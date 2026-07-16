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11 STRANAKA NA NULI

Evo koliko su stranke prikupile od donatora: HDZ daleko ispred svih

Zagreb: Održana 13. simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Marija Udiljak/Hina
16.07.2026.
u 08:25

Je li to učinila i stranka Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom (DOSIP), bit će poznato danas nakon 8 sati, jer DIP izvješća objavljuje prvog radnog dana nakon unosa u njegov informacijski sustav.

Prema polugodišnjem izvješću o donacijama koje je SDP dostavio Državnom izbornom povjerenstvu (DIP), ta je stranka od troje donatora primila ukupno 1.300 eura. Po 500 eura donirali su saborska zastupnica Martina Vlašić Iljkić i Nikola Vicković.

Polugodišnja izvješća o donacijama do srijede u ponoć morale su DIP-u dostaviti sve registrirane političke stranke, njih više od 160, kao i pet nezavisnih saborskih zastupnika te oko tisuću nezavisnih lokalnih vijećnika.

Je li to učinila i stranka Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom (DOSIP), bit će poznato danas nakon 8 sati, jer DIP izvješća objavljuje prvog radnog dana nakon unosa u njegov informacijski sustav.

HDZ dobio više nego sve parlamentarne stranke zajedno

Dosad dostavljena i objavljena izvješća pokazuju da je od donatora uvjerljivo najviše dobila Hrvatska demokratska zajednica – oko 102.000 eura, što je više nego što su zajedno prikupile sve ostale parlamentarne stranke. Možemo! je od donatora dobio 36.000 eura, HNS 16.600 eura, HSS nešto više od 3.000 eura, DOMiNO 3.000 eura, Hrvatska stranka umirovljenika 2.500 eura, Centar 1.850 eura, a SDP 1.300 eura.

Popisu deset parlamentarnih stranaka koje u prvih šest mjeseci ove godine nisu primile nijednu donaciju pridružio se i HSLS, kao jedanaesta. Na tom su popisu još Domovinski pokret, stranka Darija Zurovca, Glas Anke Mrak Taritaš, HDS, Hrvatski suverenisti, IDS, Most, stranka Nezavisni, SDSS i Nezavisna platforma Sjever.

Strankama koje ne dostave ta izvješće prijete novčane kazne od 1327,23 do 13.272,28 eura.  Pet nezavisnih saborskih zastupnika: Vladimir Bilek, Armin Hodžić, Robert Jankovics, Veljko Kajtazi i Furio Radin prijavio je da u prvih šest mjeseci nisu imali donacija.

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Ključne riječi
SDP HDZ stranke

Komentara 2

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Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
08:41 16.07.2026.

Samo tisucu tristo €?Ovi Hajdasevi kao da su prosili....

KX
KradomiceKradeze_XI
08:30 16.07.2026.

To je isplativa investicija u HDZ a ne donacija s visokim zajamčenim povratom.

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