Pentagon je odobrio, predsjednik odbio: Trump ne razmatra slanje Tomahawka Ukrajini

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u nedjelju da zapravo ne razmatra davanje Ukrajini raketa dugog dometa Tomahawk. Na pitanje novinara u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One razmatra li davanje tog oružja Ukrajini, Trump je odgovorio: "Ne, zapravo ne."

Pentagon je odobrio Bijeloj kući slanje krstarećih projektila dugog dometa Tomahawk Ukrajini nakon što je procijenio da se to ne bi negativno odrazilo na američke zalihe, a konačna politička odluka je na predsjedniku Donaldu Trumpu, rekla su tri američka i europska dužnosnika upoznata s tim pitanjem, prenio je u petak CNN. Trump je ranije ovaj mjesec na radnom ručku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući rekao da radije ne bi dao te projektile Ukrajini jer mu trebaju za zaštitu SAD-a.

Združeni stožer američkih oružanih snaga obavijestio je Bijelu kuću o svojoj ocjeni ranije ovaj mjesec, pred Trumpov sastanak sa Zalenskim, koji traži te projektile kako bi mogao učinkovitije napadati naftnu i energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Projektili Tomahawk imaju domet od oko tisuću kilometara. Trump je nekoliko dana prije sastanka sa Zelenskijem rekao da SAD ima "mnogo Tomahawka" koje bi potencijalno mogao dati Ukrajini.