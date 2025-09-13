Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NAJJAČE ZAHLAĐENJE ODNOSA

SAD više neće tolerirati jednostrane odluke: Trump izgubio strpljenje s Kurtijem

Autor
Hassan Haidar Diab
13.09.2025.
u 22:00

Sjedinjene Države obustavile strateški dijalog o jačanju gospodarskih i diplomatskih veza s Kosovom

Trumpova administracija jasno pokazuje da nije sklona kosovskom premijeru Albinu Kurtiju. Odluka SAD-a da na neodređeno vrijeme obustavi strateški dijalog o jačanju gospodarskih i diplomatskih veza s Kosovom najjači je signal zahlađenja odnosa između Washingtona i Prištine od proglašenja kosovske neovisnosti 2008. Američko veleposlanstvo u Prištini priopćilo je da je odluka donesena zbog zabrinutosti da su potezi privremene vlade povećali "napetosti i nestabilnost".

Iako nije precizirano o kojim je potezima riječ, Washington je već kritizirao Kurtija zbog rigidnog pristupa na sjeveru Kosova, gdje Srbi čine većinu, kao i zbog odgađanja formiranja institucija nakon izbora u veljači. Kurti nastoji integrirati sjever Kosova pod okrilje institucija u Prištini. Međutim, Trumpova administracija takav pristup vidi kao jednostran i opasan, inzistirajući da rješenje mora biti plod dogovora s Beogradom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Kurti odbacuje prijedloge o uspostavi Zajednice srpskih općina, koja je zamišljena kao mehanizam institucionalne autonomije Srba. Za SAD i EU to je ključ stabilizacije regije, dok Kurti u tome vidi prijetnju odcjepljenjem i "državom u državi", smatrajući da bi Zajednica srpskih općina mogla funkcionirati kao nova Republika Srpska na Kosovu. Takav sukob vizija dodatno udaljava Prištinu od njezinih najvažnijih saveznika i povećava napetosti s međunarodnim partnerima.

Ključne riječi
Donald Trump Albanija Albin Kurti

Komentara 14

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
22:22 13.09.2025.

Ako im Kosovo da opčine mogu se pozdravit sa državom. Valda nisu tolko glupi

Avatar darumadoll
darumadoll
22:09 13.09.2025.

Trump ne razumije ovaj dio svijeta. Srbima dati odškrinuta vrata da uvale nogu, znači da će uvijek pokušavati uvaliti i ruku i rame i glavu i drugu nogu.

PR
prajdali100
23:02 13.09.2025.

Neka Trump na karti pokaže Srbiju a ne Kosovo baciću se s nebodera ! Pojma nema. Srpski poslovni lobi plus Grenel ga vozaju kako stignu a treba i napraviti Trump tower u Begešu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još