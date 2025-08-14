Prosvjedi u Srbiji: U Novom Sadu demolirali prostorije SNS-a, razbili stakla i gađali ih jajima

Prosvjedi na koje su pozvali studenti u blokadi nastavljaju se večeras diljem Srbije pod parolom „Večeras pucate po šavovima“. Građani izlaze na ulice u više od 30 gradova, nakon sinoćnjih napada pristalica Srpske napredne stranke (SNS) na demonstrante i policijske brutalnosti prema okupljenima prenosi Nova.rs.

U Beogradu je primijećen bivši rukometaš Vladimir Mandić ispred prostorija SNS-a, dok su pripadnici žandarmerije u Kneza Miloša intervenirali kako bi razdvojili pristalice stranke od građana. Jedan muškarac je oboren na zemlju, ali je pušten nakon nekoliko minuta, što je izazvalo nezadovoljstvo okupljenih. U Novom Sadu su prostorije SNS na Bulevaru oslobođenja demolirane – razbijena su stakla, a muškarci su ušli u prostorije koristeći ljestve, stolice i druge predmete. Građani su ih gađali jajima, dok su s mjesta događaja iznošene stvari. Prema izvještajima, bačena je i dimna bomba, iako nije poznato tko ju je bacio.

U Valjevu su se građani okupili pred kafićem „Romana“ kako bi podržali vlasnike koji su sinoć napadnuti, a nekoliko gostiju ozlijeđeno. Slična scena događa se i u Užicu, gdje su demonstranti nosili kartonsku siluetu Aleksandra Vučića s fantomkom, simbolično izražavajući nezadovoljstvo zbog policijskog postupanja i brutalnosti pristalica SNS-a.

Kolone građana u Beogradu kretale su se od Autokomande prema Slaviji, dok su Novobeograđani nakon blokade kružnog toka prošetali do policijske stanice. Pristalice SNS-a provocirale su demonstrante laserima, uključujući i upiranje u reportere N1. Okupljanja se održavaju i ispred Generalštaba, zgrade BIA, te u brojnim drugim gradovima, a policija je raspoređena kako bi spriječili sukobe i održali red. Demonstracije uključuju blokade raskrsnica, protestne šetnje i okupljanja pred stranačkim prostorijama, a građani poručuju da njihovi zahtjevi i nezadovoljstvo i dalje traju.