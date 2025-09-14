Sad je ljevica počela kalkulirati i mutiti vodu oko ZDS-a

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je izmjene Kaznenog i Prekršajnog zakona kojima bi se sankcioniralo veličanje ustaških, četničkih i drugih režima, kao i negiranje zločina nakon Drugog svjetskog rata. No ono što je posebno zapelo za uho jest njegova izjava o pozdravu "za dom spremni". Hajdaš Dončić je, naime, rekao da će prijedlog SDP-a sadržavati "određene, vrlo restriktivne iznimke" od sankcioniranja tog pozdrava, ali nije htio pojasniti koje točno i u kojim okolnostima.
I dok je jasno rekao da bi nošenje majica s ustaškim simbolima trebalo biti prekršajno kažnjivo, upravo ostavljanje prostora za "iznimke" što se tiče ZDS-a otvara najveće pitanje i stvara dojam dvostrukih kriterija. Time je Hajdaš Dončić, htio ili ne, poslao poruku da bi sporni pozdrav u nekim slučajevima mogao biti toleriran, čime je odmah dobio kritike i s desne i s lijeve strane političkog spektra.
Kao da to nije dovoljno, dodao je i kako "nema problem" govoriti o zločinima 1945. i 1946., spomenuvši Tezno i Goli otok, dok je Bleiburg nazvao "više okupljalištem". Na kraju je sve začinio napadom na premijera Plenkovića, nazvavši ga "kukavicom" koja se, tvrdi, boji i podilazi desnici.
Zapravo ni ne čudi da je Hajdaš Dončić bio ministar u šestoj najgoroj vladi na svijetu (to da je vlada bila šesta najgora je lako dokaziva činjenica). Tip ima pileći antifašistički mozak, i u normalnom društvu ne bi mogao voditi ni krletku za jednog kanarinca, a kamoli ministarstvo. Pazite njegov prijedlog: biti će kažnjivo veličati antifašističke zločine iz 1945., ali neće biti kažnjivo veličati antifašističke zločince iz 1945. Što će reći da su se 1945. dogodili neki zločini, ali onaj koji ih je počinio nije zločinac. Eto kakva je logika u tom antifašističkom mozgu.