Sabo: Dolaskom Penave na mjesto gradonačelnika u Vukovar je donesen nemir

Vukovar je danas "grad slučaj" i kada se to kaže govori se s pravom s obzirom na sve što se u gradu događa, rekao je na konferenciji za novinare predsjednik vukovarskog SDP Željko Sabo govoreći o ovotjednoj brutalnoj masovnoj tučnjavi u Vukovaru poslije koje je najmanje 7 osoba ozlijeđeno, a 20-ak privedeno.

Prema riječima Sabe osnovni razlog tome su odvojeni vrtići i škole u Vukovaru što je slikovito objasnio "vrućim kestenom" koji je Vukovaru ostavljen nakon potpisivanja Sporazuma o mirnoj reintegraciji. Kazao je kako je u vrijeme dok je on bio gradonačelnik Vukovara s ciljem rješavanja toga problema u gradskim vrtićima, jer škole tada nisu bile u ingerenciji grada, s ravnateljicama vrtića Vukovar 1. i Vukovar 2. dogovorio spajanje ali da to tadašnja koalicija u Gradskom vijeću HDZ – SDSS – HSPAS nije dozvolila,

- Jedini koji mogu ovaj "vrući kesten" ohladiti su HDZ i SDSS i njihovi čelnici kako bi se nama u Podunavlju donio mir i prosperitet, rekao je Sabo.

Dodao je kako je dolaskom Ivana Penave za gradonačelnika Vukovara 2014. godine u Vukovar donesen nemir te da stoga nikako ne može biti aboliran od svih događanja u Vukovaru od prije 2 dana.

- Zbog njegovog djelovanja mnogi investitori su odustali od ulaganja u Vukovar i oni će nastaviti zaobilaziti Vukovar što znači da nema novih radnih mjesta, nema većih plaća, a što donosi i novo iseljavanje tako da će Vukovar ostati grad starih, istakao je Sabo.

Prema njegovim riječima bezvlašće i nasilje SDP ne opravdava i to najoštrije osuđuju te istakao kako se danas brojni preživjeli branitelji pitaju za čega su se borili i njihovi suborci ginuli ako u Vukovaru nema osmjeha na ulici, nema sreće i mira, a događaju se ovakve stvari.

Govorio je i Goran Bošnjak koji je rekao kako mu ne nevjerojatno da Penava u svim svojim odgovorima, bez obzira na temu, stalno ističe neprocesuiranje ratnih zločina i nestale.

- To ne može biti univerzalni odgovor na sva pitanja, a to se događa u zadnje 2 godine. Vukovar ne može zauvijek biti grad slučaj i Vukovarci neće pristati na to, poručio je Bošnjak.

Masovnu tučnjavu u Vukovaru osudio je na današnjoj konferenciji za novinare i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava koji je rekao kako takve i sve slične sukobe treba osuditi, a da je na državnim institucijama da osiguraju normalan život za sve građane.

- Ova država, a ovdje govorimo i o SDSS-u koji je u koaliciji s HDZ-om, bila je dužna osigurati da i vi i ja možemo svoju djecu povesti na bilo koju nogometnu utakmicu, rekao je Penava.