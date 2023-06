S Milanovićem u Vilnius idu Banožić i Grlić Radman, Plenković: 'Idu predstavljati Vladu'

Premijer Andrej Plenković potvrdio je danas da će na summitu NATO-a 11. i 12. srpnja u Vilniusu, gdje će Hrvatsku predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović, biti i ministar vanjskih poslova i ministar obrane koji, kako je rekao, “idu tamo predstavljati Vladu”. Na pitanje hoće li Gordan Grlić Radman i Mario Banožić u glavnom gradu Litve djelovati u suglasju s predsjednikom Milanovićem ili će hrvatska delegacija na NATO summitu djelovati “kao rakova djeca”, premijer Plenković je odgovorio:

- Oni će djelovati kao ministri u mojoj Vladi…

Na summitu šefova država i vlada Europske unije, kojemu je Plenković nazočio u četvrtak i petak u Bruxellesu, raspravljalo se o dugoročnijoj europskoj vojnoj pomoći Ukrajini u obrani od agresije Rusije. Plenković taj smjer podržava, iako u Hrvatskom saboru krajem 2022. nije bilo dovoljne većine za sudjelovanje Hrvatske u EUMAM-u, europskoj misiji obuke ukrajinskih vojnika. Kroz koju je prošlo već 24 tisuće pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, prema riječima šefa europske diplomacije Josepa Borrella.

POVEZANI ČLANCI:

- Nadležnosti za davanje vojne pomoći su isključivo na Vladi RH. Mi to radimo kontinuirano, radit ćemo to i dalje, potpuno uvjereni da pomažemo žrtvu, a da smo nizom paketa sankcija osudili agresora, što je Rusija. Za hrvatsku Vladu, a ja vjerujem i za sve u Hrvatskoj, nema nikakvih dilema. Rusija je agresor, Ukrajina je žrtva. To je pozicija Vlade od početka, principijelna, jasna, utemeljena na činjenicama, na poštivanju međunarodnoga prava i na našem nacionalnom interesu. Nije nacionalni interes Hrvatske voditi politiku “appeasementa” (popuštanja, op.a.) prema Rusiji. Niti će je moja Vlada ikada voditi. Da li neki drugi akteri imaju neke druge stavove? To je moguće, slušali smo, čuli smo ih, nagledali smo se toga, osuđujemo ih, ne slažemo se s njima. Loše je bilo da je 54 zastupnika Hrvatskog sabora tada iz čistoga kaprica, da ne bude za prijedlog Vlade koju predvodi HDZ, propustilo staviti Hrvatsku na pravu stranu. Meni je bilo jako korisno slušati gospodina Borrella danas, koji je rekao da je već 24 tisuće ukrajinskih vojnika prošlo obuku u državama članica Unije koje participiraju u misiji vojne pomoći EU. Mi smo tada, u onom prijedlogu, koji je došao od Glavnog stožera OS RH, rekli da možemo primiti do stotinjak ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i obučiti ih za ono što je njima potrebno, pa bi i ta brojka bila u ovoj brojci o kojoj je govorio Borrell. Drugo, bili smo spremni poslati naše instruktore u Poljsku i Njemačku, gdje se gro te obuke odvija. I treće, bili smo spremni ponuditi nekoliko časnika koji bi bili u zapovjednoj strukturi te operacije. Zbog činjenice da smo umjesto 101 imali 97 glasova, ta pitanja koja sada postavljate morate postaviti ovima drugima. Mi našu potporu Ukrajincima dajemo - rekao je premijer Plenković na odlasku iz Bruxellesa.

U Zagrebu ga je kasnije u petak poslijepodne čekao susret s glavnim tužiteljem Ukrajine, koji sa skupinom suradnika boravi u Hrvatskoj u sklopu projekta prenošenja hrvatskog iskustva istraživanja i procesuiranja ratnih zločina.

>> VIDEO Mirni prosvjed Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika