GAF TJEDNA

Sad već cijeli svijet zna da Stanivukovića maltretiraju samo zato što je Srbin

Banja Luka: Draško Stanivuković na ročištu o spornoj imovini RK Borac
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
1/3
Autor
Hassan Haidar Diab
29.03.2026.
u 21:47

Stanivuković sada dramatično poručuje kako bi mu mogao biti zabranjen ulazak u Hrvatsku, implicirajući politički progon. U stvarnosti, riječ je o standardnoj proceduri

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković ponovno je otkrio toplu vodu. Naime, tvrdi da ga hrvatska policija "maltretira" jer je Srbin i pravoslavac, dok pritom nekako zaboravlja spomenuti pokoju sitnicu. Jer, nije problem u nacionalnosti nego u činjenici da je čovjek već kažnjavan zbog govora u Gračacu u kojem je veličao tzv. Republiku Srpsku Krajinu, a ovoga puta odlučio je odbiti pretragu prtljage na granici. I onda se čudi što završava u pritvoru.

Stanivuković sada dramatično poručuje kako bi mu mogao biti zabranjen ulazak u Hrvatsku, implicirajući politički progon. U stvarnosti, riječ je o standardnoj proceduri: ako odbiješ suradnju s graničnom policijom, slijede posljedice. Neovisno o tome dolaziš li iz Banje Luke, Budimpešte ili s Marsa. No u njegovoj interpretaciji ovo poprima epske dimenzije – od obične kontrole do nacionalne tragedije. Tako se od odbijanja da otvori kufer stvara priča o ugroženim pravima, a vlastita se odgovornost uredno zaboravlja. 
Peternel: Zatražit ćemo da se Stanivukovića proglasi personom non grata u Hrvatskoj
pritvor granična policija Draško Stanivuković

VA
VanjaPlank
21:57 29.03.2026.

Sjetimo se samo glumca Trifunovića koji je za Hrvatsku policiju rekao da je Ustaška policija. A mi i dalje samo gaće skidamo da nas drugi guze

