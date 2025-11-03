SAD gomila opremu, krenuli radovi na napuštenoj pomorskoj bazi. Sprema se velika akcija?

Bivša pomorska baza iz Hladnog rata na Karibima dugo je bila napuštena, a sada je američka vojska na njoj pokrenula radove, otkrila je istraga Reutersa. To bi moglo upućivati na pripreme za operacije i akcije unutar Venezuele. Građevinska aktivnost u bivšoj pomorskoj bazi Roosevelt Roads u Portoriku, zatvorenoj prije više od 20 godina, bila je u tijeku 17. rujna kada su ekipe počele čistiti i popločavati staze koje vode do piste.

Do povlačenja iz objekta 2004. godine, Roosevelt Roads bila je jedna od najvećih američkih pomorskih postaja na svijetu. Baza zauzima stratešku lokaciju i nudi veliki prostor za okupljanje opreme, rekao je jedan američki dužnosnik. Osim nadogradnje mogućnosti slijetanja i polijetanja u Roosevelt Roadsu, SAD gradi objekte na civilnim aerodromima u Portoriku i na otoku St. Croix na Američkim Djevičanskim Otocima.

Reuters je razgovarao s tri američka vojna dužnosnika i tri pomorska stručnjaka koji su rekli da nova izgradnja upućuje na pripreme koje bi omogućile američkoj vojsci provođenje operacija unutar Venezuele. Venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro više puta je tvrdio da ga SAD želi svrgnuti s vlasti. "Sve te stvari, mislim, dizajnirane su da prestraše Madurov režim i generale oko njega, u nadi da će stvoriti pukotine“, rekao je Christopher Hernandez-Roy, viši suradnik Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) u Washingtonu.

Kako bi pratio američku vojnu aktivnost u regiji tijekom posljednja dva mjeseca, Reuters je fotografirao američke vojne baze i pregledao satelitske snimke, podatke o praćenju brodova i letova te objave na društvenim mrežama. Od početka rujna, SAD je izveo najmanje 14 napada na navodne brodove s drogom na Karibima i Pacifiku, ubivši 61 osobu. Napadi na navodne brodove s drogom povećali su napetosti s Venezuelom i Kolumbijom te skrenuli pažnju na dio svijeta koji je posljednjih godina dobio ograničene resurse unutar američke vojske.

Bijela kuća je rekla da je predsjednik Donald Trump tijekom predizborne kampanje obećao da će se uhvatiti u koštac s kartelima droge. "Poduzeo je neviđene mjere kako bi zaustavio pošast narkoterorizma koji je rezultirao nepotrebnim smrtima nevinih Amerikanaca“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly za Reuters.

Vojno gomilanje na Karibima započelo je u kolovozu dolaskom ratnih brodova, podmornice na nuklearni pogon, borbenih i špijunskih zrakoplova. Najupečatljivija poboljšanja događaju se upravo na Roosevelt Roadsu. Mark Cancian, umirovljeni pukovnik Mornaričkog korpusa SAD-a i viši savjetnik CSIS-a, rekao je da su promjene u skladu s pripremama za povećanje slijetanja i polijetanja vojnih zrakoplova.

Hernandez-Roy kaže da je moguće da američka vojska jednostavno popravlja rupe na cesti. No, dodao je: "Ako je vaš fokus sada na zapadnoj hemisferi, savršeno ima smisla da biste htjeli ponovno otvoriti ono što je nekada bila ogromna pomorska postaja i osigurati da može primiti raspon zrakoplova koje američka vojska koristi.“

Reuters je također otkrio značajne promjene na aerodromu Rafael Hernandez, drugom najprometnijem civilnom aerodromu u Portoriku. Do sredine listopada, američka vojska unijela je komunikacijsku opremu i mobilni toranj za kontrolu zračnog prometa - obično korišten za koordinaciju naglog porasta zrakoplova u ratnim zonama ili nakon katastrofa.

Satelitske snimke pokazuju i izgradnju skladišta za streljivo iako stručnjaci s kojima je Reuters razgovarao kažu da nije odmah jasno koje bi oružje moglo biti pohranjeno tamo. Na obližnjem otoku St. Croix satelitske snimke snimljene u rujnu i listopadu također pokazuju građevinsku aktivnost na civilnom aerodromu. Snimke s aerodroma Henry E. Rohlsen pokazuju aktivnu izgradnju u blizini platforme gdje su zrakoplovi parkirani i servisirani. Poboljšanje platformi moglo bi omogućiti parkiranje i dopunu goriva većem broju američkih vojnih zrakoplova, rekli su američki dužnosnici za Reuters.

Albert Bryan Jr., guverner Američkih Djevičanskih Otoka, rekao je da, iako postoji razina koordinacije s američkom vojskom oko rasporeda trupa na teritoriju, njegov ured nije upoznat s operativnim detaljima i budućim planiranjem tih operacija. "On vjeruje da regionalna prisutnost američke vojske jača sigurnost i odvraća trgovinu drogom i oružjem kroz teritorij“, navodi se u izjavi njegova ureda.

Prema izvještavanju Reutersa i američkim dužnosnicima, Trumpova administracija od kolovoza je rasporedila najmanje 13 ratnih brodova, pet pomoćnih brodova i podmornicu na nuklearni pogon u regiju iz raznih pomorskih baza - uključujući nosač zrakoplova Gerald Ford, najveći brod te vrste. Osim toga, bivši komercijalni brod MV Ocean Trader uočen je kako pristaje u Portoriku i St. Croixu te uz obalu Venezuele. Iako je malo javnih informacija o MV Ocean Traderu, stručnjaci vjeruju da je povezan s američkim specijalnim snagama.

Povećava se i broj američkih vojnih zrakoplova. Uz nosač zrakoplova Ford, koji može primiti više od 75 vojnih zrakoplova, Pentagon je poslao deset naprednih zrakoplova F-35 i špijunske zrakoplove. Iako krajnji cilj masovnog gomilanja još nije jasan, sve više toga je na mjestu za operacije unutar Venezuele, nešto što je predsjednik Donald Trump sugerirao prošli tjedan. "Kopno će biti sljedeće“, rekao je.