PLJUSAK I GRMLJAVINA

Snažno nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Temperatura drastično pala, udar munje izazvao požar

Screenshot Facebook
14.08.2025.
u 19:48

Do danas je Sinjsko područje od početka mjeseca primilo znatno više oborina od prosjeka za kolovoz.

U kasnim poslijepodnevnim satima četvrtka Sinj i okolna područja zahvatilo je snažno grmljavinsko nevrijeme. Jak pljusak, grmljavina, ponegdje i tuča zahvatili su područje od Sinja do Solina te zapadnog dijela Mosora, dok su udari vjetra na pojedinim mjestima dosezali brzinu i do 100 km/h. Nevrijeme je, nažalost, prouzročilo i požar u Perunu u Podstrani nakon što je udar munje zapalio raslinje. Srećom, kiša je brzo ugasila vatru prije nego što se proširila.

Snažan pad temperature zabilježen je na mnogim mjestima – primjerice, u Cisti Velikoj temperatura je pala s 32 na 17 stupnjeva u kratkom roku. Do danas je Sinjsko područje od početka mjeseca primilo znatno više oborina od prosjeka za kolovoz. Dobra vijest za hodočasnike i građane jest da se za petak, na blagdan Velike Gospe, ne očekuju novi pljuskovi, a stabilno vrijeme zadržat će se i tijekom subote, piše Dalmacijadanas.hr.

Munja požar nevrijeme Sinj

