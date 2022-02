Sanader reagirao na Milanovićeve izjave: 'Svjedočimo da predsjednik države direktno vrši udar na Vladu'

Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader osvrnuo se na konferenciji za medije na posljednji istup predsjednika Zorana Milanovića u kojem je rekao da Vlada treba pasti ako je polovica Đerekinih navoda istinita.

- Svjedočimo da, ja mislim prvi put od 2000. godine kada je uvedena parlamentarna demokracija, direktno predsjednik države vrši udar na Vladu, odnosno poziva na smjenjivanje Vlade zbog izjave jedne osobe. To je nezapamćeno u hrvatskoj povijesti - kazao je uvodno.

- Vidjeli ste i poziv predsjednika policiji da riješi stvar s Frkom Petešićem, znači direktno udar na institucije, pozivanje institucija i miješanje u rad. Predsjednik je postao takav nakon afere Janaf, prije toga nije sličio na današnjeg Milanovića. Je li to nešto što se u toj aferi dogodilo, a veže se uz predsjednika Milanovića, sigurno je interesantno pitanje - kazao je te postavio pitanje o konzultantskim uslugama od dva milijuna kuna.

- Jesu li te konzultacije i nikad odgovor od koga se dobilo dva milijuna kuna, za koga se radilo, je li to bila korupcija, je li to nešto skupa s onim tajnim putom u Albaniju bili okidač za situaciju s Ukrajinom. Jesu li sklopljeni ugovori, partnerstva, konzultantski poslovi bili uvod u ovo što vidimo danas - upitao je navevši kako javnost ima pravo na odgovor.

- Do afere Janaf bilo je normalno ponašanje predsjednika, čak je i surađivao i rekao da zajedno treba raditi za bolje hrvatsko sutra. Od tada se sve promijenilo, pljucanje po svemu i svakome u Hrvatskoj i međunarodnoj zajednici - dodao je.

Predsjednik Zoran Milanović, podsjetimo, komentirao je danas slučaj zviždačice Maje Đerek koja je otkrila slučaj Zvonimira Frke Petešića.

- Nisam nikada čuo za nju. Zašto ona to govori? To je posao za DORH i to ozbiljan posao, ti navodi koje si je gospođa dala za trud napisati jednostavno treba dati pažnju. Ako je pola onoga što ona govori istina, to je razlog za pad vlade - kazao je Milanović.

