Što Putin i Trump žele od summita na Aljasci? Imaju različite prioritete, jednog je teže 'pročitati'

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin sastat će se u petak na Aljasci. Na razgovor o ratu u Ukrajini stižu s različitim prioritetima. Putin je dosljedan u svojoj želji za osvajanjem ukrajinskog teritorija, dok Trump nije skrivao namjeru da djeluje kao globalni mirotvorac. U slučaju ruskog predsjednika, postoji i težnja prema diplomatskoj rehabilitaciji na svjetskoj sceni. Pogađanje Trumpovih ciljeva teže je jer je nedavno davao kontradiktorne izjave o svom ruskom kolegi. Stručnjaci BBC-a napravili su detaljniji pregled onoga što dvojica čelnika možda žele od sastanka.

Vladimir Putin

Prva stvar koju Putin želi od ovog summita već mu je dana, a to je priznanje - priznanje od najmoćnije zemlje svijeta, SAD-a, da zapadni napori za izolacijom čelnika Kremlja nisu uspjeli. Činjenica da se ovaj sastanak na visokoj razini događa svjedoči o tome, kao i zajednička konferencija za novinare koju je Kremlj najavio. Kremlj može tvrditi da je Rusija ponovno za glavnim stolom globalne politike.

"Dosta je bilo izolacije", likovao je tabloid Moskovski Komsomolec ranije ovog tjedna. Putin nije samo osigurao summit SAD-a i Rusije, već i izvrsnu lokaciju za njega. Aljaska nudi mnogo Kremlju. Prvo, sigurnost. Na najbližoj točki, kopno Aljaske udaljeno je samo 90 km od ruske Čukotke. Vladimir Putin može tamo stići bez da ide preko "neprijateljskih" zemalja. Drugo, to je vrlo daleko od Ukrajine i Europe. To odgovara odlučnosti Kremlja da zaobiđe Kijev i čelnike EU-a te se izravno dogovara s Amerikom.

Tu je i povijesna simbolika. Naime, činjenica da je carska Rusija prodala Aljasku Americi u 19. stoljeću koristi se u Moskvi za opravdanje pokušaja promjene granica silom u 21. stoljeću. "Aljaska je jasan primjer da se državne granice mogu mijenjati, a veliki teritoriji mogu promijeniti vlasnika", napisao je Moskovski Komsomolec. Ali, Putin želi više od samo međunarodnog priznanja i simbola. Želi pobjedu. Ustrajno zahtijeva da Rusija zadrži sav teritorij koji je zauzela i okupirala u četiri ukrajinske regije te da Kijev povuče svoje snage iz dijelova tih regija koje su još uvijek pod ukrajinskom kontrolom. Za Ukrajinu je to neprihvatljivo i Kremlj to zna. Ali, ako osigura Trumpovu podršku za svoje teritorijalne zahtjeve, računica bi mogla biti da bi odbijanje Ukrajine rezultiralo time da Trump ukine svu podršku Kijevu.

U međuvremenu, Rusija i SAD bi nastavile s poboljšanjem odnosa i razvojem gospodarske suradnje. No, postoji i drugi scenarij. Rusko gospodarstvo je pod pritiskom. Proračunski deficit raste, prihodi od izvoza nafte i plina padaju. Ako gospodarski problemi tjeraju Putina da okonča rat, Kremlj bi mogao pristati na kompromis. Zasad nema naznaka za to te ruski dužnosnici nastavljaju inzistirati da Rusija drži inicijativu na bojištu.

Donald Trump

Trump je tijekom svoje predsjedničke kampanje 2024. obećao da će okončanje rata u Ukrajini biti lako i da to može učiniti u nekoliko dana. Oštro je kritizirao Zelenskog na dramatičnom sastanku u Bijeloj kući u veljači, a kasnije je privremeno obustavio vojnu pomoć i dijeljenje obavještajnih podataka s ratom pogođenom zemljom. Posljednjih mjeseci bio je kritičniji prema Putinovoj tvrdoglavosti i spremnosti da napada civilne ciljeve, postavljajući niz rokova za nove sankcije Rusima i drugim zemljama koje posluju s njima. Prošli petak bio je posljednji rok, i kao i svi prijašnji, Trump je na kraju odustao. Sada ugošćuje ruskog predsjednika na američkom tlu i govori o "razmjeni teritorija", što Ukrajina strahuje da bi moglo uključivati ustupke teritorija u zamjenu za mir. Dakle, svaka rasprava o tome što Trump želi tijekom razgovora s Putinom u petak zamućena je predsjednikovim kolebljivim izjavama i postupcima.

Ovog tjedna Trump se svjesno potrudio smanjiti očekivanja od ovog sastanka. U ponedjeljak je rekao da će summit biti sastanak za "ispipavanje situacije". Sugerirao je da će znati može li postići dogovor s ruskim čelnikom "vjerojatno u prve dvije minute"."Možda odem i kažem sretno, i to će biti kraj", dodao je. "Možda kažem da se ovo neće riješiti." U utorak je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt pojačala ovu poruku, nazvavši summit "vježbom slušanja".

Sigurnosna jamstva, milijarde dolara... Ovo su ključni zahtjevi Ukrajine Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

S Trumpom je često najbolje očekivati neočekivano, navodi BBC te podsjeća kako su Zelenski i europski čelnici razgovarali s njim u srijedu kako bi osigurali da ne postigne dogovor s Putinom koji Ukrajina neće – ili ne može – prihvatiti. Jedna stvar bila je jasna gotovo cijele godine: Trump bi pozdravio priliku da bude čovjek koji okonča rat.

U svom inauguralnom govoru rekao je da želi da njegovo najponosnije nasljeđe bude ono mirotvorca. Nije tajna da žudi za međunarodnim priznanjem Nobelove nagrade za mir. Ako postoji prilika da proglasi da je postigao napredak prema miru tijekom razgovora u Anchorageu, on će je iskoristiti. Putin, uvijek lukav pregovarač, možda traži način da Trumpu to omogući – naravno, pod ruskim uvjetima.