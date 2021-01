SAD-u se dogodila 'balkanizacija': Je li Bidenova vizija Amerike zauvijek srušena?

Pobuna koju je odlazeći američki predsjednik izazvao u srcu Washingtona, u samom središtu američke demokracije, koja sebe smatra “najvećom demokracijom na svijetu”, izazvala je buđenje u Washingtonu i cijeloj Americi, iako nekoliko godina prekasno.

Nadrealni prizori

Ovdje je, naime, posrijedi samo kulminacija procesa koji se već nekoliko godina odvija pred našim očima. Opsada američkog Kongresa izravna je posljedica djelovanja odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa, koji je prije četiri godine prisegnuo da će štititi Kongres i druge demokratske institucije američke demokracije i američki Ustav, a sada je upravo Trump uputio svoje pristaše – svoju vojsku – na Capitol, izravno im poručivši da se tamo obračunaju sa “slabim kongresnicima”.

Time je Trump pokušao spriječiti Kongres u nečemu što bi u normalnim okolnostima trebala biti samo formalnost – potvrđivanju odluke elektorskog kolegija, koji je još 14. prosinca potvrdio izbornu pobjedu Josepha Bidena. I to je onda dovelo do krvoprolića. Trump je svoje pristaše pozvao na veliki prosvjedni skup u jednom parku pored Bijele kuće, na kojem je uoči povijesnog zasjedanja Kongresa poručio kako “nikada” neće priznati poraz.

VIDEO: Nacionalna garda u Washingtonu uspostavlja kontrolu nad prosvjednicima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Nikada nećemo odustati. Nikada nećemo priznati poraz – poručivao je Trump tvrdeći kako je pobijedio na izborima, i to uvjerljivo, iako to nije točno. Zatim je prosvjednike pozvao da krenu na Kongres, a on se potom zatvorio u Bijelu kuću, odakle je pratio dramu na Kapitolu, u kojoj su četiri osobe smrtno stradale. Očito je riječ o izravnom poticanju na nasilje, koje je samo kulminacija njegove dvomjesečne kampanje, u kojoj, bez dokaza, tvrdi da je žrtva velike izborne prijevare, u što, kao i u sve što kaže, slijepo vjeruju njegove pristaše.

Dakako da je takav razvoj događaja mnoge iznenadio, ali teško je shvatljivo što su podjednako iznenađene bile i policijske snage i osiguranje na Capitolu, koje je brzo popustilo pred navalom Trumpovih nasilnika. U izravnom TV prijenosu moglo se vidjeti kako su Trumpovi militantni ustanici s lakoćom provalili u hram američke demokracije. Uslijedili su nadrealni prizori potpunog kaosa unutar Kongresa, kakvom smo proteklih desetljeća mogli svjedočiti u parlamentima u Beogradu, Podgorici i Skoplju, zbog čega su neki analitičari, primjerice Tim Judah, ocijenili da je riječ o potpunoj “balkanizaciji” Sjedinjenih Američkih Država. Nevjerojatne scene kakve su Amerikanci navikli gledati u autoritarnim režimima, koje su uključivale nevjerojatno nasilje i pucnjavu, sada su se odvijale u američkom Kongresu! Trumpova je rulja pregazila i opustošila kongresne urede, dvorane i vijećnice, doslovce okupiravši Kongres, i to po Trumpovu nalogu i za njegov račun, što se još nije dogodilo u povijesti američke demokracije.

Koliko god da je riječ o nevjerojatnom i nezamislivom događaju, napad na američki Kongres zapravo je samo logičan nastavak onog što je Trump započeo prije nešto više od dva mjeseca, ali i prije četiri godine, kada je uspio osvojiti Bijelu kuću na lažima, teorijama zavjere i obmanama, koje su, zahvaljujući nizu objektivnih okolnosti, postale prihvatljive dobrom dijelu Amerikanaca.

Foto: Liu Jie/XINHUA/PIXSELL Xinhua Headlines: Chaotic, violent breach of Capitol epitomizes deep divide in U.S. (210107) -- WASHINGTON, D.C., Jan. 7, 2021 (Xinhua) -- Supporters of U.S. President Donald Trump gather near the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States, Jan. 6, 2021. (Xinhua/Liu Jie) Liu Jie Photo: XINHUA/PIXSELL

Neronističke sklonosti

Nepoštivanje temeljnih demokratskih postulata od strane Donalda Trumpa traje već godinama i počelo je još prije njegova dolaska u Bijelu kuću prije četiri godine. Trump je mjesecima uoči izbora odbijao potvrditi da će priznati eventualni izborni poraz, tako da ono što se događa posljednja dva mjeseca nikoga ne bi trebalo iznenaditi. Priznanje izbornih rezultata osnovni je demokratski standard, po kojem se demokracije razlikuju od autokracija i diktatura. Trump s druge strane već godinama potiče nepovjerenje u demokratski izborni proces, što je samo dodatno kulminiralo nakon njegova uvjerljivog izbornog poraza prije dva mjeseca.

Očajnički pokušavajući ostati na vlasti, Trump je za sobom u ambis povukao i Republikansku stranku, koja se nije bila kadra odlučnije suprotstaviti vlastodršcu s neronističkim sklonostima. Unatoč rasprostranjenom uvjerenju Trumpovih obožavatelja i simpatizera, ne samo u SAD-u nego i diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj, ovakav nedemokratski pokušaj osporavanja izbornih rezultata i rušenja legitimno izabranog predsjednika nezabilježen je u američkoj povijesti i ruši integritet budućeg predsjednika i američke demokracije. Upravo je to ono što Trump želi: dovesti u pitanje Bidenov legitimitet i potkopati bilo kakvu mogućnost demokratske alternative, što, dakako, otežava Bidenov plan obnove američkog ugleda i utjecaja u svijetu. Najgore je što je Trump u tome šokantno uspješan. Čak trećina američkih birača, sudeći prema posljednjim istraživanjima, nema povjerenja u izborna pravila i demokraciju. Riječ je, naravno, o Trumpovim pristašama, koji i dalje vjeruju da je Trumpu ukradena izborna pobjeda.