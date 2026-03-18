U Hrvatskoj kronično nedostaje radne snage: Slobodno 150.000 radnih mjesta, ovaj sektor posebno je pogođen

Nedostatak radne snage u Hrvatskoj više nije povremeni ili sezonski problem, nego trajno stanje koje zahvaća gotovo sve sektore. Unatoč rekordno niskoj nezaposlenosti i sve većem broju zaposlenih, poslodavci diljem zemlje suočavaju se s istim izazovom – nema dovoljno ljudi koji bi radili. Procjene govore da hrvatskom tržištu rada danas nedostaje više od 150 tisuća radnika, a situacija se dodatno pogoršava zbog iseljavanja, starenja stanovništva i slabog interesa za pojedina zanimanja. Istodobno, potreba za radnicima raste u gotovo svim djelatnostima – od građevine i turizma do industrije, zdravstva i uslužnog sektora.