Sad je ljevica počela kalkulirati i mutiti vodu oko ZDS-a

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je izmjene Kaznenog i Prekršajnog zakona kojima bi se sankcioniralo veličanje ustaških, četničkih i drugih režima, kao i negiranje zločina nakon Drugog svjetskog rata. No ono što je posebno zapelo za uho jest njegova izjava o pozdravu "za dom spremni". Hajdaš Dončić je, naime, rekao da će prijedlog SDP-a sadržavati "određene, vrlo restriktivne iznimke" od sankcioniranja tog pozdrava, ali nije htio pojasniti koje točno i u kojim okolnostima.

I dok je jasno rekao da bi nošenje majica s ustaškim simbolima trebalo biti prekršajno kažnjivo, upravo ostavljanje prostora za "iznimke" što se tiče ZDS-a otvara najveće pitanje i stvara dojam dvostrukih kriterija. Time je Hajdaš Dončić, htio ili ne, poslao poruku da bi sporni pozdrav u nekim slučajevima mogao biti toleriran, čime je odmah dobio kritike i s desne i s lijeve strane političkog spektra.

Kao da to nije dovoljno, dodao je i kako "nema problem" govoriti o zločinima 1945. i 1946., spomenuvši Tezno i Goli otok, dok je Bleiburg nazvao "više okupljalištem". Na kraju je sve začinio napadom na premijera Plenkovića, nazvavši ga "kukavicom" koja se, tvrdi, boji i podilazi desnici.