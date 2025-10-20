Putinu stiglo dramatično upozorenje zbog Budimpešte: Predložena i sigurnija lokaciju za susret s Trumpom

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorili su sastanak u Budimpešti. Mađarski premijer Viktor Orban s oduševljenjem je primio takav rasplet te nazvao Mađarsku "otokom mira". Unatoč nalogu za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda, Mađarska jamči Putinu zaštitu. Putinov avion prema analitičarima slijedit će južnu rutu preko Turske, Grčke, Crne Gore i Srbije, slijetajući blizu Szegeda, izbjegavajući neprijateljske zemlje. Planovi uključuju hitna slijetanja na rezervnim pistama, uz strogu sigurnost. Putinu pak stižu upozorenja. Od svog bliskog saveznika dobio je upozorenje da ne putuje u Mađarsku zbog navodne 'britanske zavjere'. Naime, kako piše Express, Andrej Bezrukov, bivši pukovnik ruske vanjske obavještajne službe SVR-a i profesor na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose, upozorio je Putina da bi Budimpešta mogla biti 'zamka britanske obavještajne službe'. "Ne idi u Budimpeštu. Zabrinut sam", rekao je Bezrukov u emisiji propagandista Vladimira Solovjova na ruskoj državnoj televiziji. Predložio je premještanje sastanka u Dubai, neutralnu lokaciju, kako bi se izbjegla ono što je nazvao "apsolutno podmuklom operacijom" Britanaca.

Bezrukov, čija je špijunska karijera otkrivena 2010. godine u velikoj FBI-jevoj operaciji protiv ruskih agenata u SAD-u, tvrdi da britanska elita vidi Putina kao glavnu prijetnju. "Cijeli mentalitet Britanaca strukturiran je tako da ako Putin ne postoji, nema problema. Rusija će se raspasti", izjavio je. Dodao je da je londonska vladajuća klasa, suočena s "propadanjem" Velike Britanije, spremna riskirati sve, uključujući Treći svjetski rat, kako bi eliminirala ruskog lidera. No, Bezrukov nije pružio nikakve konkretne dokaze za svoje tvrdnje. Britanski dužnosnici nazvali su tvrdnje apsurdnim. MI5 je nedavno upozorio na ruske hibridne prijetnje. Analitičari vide ovo kao klasičnu rusku dezinformaciju.

Na sastanku Trumpa i Putina u Budimpešti trebalo bi se raspravljati o prekidu vatre u Ukrajini. Volodimir Zelenski izrazio je zabrinutost, nazvavši mogući dogovor 'noćnom morom' za Kijev. Nakon sastanka u Bijeloj kući, Zelenski je pozvao Trumpa da ne popusti ruskim zahtjevima i razmotri isporuku raketa Tomahawk Ukrajini.

A da će Mađarska osigurati Putinu da nesmetano uđe na njezin teritorij radi susreta s Trumpom te da se uspješno vrati u Rusiju, rekao je nedavno i mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto. "Nema potrebe da se bilo s kim konzultiramo o tome, mi ovdje smo suverena zemlja. Primit ćemo Putina s poštovanjem, ugostiti ga i pružiti uvjete da pregovara s američkim predsjednikom", kazao je. Mađarski premijer Viktor Orban, poznat po kritikama sankcija EU-a Rusiji, vidi priliku za pozicioniranje Mađarske kao neutralnog posrednika. "Budimpešta je idealno mjesto za dijalog svjetskih sila", izjavio je Orbanov savjetnik Balázs Orbán, podsjećajući na uspješno domaćinstvo Netanyahuu. Ipak, ovaj potez izaziva kritike u Bruxellesu i među članicama NATO-a.