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FAŠISTIČKA ZGRADA

VIDEO Urušio se veliki dio zgrade suda u Italiji: 'Imali smo veliku sreću u nesreći'

Crolla una parte del Tribunale di Bolzano
Foto: Lorenzo Zambello/IPA
1/2
VL
Autor
Šimun Ilić
16.07.2026.
u 11:46

Prema prvim informacijama, urušio se središnji dio zgrade pravosudne palače iz razdoblja fašističke Italije, pri čemu je oštećena najmanje četvrtina objekta.

Dio zgrade suda u talijanskom Bolzanu urušio se u četvrtak u ranim jutarnjim satima tijekom radova na obnovi i proširenju objekta. U incidentu je lakše ozlijeđena jedna djelatnica službe za čišćenje, dok su vlasti pokrenule opsežnu istragu kako bi utvrdile uzrok urušavanja i isključile mogućnost novih odrona.

Prema prvim informacijama, urušio se središnji dio zgrade pravosudne palače iz razdoblja fašističke Italije, pri čemu je oštećena najmanje četvrtina objekta. Vanjski stupovi zgrade ostali su netaknuti, no središnji dio potpuno je neupotrebljiv. Na teren su odmah izašli vatrogasci, policija, hitna pomoć i stručne službe koje provjeravaju stabilnost preostalog dijela građevine.

Državni odvjetnik Axel Bisignano rekao je da je prerano govoriti o uzrocima nesreće. "Cijeli središnji dio suda potpuno je neupotrebljiv. Još je prerano govoriti o uzrocima. Sada ćemo pokušati što prije ponovno uspostaviti rad suda i utvrditi kako preraspodijeliti zaposlenike“, rekao je Bisignano. Stanovnici okolnih zgrada ispričali su kako ih je probudio snažan prasak.

Crolla una parte del Tribunale di Bolzano
IPA86723840 - Bolzano, 16/07/2026 - Crollata una parte della struttura del Tribnale interessata aa dei lavori di ristrutturazione. Vigili del fuoco al palazzo di giustizia, nessun ferito Photo: Lorenzo Zambello/IPA
Foto: Lorenzo Zambello/IPA

„Zvučalo je kao potres“, rekli su stanovnici koji žive u neposrednoj blizini Trga suda, dodajući da se nakon urušavanja podigao veliki oblak prašine. Gradonačelnik Bolzana Claudio Corrarati, prefektica Maddalena Travaglini i predsjednica suda Francesca Bortolotti odmah su stigli na mjesto događaja. Predsjednik pokrajine Južni Tirol Arno Kompatscher istaknuo je kako je zgrada od 2018. u vlasništvu pokrajine te da se već provodio višegodišnji program obnove, piđe talijanska Repubblica

„Za ovaj objekt, kao i za druge pravosudne zgrade koje je preuzela Pokrajina, izrađen je višegodišnji plan obnove. U sklopu tog plana i sada su se izvodili radovi. U kojoj su mjeri povezani s današnjim događajem tek treba detaljno istražiti“, rekao je. Dodao je da se već traže alternativni prostori za rad suda. „Možemo samo zaključiti da smo na kraju imali veliku sreću u nesreći. Nezamislivo je što bi se dogodilo da se urušavanje dogodilo u neko drugo vrijeme. Svi smo odahnuli jer, prema svemu sudeći, nema poginulih ni teško ozlijeđenih. To je u ovom trenutku najvažnije“, poručio je Kompatscher.

Vatrogasci su priznali da su u prvim trenucima posumnjali na eksploziju. „U početku smo pomislili da je riječ o bombi ili atentatu, ali nakon prvih provjera shvatili smo da se radi o statičkom urušavanju. Da je bila eksplozija, krhotine bi bile razbacane po cijelom trgu. U zgradi su se izvodili radovi, a konstrukcija je već imala problema s prodorom vode“, rekao je glavni inspektor Profesionalne vatrogasne postrojbe Bolzana Christian Auer.

Objasnio je kako su u trenutku urušavanja u zgradi bili djelatnici tvrtke za čišćenje. "Većina ih je već izašla, ali jedna osoba nije se javljala. Na kraju smo je uspjeli dobiti telefonom i navesti da izađe sigurnim putem iz zgrade“, rekao je Auer. Sud je zatvoren do daljnjega, zatvoren je i podzemni parking, a iz predostrožnosti su isključene plinske instalacije. Forenzičari i vatrogasci detaljno pregledavaju unutrašnjost objekta, pri čemu koriste i dron.

Posebno emotivno svjedočanstvo dao je domar zgrade Federico Roso, koji se u trenutku urušavanja nalazio unutar objekta. "Osjećam se kao da sam čudom preživio. Otići ću u San Giovanni Rotondo pomoliti se Padre Piju“, rekao je.

Prisjetio se dramatičnih trenutaka. „Bio sam u zgradi. Oko 6:05 čuo sam urušavanje. Odmah je evakuirano osoblje za čišćenje i pozvan je broj 112. Potom su stigli vatrogasci i policija te osigurali područje. Čuo sam snažan prasak i vidio veliki oblak prašine. Bilo me strah, ali najvažnije je da su svi uspjeli izaći“, ispričao je.

Talijansko Nacionalno udruženje sudaca (ANM) upozorilo je da je urušavanje još jedan dokaz lošeg stanja brojnih pravosudnih zgrada u zemlji. "Ono što se jutros dogodilo u Bolzanu još je jedno ozbiljno upozorenje. Mnoge zgrade sudova godinama imaju velike konstrukcijske probleme. Vladi smo odavno predali dosje s čak 500 fotografija koje prikazuju stanje brojnih pravosudnih objekata, ali na to još uvijek nema odgovora. Neshvatljivo je da se raspravlja o otvaranju novih sudova, dok država nije u stanju osigurati sigurnost i dostojanstvene uvjete rada u postojećima“, poručili su iz ANM-a.

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Ključne riječi
zgrada urušavanje Italija

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