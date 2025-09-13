SAD više neće tolerirati jednostrane odluke: Trump izgubio strpljenje s Kurtijem

Trumpova administracija jasno pokazuje da nije sklona kosovskom premijeru Albinu Kurtiju. Odluka SAD-a da na neodređeno vrijeme obustavi strateški dijalog o jačanju gospodarskih i diplomatskih veza s Kosovom najjači je signal zahlađenja odnosa između Washingtona i Prištine od proglašenja kosovske neovisnosti 2008. Američko veleposlanstvo u Prištini priopćilo je da je odluka donesena zbog zabrinutosti da su potezi privremene vlade povećali "napetosti i nestabilnost".



Iako nije precizirano o kojim je potezima riječ, Washington je već kritizirao Kurtija zbog rigidnog pristupa na sjeveru Kosova, gdje Srbi čine većinu, kao i zbog odgađanja formiranja institucija nakon izbora u veljači. Kurti nastoji integrirati sjever Kosova pod okrilje institucija u Prištini. Međutim, Trumpova administracija takav pristup vidi kao jednostran i opasan, inzistirajući da rješenje mora biti plod dogovora s Beogradom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Kurti odbacuje prijedloge o uspostavi Zajednice srpskih općina, koja je zamišljena kao mehanizam institucionalne autonomije Srba. Za SAD i EU to je ključ stabilizacije regije, dok Kurti u tome vidi prijetnju odcjepljenjem i "državom u državi", smatrajući da bi Zajednica srpskih općina mogla funkcionirati kao nova Republika Srpska na Kosovu. Takav sukob vizija dodatno udaljava Prištinu od njezinih najvažnijih saveznika i povećava napetosti s međunarodnim partnerima.