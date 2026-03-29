Sad već cijeli svijet zna da Stanivukovića maltretiraju samo zato što je Srbin

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković ponovno je otkrio toplu vodu. Naime, tvrdi da ga hrvatska policija "maltretira" jer je Srbin i pravoslavac, dok pritom nekako zaboravlja spomenuti pokoju sitnicu. Jer, nije problem u nacionalnosti nego u činjenici da je čovjek već kažnjavan zbog govora u Gračacu u kojem je veličao tzv. Republiku Srpsku Krajinu, a ovoga puta odlučio je odbiti pretragu prtljage na granici. I onda se čudi što završava u pritvoru.

Stanivuković sada dramatično poručuje kako bi mu mogao biti zabranjen ulazak u Hrvatsku, implicirajući politički progon. U stvarnosti, riječ je o standardnoj proceduri: ako odbiješ suradnju s graničnom policijom, slijede posljedice. Neovisno o tome dolaziš li iz Banje Luke, Budimpešte ili s Marsa. No u njegovoj interpretaciji ovo poprima epske dimenzije – od obične kontrole do nacionalne tragedije. Tako se od odbijanja da otvori kufer stvara priča o ugroženim pravima, a vlastita se odgovornost uredno zaboravlja.