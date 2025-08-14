FOTO Slavni nogometaš ima vilu u Dalmaciji: 1726 kvadrata čistog luksuza, ali ih dijeli s bivšom ženom

Njemačka nogometna legenda i svjetski prvak iz 2014. godine, Mats Hummels, već godinama spada među poznate sportaše koji ljeto rado provode na hrvatskoj obali.
Njemačka nogometna legenda i svjetski prvak iz 2014. godine, Mats Hummels, već godinama spada među poznate sportaše koji ljeto rado provode na hrvatskoj obali.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Share
Podijeli
U malom dalmatinskom mjestu Posedarje, nedaleko od Zadra, Hummels je izgradio luksuzno imanje tik uz more.
U malom dalmatinskom mjestu Posedarje, nedaleko od Zadra, Hummels je izgradio luksuzno imanje tik uz more.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Share
Podijeli
Njegova priča s Dalmacijom započela je u listopadu 2012., kada je preko posrednika od obitelji Klanac kupio parcelu od 1726 četvornih metara, smještenu u prvom redu do mora. 
Njegova priča s Dalmacijom započela je u listopadu 2012., kada je preko posrednika od obitelji Klanac kupio parcelu od 1726 četvornih metara, smještenu u prvom redu do mora. 
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Share
Podijeli
Na toj je lokaciji, uz ulaganje procijenjeno na dva do tri milijuna eura, niknulo nekoliko ekskluzivnih vila za odmor i iznajmljivanje. Najveća među njima nosi ime “Villa CaMa”.
Na toj je lokaciji, uz ulaganje procijenjeno na dva do tri milijuna eura, niknulo nekoliko ekskluzivnih vila za odmor i iznajmljivanje. Najveća među njima nosi ime “Villa CaMa”.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Share
Podijeli
Dok je gradio svoje poslovno i privatno utočište na Jadranu, Hummels je živio skladan život sa suprugom Cathy Fischer, njemačkom influencericom, voditeljicom i modelom. 
Dok je gradio svoje poslovno i privatno utočište na Jadranu, Hummels je živio skladan život sa suprugom Cathy Fischer, njemačkom influencericom, voditeljicom i modelom. 
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Share
Podijeli
Zajedno su od tinejdžerskih dana, vjenčali su se 2015., a tri godine poslije dobili sina Ludwiga. Ipak, brak je završio u studenom 2022. godine razvodom.
Zajedno su od tinejdžerskih dana, vjenčali su se 2015., a tri godine poslije dobili sina Ludwiga. Ipak, brak je završio u studenom 2022. godine razvodom.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Share
Podijeli
Unatoč tome, vile u Posedarju ostale su u njegovu vlasništvu. Hummels i dalje redovito boravi u Dalmaciji i putem društvenih mreža dijeli fotografije.
Unatoč tome, vile u Posedarju ostale su u njegovu vlasništvu. Hummels i dalje redovito boravi u Dalmaciji i putem društvenih mreža dijeli fotografije.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Share
Podijeli
Cathy je također posjećivala vile nakon kupnje, a zbog sina Ludwiga bivši supružnici i dalje održavaju korektan odnos.
Cathy je također posjećivala vile nakon kupnje, a zbog sina Ludwiga bivši supružnici i dalje održavaju korektan odnos.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/