Hitni helikopteri i brodica intervenirali pet puta u dva dana

Tim Hitne helikopterske medicinske službe iz baze Split jučer je na Korčuli preuzeo pacijenta sa sumnjom na moždani udar. Nakon inicijalne medicinske obrade i stabilizacije, pacijent je zračnim putem prevezen u Klinički bolnički centar Split, a cijela akcija trajala je 49 minuta, priopćili su iz Ministarstva zdravstva.

Helikopter ju jučer intervenirao zbog još jednog slučaja sumnje na moždani. Tim HHMS-a iz baze Zagreb intervenirao je u Vojniću zbog pacijentice sa sumnjom na moždani udar te ju prevezao u Kliničku bolnicu Dubrava, pri čemu je intervencija trajala 59 minuta.

U srijedu je također uspješno provedena i medicinska intervencija Hitne pomorske medicinske službe (HPMS) na području otoka Hvara. Nakon zaprimljenog zahtjeva za hitnim medicinskim prijevozom, brza brodica HPMS-a preuzela je u Hvaru trudnicu kojoj je započeo porod. Tijekom plovidbe pružana joj je stalna medicinska skrb, a po dolasku na odredište, pacijenticu su preuzeli djelatnici izvanbolničke hitne i organizirali njezin daljnji prijevoz u KBC Split. Intervencija brzom brodicom trajala je 61 minutu.

Danas je helikopterski tim iz splitske baze sletio u Gradac, gdje je preuzeo sedamnaestogodišnjeg mladića nakon epileptičkog napada. Nakon stabilizacije, pacijent je zračnim putem prevezen u KBC Split, a intervencija je trajala 54 minute.

Helikopter iz baze Rijeka danas je sletio na Rab po pacijenticu sa sumnjom na akutni infarkt miokarda, koja je potom prevezena u riječki KBC a cijela intervencija okončana je u 53 minute.

Od uspostave HHMS-a ukupno je provedeno 2.455 intervencija – od toga splitski timovi 1.055, riječki 891, zagrebački 360, a osječki 149 intervencija. Brze brodice od osnutka zabilježile su ukupno 759 intervencija – brački tim 305, šibenski 191, s Malog Lošinja 67, rapski 61, zadarski 97 i dubrovački 38.