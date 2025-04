Rutte upitan što NATO misli o vojnom sporazumu koji je potpisao Anušić. Milanović ga opisao kao 'ništa'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte na današnjoj je tiskovnoj konferenciji u sjedištu saveza u Bruxellesu dvaput upitan da komentira sporazume o obrambenoj suradnji, sklopljene proteklih dana u našem susjedstvu: prvo je upitan da komentira jučer potpisani sporazum između Srbije i Mađarske, a potom da komentira ranije sklopljeni sporazum o vojnoj suradnji između Hrvatske, Albanije i Kosova. - Vidimo više takvih bilateralnih i trilateralnih sporazuma u regiji. NATO nije dio toga. To se ne tiče saveza - odgovorio je na prvo pitanje, koje je zapravo bilo postavljeno o mađarsko-srbijanskoj vojnoj suradnji.

Potom je upitan da komentira deklaraciju o vojnoj suradnji koju su 18. ožujka u Tirani potpisali ministri obrane Albanije, Kosova i Hrvatske. Pitanje je glasilo kakve implikacije taj sporazum ima na regionalnu sigurnost i stabilnost, ako se uzme u obzir da je to potpisivanje izazvalo snažne reakcije u Srbiji, čiji je predsjednik Aleksandar Vučić ustvrdio da će to izazvati utrku u naoružanju na Balkanu. - Naravno, stabilnost i situacija na zapadnom Balkanu su jest nešto o čemu brinemo. Zbog toga je NATO prisutan na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Ali, molim vas da shvatite da se ja kao glavni tajnik moram pomalo suzdržati od komentiranja svakog razvoja događaja u svakom dijelu svijeta, uključujući na zapadnom Balkanu. Na pojedinim je saveznicima da o tome odlučuju. Ima sličnih primjera sporazuma između saveznika. Znam da Nizozemska i Belgija surađuju na mnogim pitanjima. Znam da je to drukčije od ovog što vi spominjete, i to što spominjete je važno pitanje, ali ne mislim da bih trebao komentirati - odgovorio je Rutte.

O deklaraciji o vojnoj suradnji između Hrvatske, Albanije i Mađarske nedavno je, tijekom službenog posjeta Crnoj Gori, upitan i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji je tada rekao da je to “ništa, magla, bezveze”. Prvo je, doduše, rekao da neće reći da to nije ništa, ali 20-ak minuta kasnije rekao je da je to ništa. Dogodilo se to dok su predsjednik Milanović i njegov domaćin, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, odgovarali na pitanja studenata 27. ožujka na Fakultetu političkih znanosti u Podgorici.

- Taj dokument u pravnom smislu nema baš nikakvu težinu. Neću reći skoro nikakvu, nego baš nikakvu težinu. To je jedna gesta dobre volje, nekakva desiderata, nekakva knjižica koja još fali. Kosovo je nažalost nepriznato od jednog broja članica NATO-a, Albanija je članica NATO-a, kao i Hrvatska, i to je savez najvišeg reda. (…) Taj dokument nije međunarodni ugovor u užem smislu riječi. Niti prema hrvatskom zakonu o međunarodnim ugovorima. Dakle, to je jedno pokazivanje koje je u politici legitimno. Srbiji se nije dopalo, predsjedniku Vučiću je poslužilo kao razlog ili izgovor za nekakve unutarnjepolitičke poteze, razumijem i to. Ali, to nije savez. Nije ugovor. Neću reći da nije ništa, da ne potcijenim onoga koji je to potpisao, ali sigurno, majke mi, nije geopolitika - odgovorio je predsjednik Milanović na prvo pitanje o toj deklaraciji koju je u Tirani uime Hrvatske potpisao ministar obrane Ivan Anušić.

Dvadesetak minuta kasnije, ponovno mu je postavljeno pitanje o tom “savezu” triju država i o najavi da će Mađarska i Srbija sklopiti sličan vojni sporazum. - Nemojmo raditi od muhe slona i onda još okolo valjati slonovu kost. To je bofl roba, tu nema nikakvog saveza. To ne postoji. To je, što bi se reklo, “nothingburger”, kao i ono što priča Ursula von der Leyen, dakle: ništa, magla, bezveze. Da se nitko ne uvrijedi, ali od tog nema nikakvih praktičnih konzekvenci. Nema novca. To ne ide u hrvatski parlament. Hrvatska vojska u tome, a tu se ja pitam kao vrhovni zapovjednik, ili glavnokomandujući, kao što bi rekli u Srbiji, dakle ništa od toga, nula bodova - odgovorio je tada predsjednik Milanović.

