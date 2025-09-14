Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 63
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
KRITIKE S OBJE STRANE

Sad je ljevica počela kalkulirati i mutiti vodu oko ZDS-a

Zagreb: Konferencija za medije s temom stajalište SDP-a o učincima državnih subvencija na kretanje plaća i inflacije
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/2
Autor
Hassan Haidar Diab
14.09.2025.
u 12:17

I dok je jasno rekao da bi nošenje majica s ustaškim simbolima trebalo biti prekršajno kažnjivo, upravo ostavljanje prostora za "iznimke" što se tiče ZDS-a otvara najveće pitanje i stvara dojam dvostrukih kriterija.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je izmjene Kaznenog i Prekršajnog zakona kojima bi se sankcioniralo veličanje ustaških, četničkih i drugih režima, kao i negiranje zločina nakon Drugog svjetskog rata. No ono što je posebno zapelo za uho jest njegova izjava o pozdravu "za dom spremni". Hajdaš Dončić je, naime, rekao da će prijedlog SDP-a sadržavati "određene, vrlo restriktivne iznimke" od sankcioniranja tog pozdrava, ali nije htio pojasniti koje točno i u kojim okolnostima.

I dok je jasno rekao da bi nošenje majica s ustaškim simbolima trebalo biti prekršajno kažnjivo, upravo ostavljanje prostora za "iznimke" što se tiče ZDS-a otvara najveće pitanje i stvara dojam dvostrukih kriterija. Time je Hajdaš Dončić, htio ili ne, poslao poruku da bi sporni pozdrav u nekim slučajevima mogao biti toleriran, čime je odmah dobio kritike i s desne i s lijeve strane političkog spektra.

Kao da to nije dovoljno, dodao je i kako "nema problem" govoriti o zločinima 1945. i 1946., spomenuvši Tezno i Goli otok, dok je Bleiburg nazvao "više okupljalištem". Na kraju je sve začinio napadom na premijera Plenkovića, nazvavši ga "kukavicom" koja se, tvrdi, boji i podilazi desnici. 

Ključne riječi
Siniša Hajdaš Dončić SDP

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
13:34 14.09.2025.

Zapravo ni ne čudi da je Hajdaš Dončić bio ministar u šestoj najgoroj vladi na svijetu (to da je vlada bila šesta najgora je lako dokaziva činjenica). Tip ima pileći antifašistički mozak, i u normalnom društvu ne bi mogao voditi ni krletku za jednog kanarinca, a kamoli ministarstvo. Pazite njegov prijedlog: biti će kažnjivo veličati antifašističke zločine iz 1945., ali neće biti kažnjivo veličati antifašističke zločince iz 1945. Što će reći da su se 1945. dogodili neki zločini, ali onaj koji ih je počinio nije zločinac. Eto kakva je logika u tom antifašističkom mozgu.

JA
Jatiser
12:27 14.09.2025.

A kada ce ijedan lopov ministar biti u zatvoru ? Ima ih barem 50 koji su.ulovljeni sa rukama u pekmezu. Zds je igrokaz za naivce

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još