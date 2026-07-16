Oprez Hrvati! Austrija drastično povećava prometne kazne. Evo koliko iznose i što ne smijete raditi

Austrija značajno postrožuje kazne za prometne prekršaje, uvodeći znatno strože i širom zemlje, ujednačene novčane iznose, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2027. Kazne su jedinstvene i vrijede za sve vozače, uključujući i one u prolazu kroz ovu alpsku zemlju. Zato, oprez Hrvati! Trenutno su još iznosi prometnih kazni različiti od pokrajine do pokrajine (Austrija ima ukupno devet austrijskih pokrajina). Zakonodavac je sada te kazne standardizirao na državnoj razini i iznosi su isti širom zemlje.

Predstavnici austrijske Vlade su istaknuli kako su se morali odlučiti na ovaj potez zbog značajnog porasta broja prometnih nesreća prošle godine. I to, nažalost, s velikim brojem ozlijeđenih i smrtnih slučajeva. Uz opasku, kako je najčešći razlog za to bila prevelika brzina. Ovo je popis novih iznosa prometnih kazni u Austriji, od početka sljedeće godine, koji je objavio austrijski dnevni list “Heute”: Prebrza vožnja: Svatko tko će biti uhvaćen da u naseljenom području (ograničenje brzine 50 km/h) vozi do 10 km na sat brže od dozvoljene brzine morat će platiti 60 eura.

Za prebrzu vožnju od 10 do 15 km/h kazna iznosi 80 eura, a od 15 km/h do 20 km/h čak 105 eura. Na ostalim cestama izvan naseljenog područja (ograničenje brzine 100 km/h), ako se vozi do 10 km/h brže od dozvoljenog, kazna iznosi 50 eura. Za prebrzu vožnju od 10 km/h do 15 km/h 80 eura, a za 20 km/h iznad ograničenja, kazna iznosi 95 eura. Za prekoračenje limita za 25 km/h do 30 km/h vozač će biti kažnjen s 120 eura. Na austrijskim autocestama ograničenje brzine iznosi 130 km/h. Ako se vozi do 10 km/h brže od dozvoljenog limita, kazna će iznositi 40 eura. Za prekoračenje brzine od 10 km/h do 20 km/h 80 eura, a za 20 km/h do 30 km/h prebrze vožnje u odnosu na ograničenje 120 eura. Semafori, pješački prijelazi: Prolazak kroz žuto svjetlo na raskrižju koštat će 70 eura, a kroz crveno 100 eura. Za ometanje pješaka pri prijelazu zebre kazna iznosi 85 eura. Zaustavljanje i parkiranje: Za zaustavljanje ili parkiranje u za to zabranjenoj zoni kazna će iznositi 60 eura, kao i za prekoračenje vremenskog ograničenja kratkotrajnog parkiranja.

Oni koji će neovlašteno parkirati na mjestu za osobe s invaliditetom biti će kažnjeni s 120 eura. Autocesta i zaustavna traka: Za nepoštivanje propisa o obaveznom svrstavanju vozila potpuno lijevo ili potpuno desno uz zaustavnu traku u slučaju nesreće, kako bi se omogućio nesmetan prolaz vozilima Hitne pomoći, policije i vatrogasaca (tzv. Rettungsgasse) kazna iznosi 200 eura.

Za kršenje prometnog propisa o obaveznoj vožnji desnim trakom autoceste prekrštelj će biti kažnjen sa 100 eura. Navedenom kaznom želi se spriječiti da mnogi vozači na autocestama preticajni lijevi gtrak koriste ne samo za preticanje nego i za nastavak vožnje, dovodeći tako u opasnost sigurnost ostalih vozača. A to je, ne samo na austrijskim, nego i ostalim autocestama postala “nova moda”, jer desnom trakom uglavnom voze teretna vozila i autobusi.

Ono što je važno pri mijenjaju trake i smjera kretanja je davanje žmigavca odnosno pokazivača smjera. Tko se ogriješi o to pravilio morat će ubuduće platiti 70 eura. Austrijski auto-moto-touring Klub (ÖAMTC) vrlo se je pohvalno izjasnio o Vladinoj odluci da standardizira iznose kazni za prometne prekršaje na austrijskoj saveznoj razini, kako bi bile jedinstvene na cijelom austrijskom području. Ono što je ÖAMTC oštro kritizirao su iznosi kazni, koji su u prosjeku povećani za čak 50 posto. Na upit austrijskog dnevnog lista “Heute” zašto je to tako, austrijsko Ministarstvo za inovacije, mobilnost i infrastrukturu promet odgovorilo je kako je princip kojim se je vodilo bio uzeti najvišu prometnu kaznu koja je bila na snazi u jednoj od austrijskih saveznih pokrajina, i znatno je uvećati za sve one prekršaje od posebne važnosti za sigurnost na cestama.

Uz napomenu, kako povećanje iznosa prometnih kazni ima za cilj ojačati preventivni učinak i učinkovitije suzbiti opasno ponašanje na austrijskim prometnicama. Ono što Ministarstvo nije reklo, a “Heute” navodi je da austrijska Vlada od tog drastičnog povećanja prometnih kazni očekuje 80 milijuna eura u državnoj blagajni, prije svega za sanaciju “rupičastog” državnog proračuna.