je bio na minimalcu. Spominjao je i da je to stvar njegova gospodarstva.

- Ja čovjeka uopće ne poznajem - komentirao je Milanović i otišao.

Glasnogovornik Milanovićeva stožera Nikola Jelić nam je odbio komentirati incident, ali se oglasio na Twitteru.

Šef stožera @KolindaGK Ivan Anušić ispričao se Zoranu Milanoviću zbog verbalnog napada savjetnika Madžara. — Nikola Jelić (@NikolaJeli2) January 2, 2020

Predsjednica je uz pratnju otišla bez komentara.