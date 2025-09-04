S novom školskom godinom započinje i nova faza Studenčevog programa Narančasta ribica: Najnovije aktivnosti su back-to-school paketi, besplatni treninzi i instrukcije

Studenac je uspješno započeo novu fazu „Narančaste ribice“, platforme kojom konkretno i sustavno podržava život jednoroditeljskih obitelji. U povodu nove nastavne godine, za 60 djece iz nižih i viših razreda te srednjoškolskog uzrasta, pripremio je pakete za bezbrižan povratak u školske klupe.

Djeca i roditelji sa zagrebačkog područja svoje su pakete preuzeli na zajedničkom druženju s partnerima programa, a u njima pronašli sve neophodno za početak nove školske godine - od školskih torbi, školskog pribora i bilježnica, sve do sportske opreme poput tenisica, hoodieca, sportskih torbi i boca za vodu, kao i higijenskih potrepština i multivitamina.

Uz pakete, Studenac je roditelje i školarce ovom prilikom podsjetio na mogućnost besplatnih treninga u sportskim klubovima te najavio besplatne instrukcije koje će djeci biti dostupne već tijekom jeseni.

Djeci iz drugih gradova paketi su poslani poštom, kako bi prije početka nastave stigli na njihove kućne adrese.

„Smatram da smo prilikom predstavljanja ovogodišnjih aktivnosti projekta bili vrlo jasni - djecu i roditelje ćemo podržavati tijekom cijele godine i trenutaka koji su im važni. Nakon uspješno organiziranog ljetovanja, nastavili smo širiti zajednicu partnera i pripremati sve potrebno za školu. Ponosna sam što nam se u tri mjeseca pridružilo više od 20 partnera - tvrtki, udruga, klubova, institucija i pojedinaca. Naša Narančasta ribica danas je platforma koja okuplja zajednicu ljudi i organizacija posvećenih boljem životu skupine koju u Hrvatskoj čini više od 200 tisuća obitelji“, izjavila je na druženju Tatjana Spajić, direktorica korporativnih komunikacija Studenca.

Kako bi djeca svih uzrasta dobila sve potrebno za novu školsku godinu, pobrinule su se tvrtke Intersport, Decathlon, Narodne Novine, Eurocom, Lipa Mill, TOZ Penkala, Hrvatski Telekom i Salvus, a znak pažnje za djecu i roditelje osigurao je Melem.

„Hvala vam na svemu što ste omogućili mojoj djeci. Ovaj projekt jako puno znači i meni i njima jer smo stvorili uspomene koje ćemo pamtiti cijeli život. Sve aktivnosti koje im je Narančasta ribica omogućila ukazuju mojoj djeci na prave životne vrijednosti poput zajedništva, zahvalnosti i prijateljstva“, izjavila je na druženju samohrana majka četvero djece od kojih je dvoje dio programa Narančaste ribice.

„Jako sam sretna što sam dio projekta Narančasta ribica. Dobila sam paket sa svime što mi treba za školu - bilježnicama, olovkama, bojicama, torbom… Sad se osjećam spremno za novu školsku godinu! Jako me razveselilo i ljetovanje jer sam tamo upoznala nove prijatelje, plivala i igrala se svaki dan. Ovo mi je bilo najljepše ljeto do sada“, izjavila je desetogodišnja djevojčica.

Projekt je podržao i Hrvatski olimpijski odbor koji je najmlađima donirao interaktivnu „Olimpijsku početnicu“. Djeci i roditeljima na druženju u Zagrebu se ovim povodom obratila dr. sc. Ana Popovčić, autorica i voditeljica Odbora za promicanje tekovina olimpizma, olimpijskog pokreta i znanstvenih dostignuća u športu u Hrvatskoj olimpijskoj akademiji, te ih dodatno motivirala da se uključe u besplatne sportske programe.

Djeca samohranih roditelja, zahvaljujući partnerskim klubovima Narančaste ribice, mogu pohađati i besplatne sportske programe

Prema istraživanju o izazovima jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj koje su za Narančastu ribicu u svibnju proveli agencija Improve i Udruga LET, čak 31 posto djece školske dobi iz jednoroditeljskih obitelji nije uključeno u dodatne sportske ili umjetničke aktivnosti. Od njih gotovo svaki drugi roditelj kao razlog za neuključivanje navodi financijska ograničenja. Upravo iz tog razloga, Narančasta ribica okuplja i sportske klubove i udruge koji su voljni ustupiti besplatne članarine djeci koja se žele baviti sportom, a roditelji im nisu u mogućnosti to priuštiti.

Ovoj inicijativi zasad su se pridružili Gimnastički klub Osijek Žito, Gimnastički klub Rijeka, Plivački klub Zadar, Plesni centar Zagreb by Nicolas, zagrebački Softball klub Princ te splitski klubovi Karate klub Galeb, Taekwondo klub Galeb, Mizzfits BJJ & Judo klub Tori i Cheerleading klub Sedmi vjetar. Više detalja dostupno je na poveznici .

Na zagrebačkom druženju sa školarcima bio je i Nicolas Quesnoit, plesač i vlasnik plesnog centra koji se rado priključio programu i omogućio besplatne treninge djeci čiji roditelji nisu u mogućnosti plaćati mjesečne članarine. „Ponosan sam što sam sa svojim plesnim centrom dio ove plemenite priče, prepune raznih aktivnosti osmišljenih za ovu djecu. Narančasta ribica je ovdje nadmašila zlatnu ribicu, sreća na licima ove djece je iskrena, a sretno dijete je sve što možemo poželjeti“, istaknuo je.

Uskoro besplatne instrukcije i edukativni materijali

Kako bi djeci samohranih roditelja osigurao besplatnu pomoć u učenju, Studenac će na platformi Narančaste ribice objaviti i razne edukativne materijale te omogućiti besplatne online instrukcije. Naime, čak 44 posto roditelja iz jednoroditeljskih obitelji djeci ne može priuštiti dodatne instrukcije, u usporedbi s 9 posto obitelji s dva roditelja. Nastavno na te pokazatelje, u suradnji s profesorima i edukatorima, uskoro će sastavni dio platforme biti i sadržaj za podršku u učenju.

Narančasta ribica: prva sveobuhvatna platforma koja nastoji podržati svakodnevnicu samohranih roditelja i njihove djece

Narančasta ribica društveno odgovorni je projekt Studenca. Aktivnosti su započele lani kroz organizirano ljetovanje za djecu iz jednoroditeljskih obitelji, a ove je godine inicijativa prerasla u sveobuhvatnu platformu podrške.

Prva ovogodišnja aktivnost bila je provedba istraživanja o izazovima jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj koje su za Narančastu ribicu u svibnju proveli agencija Improve i Udruga LET. Rezultati istraživanja bili su temelj za osmišljavanje aktivnosti unutar platforme, s ciljem podrške roditeljima i djeci nastavno na njihove povratne informacije i situacije u kojima se nalaze. Tako je, sukladno rezultatima istraživanja, ove godine ponovno organizirano ljetovanje za djecu, pokrenuta je interaktivna mrežna stranica s korisnim i inspirativnim sadržajem za roditelje i djecu, a najnovije aktivnosti povezane su s bezbrižnim povratkom u školske klupe.