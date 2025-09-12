Maskirani, kojeg je Grbin nazvao kukavicom, otkrio zašto je i čime zalio SDP-ova vijećnika

Okrivljeni F.Š. (30) u sudnici zadarskog Općinskog suda otkrio je kakvom je smrdljivom tekućinom lani u veljači po licu i odjeći zalio predsjednika zadarskog SDP-a Daniela Radetu, nakon čega ga je sutkinja Nediljka Dereta osudila na 20 dana zatvora, ali uvjetno na rok kušnje od godinu dana u kojem ne smije počiniti novi prekršaj. Presuda je otpremljena sa suda i pokušava naći F.Š. koji je sav u crnom, s crnom maskom na licu, zalio predsjednika zadarskog SDP-a dok je sa suradnicima i tadašnjim predsjednikom SDP-a Peđom Grbinom išao na stranački skup "Borba za dostojanstvo". Grbin je maskiranog napadača tada nazvao "običnom kukavicom". Tri dana kasnije Zadarski.hr objavio je da je osumnjičenik sam došao u policiju u pratnji odvjetnika.

Okrivljenik je sutkinji rekao da je u kanti od 4,7 litara bila ustajala voda u kojoj su oprane tenisice, a bila je tamne boje jer je dulje vrijeme stajala. Tekućinu je izlio na političara jer je bio na njega ljut što on s obitelji živi u jako lošim uvjetima, u kamp kućici bez struje i vode, unatoč tome što mu je otac bio branitelj i ranjen, a on ima samo civilnu mirovinu od 150 eura. Daniela Radetu odabrao je za metu jer je, kako je F.Š. rekao, htio maknuti mural hrvatskog vojnika, što ga je jako zasmetalo i naljutilo. Nakon što ga je zalio pobjegao je u park gdje je odbacio masku, ogrtač i kantu.

Naime, Radeta je tada kao vijećnik SDP-a tražio na gradskom vijeću da se ukloni mural "NAŠA OLUJA NE PRESTAJE" sa siluetom vojnika koji na šljemu ima hrvatski grb s prvim bijelim poljem. Pod grafit je potpisana navijačka skupina "Tornado". Sutkinja je pri odmjeravanju kazne uzela u obzir da se radi o vrlo drskom i nepristojnom načinu remećenja javnog reda i mira i da je okrivljenik već dvaput kažnjavan za jedan od najtežih prometnih prekršaja. Ipak mu je dala uvjetnu osudu zbog priznanja djela te izraženog kajanja. Morao bi platiti i 20 eura troškova postupka, pri čemu je uzela u obzir da je nezaposlen, nije oženjen i ima završenu osnovnu školu.

Javnost se podijelila oko tumačenja murala, kakvi se pojavljuju diljem Dalmacije pa dok jedni ne vide ništa sporno u prikazu hrvatskog vojnika, drugi tumače da je predložak za prikaz vojnika pod šljemom na muralu zapravo fotografija ustaškog vojnika iz 1942. godine koji na šljemu ima identičan grb. Radeta se zbog murala s "fašističkim obilježjima" i obiteljske spomen ploče "hrvatskom vitezu, ustaškom sinu" iz Imotskog, poginulom od jugometka 5. listopada 1991., obratio Europskom parlamentu, predsjednici i predsjedništvu Europske komisije tražeći da apeliraju na hrvatskog premijera i gradonačelnika Zadra.

Ljetos je HAZU objavio Deklaraciju o hrvatskome povijesnom grbu bez obzira je li mu početno polje bijelo ili crveno obrazlažući da tendenciozno ideologizirane rasprave o boji početnog polja služe za dnevnopolitičke potrebe. Tek treba vidjeti hoće li akademska inicijativa barem smanjiti dvostrane manipulacije s prvim bijelim poljem na hrvatskoj šahovnici.