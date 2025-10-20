Zabrinjavajuća procjena stručnjaka, opisao scenarij od kojeg svi strepe: 'Ukrajina to neće moći'

Ukrajina ne može dobiti rat s Rusijom i trebala bi pregovarati o mirovnim uvjetima s Kremljom, kazao je feldmaršal Lord Richards Naglasio je da Kijev neće moći istjerati vojnike Vladimira Putina iz Ukrajine bez pomoći NATO snaga - koje se neće angažirati na terenu. Prema njegovim riječima, Kijev jednostavno nema dovoljno vojnika da istjera ruske snage s okupiranih područja, čak ni uz svu zapadnu pomoć na svijetu. U ekskluzivnom intervjuu za podcast World of Trouble britanskog lista The Independent, Richards oštro kritizira Zapad: "Potaknuli smo Ukrajinu da se bori, ali nismo im dali sredstva za pobjedu". Podsjetio je na svoje iskustvo iz Afganistana i drugih kriza, te naglasio da Ukrajina pati od kroničnog manjka ljudstva, dok Rusija rat vidi kao egzistencijalnu prijetnju. "Ne, ne bi mogli pobijediti, čak ni s pravim resursima. Nemaju dovoljno ljudi", kaže Richards.

Direktno uključivanje NATO-a na tlu nije opcija jer Ukrajina 'nije egzistencijalno pitanje za nas', dodao je. Richardsova procjena dolazi u trenutku kada ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži od Donalda Trumpa Tomahawke, ali bez uspjeha. Trump, koji često mijenja stav o ratu, nedavno je tvrdio da Ukrajina 'može vratiti sve granice' uz europsku podršku, ali na summitu u Bijeloj kući nije obećao oružje. Putinov razgovor s Trumpom prije sastanka dodatno je zakomplicirao situaciju, a Trump se sada pozicionira kao „posrednik“, planirajući summit s Rusijom u Mađarskoj bez Zelenskog.

Financial Times je izvijestio da je Trump "stalno psovao" tijekom sastanka koji se često pretvarao u "prepirku". Upozorio je Zelenskog da će Rusija "uništiti" Ukrajinu ako Zelenski ne pristane na ruske uvjete za okončanje sukoba. Tvrdi se da je Trump želio da Zelenski odustane od cijelog Donbasa, iako su se na kraju složili da će SAD podržati zamrzavanje trenutnih fronta. Trump je također dao Zelenskom do znanja da se ne želi prodati mu rakete dugog dometa Tomahawk, oružje za koje Ukrajinci vjeruju da bi moglo promijeniti pravila igre i pomoći Putinu da sjedne za pregovarački stol.