Satelitski snimci otkrili manevre u Putinovoj tajnoj bazi? Stručnjak: 'Ne mogu zamisliti što bi drugo moglo biti u pitanju'

Satelitski snimci otkrivaju intenzivnu izgradnju tajanstvenog vojnog kompleksa u blizini sela Pavlovka, oko 60 km južno od Minska, koji bi mogao postati ključna lokacija za raspored ruskog hipersoničnog oružja Orešnik. Stručnjaci upozoravaju da ova baza, smještena u srcu Bjelorusije, može značajno eskalirati napetosti s NATO-om, posebice zbog svoje strateške blizine Poljskoj i potencijala za ciljanje zapadne Europe. Prema satelitskim snimkama, radovi na bazi započeli su u lipnju 2024. i nastavljeni su kroz proteklu godinu. Kompleks se prostire na površini ekvivalentnoj približno 280 nogometnih terena i uključuje 13 skladišnih objekata za streljivo dimenzija 30 x 18 metara, zaštićenih visokim zidovima, te tri hangara dugačka 300 metara. Uz to, baza sadrži složenu mrežu pristupnih cesta i barake, što ukazuje na pripreme za značajne vojne operacije. Iako je lokacija dokumentirana satelitskim snimanjem, bjeloruski mediji, pod strogom kontrolom režima Aleksandra Lukašenka, nisu izvijestili o njenom postojanju. Baza nije označena na službenim kartama, a lokalno stanovništvo očito nije upoznato s njenom svrhom. Bjeloruski dužnosnici površno su spomenuli "deminiranje" područja, no bez ikakvih detalja o vojnim aktivnostima.

Vojni analitičari vjeruju da bi baza mogla biti namijenjena za smještaj hipersonične balističke rakete srednjeg dometa Orešnik, koju ruski državni mediji nazivaju "revolucionarnom". Raketa, izvedena iz sustava RS-26 Rubež, sposobna je doseći brzinu veću od Mach 10 i nositi do šest bojevih glava, konvencionalnih ili nuklearnih, s dometom od 500 do 5.500 km. Ruski izvori tvrde da zapadni obrambeni sustavi, poput Patriota ili THAAD-a, nisu u stanju presresti Orešnik zbog njegove brzine i sposobnosti manevriranja.

Testiran samo jednom, u "eksperimentalnom" napadu na Ukrajinu u studenom 2024., Orešnik je pokazao potencijal za brzo djelovanje. Prema ruskim tvrdnjama, raketa bi iz Bjelorusije mogla doseći London za samo osam minuta, a uz nuklearnu bojnu glavu mogla bi izazvati temperature do 4.000 °C, uz potpuno uništenje ciljeva. Čak i bez bojne glave, njen domet omogućuje prijetnju cijelom Europom, uključujući Veliku Britaniju, unutar 20 minuta.

Poljski vojni analitičar Konrad Muzyka za Radio Liberty izjavio je da baza "vjerojatno služi za skladištenje strateške opreme, možda Orešnika ili čak nuklearnog oružja". Povijesno gledano, lokacija blizu Pavlovke bila je dio sovjetske vojne infrastrukture tijekom Hladnog rata, kada je korištena za skladištenje raketa R-12, Pioneer i Topol. "Ovo je idealna lokacija za takvu svrhu", dodao je umirovljeni finski obavještajac Marko Eklund, naglašavajući da "ne postoji logična alternativa" za namjenu baze, piše Mirror.

Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je u prosincu 2024. da će Orešnik biti raspoređen u Bjelorusiji do kraja 2025., dok je Lukašenko tvrdio da će rakete stizati "svakodnevno". Iako zasad nema vidljivih znakova rasporeda raketa, izgradnja baze sugerira intenzivne pripreme. Vijest dolazi u trenutku pojačanih napetosti između Rusije i NATO-a. Poljske vlasti nedavno su oborile ruske bespilotne letjelice koje su neovlašteno ušle u njihov zračni prostor, što je premijer Donald Tusk nazvao "bez presedana kršenjem". Tusk je upozorio da je Poljska trenutno "najbliža sukobu od Drugog svjetskog rata", dok NATO razmatra odgovor na sve veću rusku prisutnost u Bjelorusiji. Vojne vježbe Zapad-2025, zakazane za 12. do 16. rujna, dodatno povećavaju zabrinutost. Rusija i Bjelorusija planiraju simulacije nuklearnog napada, uključujući potencijalnu upotrebu Orešnika, što se smatra porukom upozorenja Zapadu.

Iako nema konačne potvrde da je baza u Pavlovki isključivo za Orešnik, njen opseg, tajnost i strateška lokacija ukazuju na ozbiljne pripreme. Analitičari upozoravaju da bi njen završetak mogao značajno promijeniti ravnotežu snaga u regiji, stavljajući Europu pod prijetnju brze i teško obranjive eskalacije.