Ruski vojnik predao sebe i svoj tenk za 10.000 dolara i priliku za ukrajinsko državljanstvo: 'Nije vidio smisao rata'

Ruski vojnik predao je sebe i svoj tenk ukrajinskim vojnicima za nagradu od 10.000 dolara i priliku za ukrajinsko državljanstvo. Misha, jedan od navodnih ratnih zločinaca Vladimira Putina, predao se u glavnom borbenom tenku T-72B3 nakon što su njegova druga dva člana postrojbe pobjegla, a njegov zapovjednik mu je zaprijetio da će ga upucati, piše Daily Mail.

Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Viktor Andrusiv rekao je da je Misha telefonom kontaktirao ukrajinsku nacionalnu policiju i dogovorio mjesto za sastanak.

"Za nekoliko tjedana u Nacionalnoj policiji identificirali su telefone koje koriste Rusi", rekao je i doda da na te brojeve redovito šalju SMS poruke kako mogu predati sebe i opremu.

"Prije nekoliko dana nazvao nas je Misha. Podatke o njemu predali smo ukrajinskoj vojnoj obavještajnoj službi. Nije vidio smisao rata", kazao je ukrajinski ministar i dodao: "Misha je rekao da hrane gotovo da i nije ostalo te da je rusko vojno upravljanje kaotično i da ga praktički nema. Rusi odustaju!".

Ukrajinska vojska odabrala je mjesto gdje će se vojnik predati i upotrijebila je dron s kamerom kako bi se uvjerila da nije riječ o zasjedi. Specijalci su tada zadržali Mishu, koji je ležao licem prema podu s podignutom rukom dok se predavao.

