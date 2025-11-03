Naši Portali
PROJEKTIL DUGOG DOMETA

Pentagon je odobrio, predsjednik odbio: Trump ne razmatra slanje Tomahawka Ukrajini

Foto: ABACA/ABACA
VL
Autor
Hina
03.11.2025.
u 06:46

Projektili Tomahawk imaju domet od oko tisuću kilometara. Trump je nekoliko dana prije sastanka sa Zelenskijem rekao da SAD ima "mnogo Tomahawka" koje bi potencijalno mogao dati Ukrajini.

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u nedjelju da zapravo ne razmatra davanje Ukrajini raketa dugog dometa Tomahawk. Na pitanje novinara u predsjedničkom  zrakoplovu Air Force One razmatra li davanje tog oružja Ukrajini, Trump je odgovorio: "Ne, zapravo ne."

Pentagon je odobrio Bijeloj kući slanje krstarećih projektila dugog dometa Tomahawk Ukrajini nakon što je procijenio da se to ne bi negativno odrazilo na američke zalihe, a konačna politička odluka je na predsjedniku Donaldu Trumpu, rekla su tri američka i europska dužnosnika upoznata s tim pitanjem, prenio je u petak CNN. Trump je ranije ovaj mjesec na radnom ručku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući rekao da radije ne bi dao te projektile Ukrajini jer mu trebaju za zaštitu SAD-a.

Združeni stožer američkih oružanih snaga obavijestio je Bijelu kuću o svojoj ocjeni ranije ovaj mjesec, pred Trumpov sastanak sa Zalenskim, koji traži te projektile kako bi mogao učinkovitije napadati naftnu i energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Projektili Tomahawk imaju domet od oko tisuću kilometara. Trump je nekoliko dana prije sastanka sa Zelenskijem rekao da SAD ima "mnogo Tomahawka" koje bi potencijalno mogao dati Ukrajini.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Donald Trump tomahawk

