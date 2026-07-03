FOTO Ovo je žena koju traže zbog bombaškog napada u Monaku, otkrili i njezino ime

Policija u Monaku izdala je međunarodni nalog za uhićenje žene osumnjičene za podmetanje paketa koji je eksplodirao u ponedjeljak navečer. Tada je teško ranjen ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev i još dvije osobe. Tužiteljstvo Monaka priopćilo je da je osumnjičenica snimljena nadzornim kamerama dok je ostavljala paket u ulaznom hodniku stambene zgrade smještene samo nekoliko koraka od francuske granice. Prema francuskim medijima, riječ je o ženi koja se pokušala prerušiti u muškarca noseći crni šešir, javlja Sky News.

Riječ je o ženi imenovanoj kaao Anastasiia Berezovska (39) iz Ukrajine što stoji na web stranici Interpola. Tužitelj Stéphane Thibault pohvalio je brzu međunarodnu policijsku i pravosudnu suradnju koja je omogućila identifikaciju. Najavio je i konferenciju za novinare na kojoj će biti predstavljeni novi detalji istrage.

Napad se dogodio u ponedjeljak navečer u hodniku zgrade u Monaku. Nepoznata osoba ostavila je paket u hodniku, a eksplozija se dogodila trenutak kasnije dok su u zgradu ulazili oligarh zajedno s još dvije osobe koje su također ozlijeđene. Vlasti Monaka nisu potvrdile identitet žrtava, ali prema izvorima, meta napada bio je Vadim Jermolajev, bogati poslovni čovjek podrijetlom iz Ukrajine, a sada ciparski državljanin, kao i njegova partnerica i sin, piše Guardian.

Jermolajev, rođen je u Ukrajini, a danas ima ciparsko državljanstvo. U Monaku živi od najmanje 2021. godine. Bogatstvo je stekao u građevinskom biznisu u ukrajinskom gradu Dnipro. Od prosinca 2023. pod sankcijama je Ukrajine zbog poslovnih aktivnosti na Krimu, koji je Rusija anektirala 2014. Kijev ga optužuje da je tamo vodio tvrtku za proizvodnju alkohola i plaćao porez ruskim vlastima čak i nakon početka pune invazije na Ukrajinu 2022. godine.