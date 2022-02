Milanović: Ako je pola onoga što Đerek priča istina, to je razlog za pad vlade

Predsjednik Zoran Milanović dao je izjave za medije gdje se dotaknuo Ukrajine, ali i slučaja zviždačice Maje Đerek koja je otkrila slučaj Frke Petešića.

- Nisam nikada čuo za nju. Zašto ona to govori? To je posao za DORH i to ozbiljan posao, ti navodi koje si je gospođa dala za trud napisati jednostavno treba dati pažnju. Ako je pola onoga što ona govori istina, to je razlog za pad vlade - kazao je Milanović.

- Imate Jandrokovića koji zivka državnog tajnika u ministarstvu imovine, sada glavnog tajnika HDZ-a, Plenkovićevog prijatelja koji je s njim odrastao stan do stana na Ksaveru. Znam jer je četvrti stan moja familija. Nije si mogao naći boljeg suradnika, to je 'rođo'. Njihove matere su iz istog sela. Tog čovjeka zove Jandroković da se raspita za neki poslovni prostor u centru grada kojeg ima u najmu njegov prijatelj. Jel se to smije raditi? To je posao odvjetnika i to vrlo delikatan. Tko god ima državni prostor u najmu, nek' plaća il nek' se nosi - ne, nego HDZ-ovci interveniraju - kazao je.

Sjetio se i primjera uhićenja koje se dogodilo prošlog ljeta.

- Ljetos je predsjednik sabora bio u situaciji gdje ga je neki 'pranker' nazvao i upotrijebio nadimak koji je prihvaćen u narodu - kasnije je policija je došla po njega. Sjećamo se toga. Jel to zlouporaba do neba? Lažno ga je prijavio jer policija ne bi došla po čovjeka koji je predsjedniku sabora rekao kako ga je ovaj nazvao. Morao je reći da je ovaj rekao nešto ozbiljnije - kazao je.

- Ja se čak ne sjećam da je nijedan političar gađan jajetom. Vrši se pritisak da postupa policija, a ona igra linijom manjeg otpora. Ministar unutarnjih poslova morao je jučer braniti pred javnošću šefa kabineta od Plenkovića koji je lažno ispunio prijavu - kaže Milanović.

Policija bi ga trebala prijaviti po službenoj dužnosti, smatra.

- To je kažnjivo djelo. Ja te pitam jedno, ti mi govoriš deseto, i dalje je on lopina. Taj stan košta tisuću eura mjesečno i ljudi dižu kredite za to. To je čovjek koji je jedini takav u hrvatskoj vlasti. Jeste otkrili ikoga tko koristi pogodnost koju koristi Frka-Petešić? Nije bilo u mojoj vladi, nema niti u Plenkovićevoj osim ako nisi neki pajdo i prijatelj iz Pariza - kazao je.