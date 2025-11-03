U prosjeku dnevno ubiju 32 kršćana, Trump prijeti napadom na Nigeriju

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je naredio ministarstvu obrane da se pripremi na moguću vojnu operaciju u Nigeriji ako njezina vlada nastavi "dopuštati ubojstva kršćana". U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump je dodao da će vlada SAD-a također trenutačno prekinuti svu pomoć Nigeriji ako ta "sada osramoćena zemlja" nešto ne poduzme da zaustavi progon kršćana. "Ako napadnemo, bit će to brzo, okrutno i slatko, baš kao što teroristički nasilnici napadaju naše VOLJENE kršćane! UPOZORENJE: NIGERIJSKOJ VLADI BILO bi BOLJE DA BRZO DJELUJE!", napisao je Trump, referirajući se na islamske fundamentaliste u najmnogoljudnijoj afričkoj zemlji. Trump je dan prije uvrstio Nigeriju na popis država "od posebne zabrinutosti" SAD-a po pitanju vjerskih sloboda, navodeći da je "kršćanstvo tamo suočeno s egzistencijalnom prijetnjom".

"Karakterizacija Nigerije kao vjerski netolerantne države ne odražava našu nacionalnu stvarnost", odgovorio mu je na platformi X nigerijski predsjednik Bola Tinubu, musliman u braku s kršćanskom pastorkom, prije no što je Trump zaprijetio vojnim djelovanjem. Trumpova odluka događa se nakon mjeseci lobiranja američkih konzervativaca koji smatraju da su kršćani u Nigeriji suočeni s "genocidom", prenosi agencija Agence France‑Presse (AFP). Francuska agencija piše da je Nigerija, zemlja gotovo podjednako podijeljena na islamski sjever i kršćanski jug, preplavljena sukobima u kojima jednako stradaju pripadnici obiju religija. Nigerija trenutačno ima 237,5 milijuna stanovnika, od čega su 46% stanovništva (109 milijuna) kršćani, a 47% (112 milijuna) muslimani.

Sjeveroistok zemlje više od 15 godina poprište je džihadističkog nasilja skupine Boko Haram koje je odnijelo više od 40.000 života te primoralo dva milijuna ljudi na bijeg. U središtu zemlje česti su sukobi između stočara muslimana i većinski kršćanskih poljoprivrednika, no stručnjaci ističu da se ti sukobi većinom vode oko zemlje. Prema izvješću organizacije Open Doors, u 2024. godini u Nigeriji je ubijeno oko 3100 kršćana, a 2830 ih je oteto. Organizacija International Society for Civil Liberties and the Rule of Law navodi da je od 2009. godine najmanje 52.250 kršćana ubijeno u Nigeriji u sukobima koje povezuju s islamističkim militantnim skupinama. Prema istom izvoru, u prvih 220 dana 2025. godine ubijeno je više od 7000 kršćana u Nigeriji – što je 32 ubojstva dnevno. Također se navodi da je uništeno, zapaljeno ili napušteno više od 19.100 crkava od 2009.

Situacija u Nigeriji je iznimno ozbiljna i višestruko složena. Podaci pokazuju velik broj napada na kršćane – stotine tisuća tijekom posljednjih desetljeća – te sustavno uništavanje crkava i zajednica. Trumpova prijetnja dolazi kao odgovor na tu percepciju te želi signalizirati da SAD neće ostati pasivan. Istovremeno, bitno je razumjeti da ovi događaji imaju više dimenzija: vjersku, etničku, socijalnu i ekonomsku. Nigerijska vlada, predvođena Tinubuom, odbacuje selektivnu optužbu da je zemlja vjerski netolerantna i ukazuje na složenost problematike – uključujući činjenicu da nasilje pogađa i muslimane, i kršćane, i da je dio toga povezan s kriminalom, stočarstvom, sukobima oko zemlje, ne samo s isključivo religijskim motivom.