Barban slavi 50. Trku na prstenac – viteški spektakl koji povezuje stoljeća

Barban od 21. do 24. kolovoza slavi 50. izdanje Trke na prstenac, jedne od najstarijih i najprepoznatljivijih viteških igara u Hrvatskoj. Ova manifestacija, čiji se prvi povijesni zapis datira u 1696. godinu, nakon gotovo tri stoljeća zaborava obnovljena je 1976. godine i od tada neprekidno okuplja najbolje istarske konjanike i tisuće posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Trka se održava na stazi dugoj 150 metara, gdje konjanici u punom galopu, pokušavaju pogoditi metalni prstenac kopljem dugim tri metra. Nakon tri izlaza konjanika, pobjednik je onaj s najvećim brojem bodova te postaje slavodobitnik godine. U natjecanju sudjeluje 16 konjanika, od kojih barem polovica mora biti s područja Općine Barban, a svi nastupaju u narodnim nošnjama. Od 2016. Trka je zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.

„Barban ove godine obilježava pedeset godina obnovljene Trke na prstenac i 330 godina njenog najstarijeg povijesnog zapisa Program 50. Trke na prstenac održat će se od 22. do 24. kolovoza 2025. godine pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske. Od vremena obnavljanja Trka na prstenac je postala obrazac za oživljavanje, vrednovanje i prezentaciju povijesne baštine. Proteklo je pola stoljeća od skromnog uprizorenja jedne povijesne viteške igre do manifestacije koja je postala nacionalno prepoznatljiva i sinonim za Barban i Barbanštinu. Manifestacija koja je 2016. postala nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Suradnja s medijskim partnerom HRT-om uz pomoć kojeg je omogućen direktan prijenos Trke na prstenac u nedjelju na njihovom programu uvelike je pridonijelo njenom vrjednovanju van lokalnih okvira. Postala je miljenica domaćih ljudi, inozemnih gostiju, kulturne javnosti, medija i politike - vjerni su joj posjetitelji predsjednici Republike, premijer, predsjednik Hrvatskog sabora i ministri. Pozivam sve koji mogu da dođu u Barban i uživaju u programima koje smo pripremili za 50. Trku na prstenac, a oni koji nisu u mogućnosti doći u Barban trku mogu pratiti na drugom programu HRT-a u nedjelju 24.08.2025. god. u 17,00 sati“ istaknuo je Aldo Osip, Predsjednik Udruge Trka na prstenac.

Načelnik Općine Barban Andi Kalčić na konferenciji za medije istaknuo je kako je Trka na prstenac, osim što je čuvar i promotor Barbanske baštine, postala i snažan motiv dolaska posjetitelja iz cijele Hrvatske i inozemstva. „Trka je postala važan dio našeg identiteta i mjesto susreta koje spaja prošlost, sadašnjost i budućnost. Svake godine je sve više posjetitelja i vjerujemo da će i ove godine biti najviše posjetitelja do sada. U četvrtak krećemo s malonogometnim turnirom kao uvertirom, u petak imamo svečano podizanje zastave Trke na prstenac, turnir u briškuli te predstavu 'Aktivisti' Mihovila Rismonda u režiji Roberta Raponje, u subotu je na rasporedu 12. Robotrka na prstenac, zatim Potraga za prstencom te dječja Trka na prstenac na biciklama, nakon čega slijedi 31. Trka za viticu te zabavni dio na našoj barbanskoj Placi. Ove godine, obzirom da se radi o jubilarnoj Trki, odlučili smo posjetiteljima navečer prirediti posebno video mapiranje i to sve tri večero pod nazivom 'Fasade pričaju' u centru Barbana s motivima Trke na prstenac”, naglasio je Kalčić.

U nedjelju je na programu najvažniji događaj - 50. trka na prstenac, nakon čega slijedi glazbeni dio programa i vatromet za kraj. „I ove godine nam je pokrovitelj predsjednik Republike Hrvatske, g. Zoran Milanović i vjerujemo kako smo sa svim sponzorima koje smo osigurali uspjeli pripremiti bogat program za sve posjetitelje. Treba spomenuti i da svaki dan imamo i zabavni dio programa pa će tako u petak nastupiti Mauro Staraj i La Banda, subotu na placi Dalmatino i Tequila, a kod Donje škole Ivan Licul i DJ Kriza dok će se u nedjelju za zabavu pobrinuti Mladen Grdović i grupa Vigor na placi te Anelidi kod Donje škole. Pozivam sve da nam se pridruže u Barbanu i da zajedno s nama obilježe 50. obljetnicu Trke na prstenac!“, rekao je Kalčić.

Ulaz na sva događanja je besplatan, a parkirališta su osigurana za sve posjetitelje. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, a uz potporu sponzora Fortenova grupe, HEP-a i brojnih lokalnih partnera.

„Već šestu godinu zaredom Fortenova grupa i njezine kompanije Jamnica i Konzum kao generalni sponzori daju podršku održavanju i jačanju ove tradicijske manifestacije koja je Barban upisala u putne vodiče kao nezaobilaznu točku u Istri. Trka na prstenac tako spaja sve veći broj posjetitelja s vrhunskim proizvodima i uslugama kompanija Fortenova grupe, čime se jača kvaliteta lokalne turističke ponude, a kroz to osigurava razvoj hrvatskog tradicijskog turizma. Manifestacija čija je tradicija stara čak 330 godina s razlogom je dobila nacionalni značaj. Veseli nas da smo kroz partnerstvo s organizatorima i lokalnom zajednicom pomogli daljnjoj popularizaciji Trke. Zajednički dočekujemo 50. godišnjicu obnovljene Trke- što pokazuje da je ustrajnost u njegovanju tradicije dobitna kombinacija od koje cijela zajednica ima koristi“, komentirao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

O konjanicima i kopljonošama, govorili su Gvido Babić, vođa konjanika i Sandi Maurić, vođa kopljonoša. Spomenuli su kako su svi spremni i jedva čekaju da počne svečana povorka koja kreće od Place prema trkalištu, Gradišću. Treninzi su prošli vrlo dobro te u pozitivnom ozračju i visokoj spremi svih. Zaželjeli su svim sudionicima sretno natjecanje te pozvali ljubitelje Trke da se u velikom broju upute sljedeći vikend u Barban.

Ovogodišnji sponzor ponovno je HEP koji kao nacionalna kompanija od svog osnutka je usmjerena podržavanju hrvatske kulture, sporta i baštine te nastoji sustavno raditi na prepoznavanju specifičnih potreba društva kroz program sponzorstava i donacija.

Kako je Trka na prstenac postala i jedan od motiva dolaska na Barbanštinu, jedan osvrt direktorice Turističke zajednice Barbana donosimo u nastavku: „Trka na prstenac je puno više od manifestacije – ona je simbol Barbana, naše povijesti, identiteta i ponosa. Već punih 50 godina ova viteška igra okuplja generacije jahača i ljubitelja tradicije te iz godine u godinu potvrđuje koliko je duboko ukorijenjena u našu zajednicu. U tom kratkom, ali posebnom ljetnom razdoblju, Barban posjeti više od 10.000 ljudi, što je iznimno velika brojka za jedno tako malo mjesto. Ta činjenica najbolje govori o važnosti i snazi Trke na prstenac – kao kulturnog, turističkog i društvenog događaja koji je prerastao lokalne okvire i postao prepoznatljiv diljem Hrvatske, ali i izvan nje.”