SAD za F-16 kani ponuditi alternativno rješenje

Američki State Department već je pripremio službenu izjavu o (ne)realizaciji hrvatsko-izraelskog dogovora o prodaji eskadrile F-16 Baraka i, prema najavama, bit će prijateljska i naglašava da se problem s transferom izraelskih aviona Hrvatskoj neće ni na koji način negativno utjecati na političke i obrambene odnose SAD-a i Hrvatske, koji ostaju odličnima.

Kako saznaje Večernji list, Amerikanci će naglasiti i svoju spremnost za pronalaženje rješenja za modernizaciju HRZ-a, koje će biti praktično i zakonski prihvatljivo Republici Hrvatskoj. Drugim riječima, SAD, čini se priprema alternativno rješenje za nabavu eskadrile višenamjenskih borbenih zrakoplova za Hrvatsku. Istovremeno, u MORH će ovoga tjedna stići visoko izraelsko izaslanstvo, uoči isteka roka koji je Hrvatska postavila Izraelu za formalno očitovanje o situaciji sa zrakoplovima, što je jučer potvrdio i premijer Andrej Plenković.

"Non-paper je spin"

Doznajemo da bi se posjet Hrvatskoj, koji su inicirali i najavili Izraelci, trebao dogoditi u četvrtak. U izraelskom izaslanstvu bit će visoki predstavnici tamošnjeg Ministarstva obrane, predvođeni glavnim ravnateljem, čovjekom koji - nakon što je premijer Benjamin Netanyahu preuzeo dužnost ministra obrane - vodi taj resor.

Kao što je to premijer Plenković najavio na protekloj sjednici Vlade, Hrvatska je zatražila, a i dobit će očitovanja SAD-a, ali i Izraela zašto je došlo do blokade dogovora, u trenutku kada se samo očekivao potpis na međudržavni ugovor težak 500 milijuna američkih dolara. Ovoga će tjedna hrvatska strana saznati i izraelsko viđenje zašto je došlo do problema sa SAD-om premda je hrvatska strana imala jamstva Izraela da će SAD odobriti transfer Baraka te su postojala predodobrenja SAD-a. Krajem prošlog tjedna sastali su se i hrvatski ministar obrane i potpredsjednik Vlade Damir Krstičević i veleposlanik SAD-a u Hrvatskoj Robert Kohorst, nakon čega se vratio optimizam u vezi s budućnosti borbene komponente HRZ-a.

Hrvatskoj je javnosti u međuvremenu prezentirana i priča o postojanju američkog "non-papera", dokumenta u kojemu navodno stoje upozorenja SAD-a da neće "propustiti" Barake, a koji je, navodno još u siječnju prošle godine predstavljen i predsjednici RH Kolindi Grabar-Kitarović, premijeru Plenkoviću i ministru Krstičeviću, a u MORH-u kažu da je to još jedan od spinova.

>> Pogledajte kako su tri F-16 barak borbena aviona sletjela na Pleso

[video: 26180 / ]

- Ne mogu vjerovati da bismo netko povjerovao da bi predsjednica, premijer i ja nakon takvih saznanja nastavili cijeli posao oko Baraka i da bismo bili toliko neodgovorni. Pričekajmo očitovanja SAD-a i Izraela, pa će biti jasno kakvi su spinovi posijani oko ovog posla - kaže Krstičević i poziva one koji imaju navodni "non-paper" da ga objave, kao i navodno pismo Lockheed Martina upućeno njemu u kojem ga, navodno, i oni upozoravaju.

Plenković: Nema štete

Tvrdi da su mu iz te kompanije tijekom nekoliko sastanaka samo izrazili dobrodošlicu u F-16 obitelj. Tvrdi da ga te neistine samo "dodatno motiviraju" da nastavi posao oko nabave eskadrile. Ne vidi ni razloge za "histeriju, pogotovu zato što je u takvim poslovima čak uobičajeno da se prodaja eskadrile ne realizira u prvom koraku, nego u drugom ili trećem, kao što je to bilo u drugim državama". Ponavlja da nikakva financijska šteta Hrvatskoj nije počinjena, da će Vlada pronaći rješenje te da "imamo partnera". Slično govori i premijer Plenković.

- Nema štete za državni proračun jer ugovor nije potpisan, a Vlada RH je donijela Odluku o nabavi višenamjenskoga borbenog aviona koja se može i poništiti - kazao je. Hrvatska je imala stručni tim koji je analizirao sve ponude i izraelska je tada, na temelju procjene stručnoga tima, ocijenjena kao najbolja i najkompletnija, dok su sada s američke strane artikulirane rezerve koje na ovaj način ranije nisu bile artikulirane. U siječnju je poslano jedno izaslanstvo na dodatno očitovanje u Izrael, a drugo u SAD; vratila su se s pisanim izvješćima da je sve u redu. Opovrgnuo je pisanje medija o "non-paperu".

- Ja dokument nisam vidio, ne znam o čemu je riječ - kazao je.

>> VIDEO Davor Ivanković komentira kakvi su izgledi da se dovrši posao sa zrakoplovima i što sada slijedi