Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
CRNE PROCJENE

Zabrinjavajuća procjena stručnjaka, opisao scenarij od kojeg svi strepe: 'Ukrajina to neće moći'

Rusija
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
20.10.2025.
u 09:21

Richardsova procjena dolazi u trenutku kada ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži od Donalda Trumpa Tomahawk krstareće projektil, ali bez uspjeha.

Ukrajina ne može dobiti rat s Rusijom i trebala bi pregovarati o mirovnim uvjetima s Kremljom, kazao je feldmaršal Lord Richards Naglasio je da Kijev neće moći istjerati vojnike Vladimira Putina iz Ukrajine bez pomoći NATO snaga - koje se neće angažirati na terenu. Prema njegovim riječima, Kijev jednostavno nema dovoljno vojnika da istjera ruske snage s okupiranih područja, čak ni uz svu zapadnu pomoć na svijetu. U ekskluzivnom intervjuu za podcast World of Trouble britanskog lista The Independent, Richards oštro kritizira Zapad: "Potaknuli smo Ukrajinu da se bori, ali nismo im dali sredstva za pobjedu". Podsjetio je na svoje iskustvo iz Afganistana i drugih kriza, te naglasio da Ukrajina pati od kroničnog manjka ljudstva, dok Rusija rat vidi kao egzistencijalnu prijetnju. "Ne, ne bi mogli pobijediti, čak ni s pravim resursima. Nemaju dovoljno ljudi", kaže Richards.

Direktno uključivanje NATO-a na tlu nije opcija jer Ukrajina 'nije egzistencijalno pitanje za nas', dodao je. Richardsova procjena dolazi u trenutku kada ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži od Donalda Trumpa Tomahawke, ali bez uspjeha. Trump, koji često mijenja stav o ratu, nedavno je tvrdio da Ukrajina 'može vratiti sve granice' uz europsku podršku, ali na summitu u Bijeloj kući nije obećao oružje. Putinov razgovor s Trumpom prije sastanka dodatno je zakomplicirao situaciju, a Trump se sada pozicionira kao „posrednik“, planirajući summit s Rusijom u Mađarskoj bez Zelenskog.

Financial Times je izvijestio da je Trump "stalno psovao" tijekom sastanka koji se često pretvarao u "prepirku". Upozorio je Zelenskog da će Rusija "uništiti" Ukrajinu ako Zelenski ne pristane na ruske uvjete za okončanje sukoba. Tvrdi se da je Trump želio da Zelenski odustane od cijelog Donbasa, iako su se na kraju složili da će SAD podržati zamrzavanje trenutnih fronta. Trump je također dao Zelenskom do znanja da se ne želi prodati mu rakete dugog dometa Tomahawk, oružje za koje Ukrajinci vjeruju da bi moglo promijeniti pravila igre i pomoći Putinu da sjedne za pregovarački stol.

Pljačka u Louvreu! Maskirani trojac ukrao Napoleonov nakit i pobjegao na motorima
Ključne riječi
NATO Rusija rat u Ukrajini

Komentara 6

Pogledaj Sve
AR
Arut
09:44 20.10.2025.

Od početka nitko niti nije vjerovao da će Ukrajina imati dovoljnu vojnu silu da istjera rusiju iz Ukrajine, dapače, Ukrajini se davalo 3-10 dana prije kapitulacije! Međutim Ukrajina na terenu već gotovo 4 godine dokazuje da je rusija ne možee vojno poraziti, a vrijeme radi za Ukrajinu jer sankcije uništavaju rusko gospodarstvo! Ako Ukrajina izdrži dovoljno dugo, rusija će jednostavno morati odustati kao i u Afganistanu!

KE
Keramičar
09:49 20.10.2025.

poraz rusije nije samo vojna komponenta, to je i gospodarska i politička! Na to jako utječu i sankcije koje su desetkovale rusko gospodarstvo! ruske tvornice se zatvaraju ili skraćuju radni tjedan na 3-4 dana jer nema posla jer se roba nema kome prodavati! Posebna priča je uništavanje ruske energetike udarima dronova zbog čega je 1/3 ruskih kapaciteta trenutno van pogona, a u zemlji vlada nestašica goriva! također se uništavaju i trafostanice, plinska čvorišta itd. Sve to malo po malo gura rusiju u poraz!

HO
homofobic
09:45 20.10.2025.

Lord Richards je stari (ne godinama nego doktrinom) vojnik po karijeri ali bez talenta vojnika borca koji jos uvijek zivi u doba "hladnog rata". Ukraina ne mora pobjediti ruSSe da ih potuce do zemlje u rovovima Verduna. Dovoljno je ovo sto sada cine ruSSima: pustaju im mast i krv na slamku. Rusija financijski i opremom vise nece moci trpiti troskove rata i jednog dana ce se jednostavno poceti povlaciti prema svojim granicama a konacno i totalno iz Ukraine.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još