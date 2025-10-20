Naši Portali
NEMA DOKAZA

Putinu stiglo dramatično upozorenje zbog Budimpešte: Predložena i sigurnija lokaciju za susret s Trumpom

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
20.10.2025.
u 15:01

Bezrukov tvrdi da britanska elita vidi Putina kao glavnu prijetnju. Nije pružio nikakve konkretne dokaze za svoje tvrdnje, a britanski dužnosnici nazvali su tvrdnje apsurdnim

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorili su sastanak u Budimpešti. Mađarski premijer Viktor Orban s oduševljenjem je primio takav rasplet te nazvao Mađarsku "otokom mira". Unatoč nalogu za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda, Mađarska jamči Putinu zaštitu. Putinov avion prema analitičarima slijedit će južnu rutu preko Turske, Grčke, Crne Gore i Srbije, slijetajući blizu Szegeda, izbjegavajući neprijateljske zemlje. Planovi uključuju hitna slijetanja na rezervnim pistama, uz strogu sigurnost. Putinu pak stižu upozorenja. Od svog bliskog saveznika dobio je upozorenje da ne putuje u Mađarsku zbog navodne 'britanske zavjere'. Naime, kako piše Express, Andrej Bezrukov, bivši pukovnik ruske vanjske obavještajne službe SVR-a i profesor na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose, upozorio je Putina da bi Budimpešta mogla biti 'zamka britanske obavještajne službe'. "Ne idi u Budimpeštu. Zabrinut sam", rekao je Bezrukov u emisiji propagandista Vladimira Solovjova na ruskoj državnoj televiziji. Predložio je premještanje sastanka u Dubai, neutralnu lokaciju, kako bi se izbjegla ono što je nazvao "apsolutno podmuklom operacijom" Britanaca.

Bezrukov, čija je špijunska karijera otkrivena 2010. godine u velikoj FBI-jevoj operaciji protiv ruskih agenata u SAD-u, tvrdi da britanska elita vidi Putina kao glavnu prijetnju. "Cijeli mentalitet Britanaca strukturiran je tako da ako Putin ne postoji, nema problema. Rusija će se raspasti", izjavio je. Dodao je da je londonska vladajuća klasa, suočena s "propadanjem" Velike Britanije, spremna riskirati sve, uključujući Treći svjetski rat, kako bi eliminirala ruskog lidera. No, Bezrukov nije pružio nikakve konkretne dokaze za svoje tvrdnje. Britanski dužnosnici nazvali su tvrdnje apsurdnim. MI5 je nedavno upozorio na ruske hibridne prijetnje. Analitičari vide ovo kao klasičnu rusku dezinformaciju. 

Na sastanku Trumpa i Putina u Budimpešti trebalo bi se raspravljati o prekidu vatre u Ukrajini. Volodimir Zelenski izrazio je zabrinutost, nazvavši mogući dogovor 'noćnom morom' za Kijev. Nakon sastanka u Bijeloj kući, Zelenski je pozvao Trumpa da ne popusti ruskim zahtjevima i razmotri isporuku raketa Tomahawk Ukrajini. 

A da će Mađarska osigurati Putinu da nesmetano uđe na njezin teritorij radi susreta s Trumpom te da se uspješno vrati u Rusiju, rekao je nedavno i mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto. "Nema potrebe da se bilo s kim konzultiramo o tome, mi ovdje smo suverena zemlja. Primit ćemo Putina s poštovanjem, ugostiti ga i pružiti uvjete da pregovara s američkim predsjednikom", kazao je. Mađarski premijer Viktor Orban, poznat po kritikama sankcija EU-a Rusiji, vidi priliku za pozicioniranje Mađarske kao neutralnog posrednika. "Budimpešta je idealno mjesto za dijalog svjetskih sila", izjavio je Orbanov savjetnik Balázs Orbán, podsjećajući na uspješno domaćinstvo Netanyahuu. Ipak, ovaj potez izaziva kritike u Bruxellesu i među članicama NATO-a. 

Otkriveni detalji sastanka Trumpa i Zelenskog, evo što je donio ukrajinski predsjednik
Ključne riječi
Mađarska atentat Rusija Donald Trump Vladimir Putin

BA
barbalovre
15:42 20.10.2025.

Biti će svjetski heroj tko skine najvećeg zločinca današnjice.

DI
Dingo
15:56 20.10.2025.

Trump je upravu zašto je rat u Ukrajini bespotreban .Rusija osvaja teritorij Ukrajine a gubi teritorij od Kine primjer Sibir kina je prijetnja svima a Europa kineski vazal i saveznik to se jasno vidi po uvođenju digitalne diktature koja je već odavno uvedena u Kini .

DI
Dingač
16:01 20.10.2025.

Dok svijet krvari, a milijuni stradaju, oni koji bi trebali donositi mir ponašaju se kao da ih vodi sam đavao. Svaka vijest o razgovoru ili pomirenju dočekuje se s bijesom i prijetnjama. Kao da mir postaje prijetnja, a rat unosan posao. Đavolji sljedbenici u odijelima i medijskim redakcijama hrane se lažima, šire mržnju i raduju se smrti, jer im tuđa patnja donosi moć i novac. Umjesto da pozovu na dijalog, oni zazivaju prolivanje krvi. Umjesto da gase požar, lijevaju benzin. A sve pod maskom "pravde" i "slobode". Licemjerno i zločinački. Svijet kojim vladaju takvi ljudi ne ide prema napretku, nego prema propasti. Vrijeme je da se narod probudi i prozre tu tamu. Mir nije slabost – mir je jedina pobjeda vrijedna čovjeka.

