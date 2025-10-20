Trump psovao, odbacio karte bojišta, pa izdao naređenje? 'Muka mi je. Ova crvena linija... i ne znam gdje je to'

Napeti sastanak u Bijeloj kući između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u petak pretvorio se navodno u prepirku, tijekom koje je Trump odbacio ukrajinske zahtjeve za oružjem, ponovio Putinove argumente i upozorio da Rusija može "uništiti" Ukrajinu ako ne prihvati ruske uvjete za mir. Europski dužnosnici upoznati s događajima opisuju susret kao dramatičan preokret u Trumpovu stavu prema ratu u Ukrajini. Prema izvorima upoznatima sa situacijom, Trump je tijekom sastanka više puta psovao, odbacio karte ukrajinskog bojišta koje je Zelenski donio i inzistirao na tome da ukrajinski predsjednik preda cijeli Donbas Vladimiru Putinu. "Muka mi je od ovih karata. Ova crvena linija... čak i ne znam gdje je. Nikad nisam bio tamo", navodno je rekao Trump, odbacujući prikaz fronte. Američki predsjednik je također tvrdio da rusko gospodarstvo "odlično stoji", što je u suprotnosti s ranijim izjavama da će se ono "urušiti" bez pregovora.

Zelenski i njegov tim otišli su u Bijelu kuću nadajući se da će uvjeriti Trumpa u nužnost isporuke krstarećih raketa Tomahawk, ključnih za udare na ruske ciljeve duboko u zaleđu. Međutim, Trump je to odbio, predlažući samo "sigurnosne garancije" za obje strane i zamrzavanje trenutačnih linija fronte kao privremeno rješenje. "Putin mi je rekao da je ovo specijalna operacija, a ne rat. Ako se ne složiš, uništit će vas", upozorio je Zelenskog Trump, prema riječima europskog dužnosnika, javlja Financial Times.

Sastanak dolazi neposredno nakon Trumpova telefonskog razgovora s Putinom u četvrtak, tijekom kojeg je ruski predsjednik ponudio novi plan. Ukrajina bi predala dijelove Donbasa pod svojom kontrolom u zamjenu za mala područja u Hersonu i Zaporižju. To je mali ustupak u odnosu na prethodne zahtjeve, ali i dalje neprihvatljiv za Kijev, smatra Oleksandr Merežko, predsjednik odbora za vanjske poslove ukrajinskog parlamenta.

"Predavanje Donbasa bez borbe uništilo bi naše jedinstvo. Putin to zna, ne traži teritorij, već nas razdvaja iznutra", upozorio je Merežko. Ruske snage bore se zadržati južne regije koje nude u zamjenu, bez napretka od invazije 2022.

Trumpovo ponavljanje Putinove retorike podsjeća na sličan napeti susret u veljači, kada su Trump i potpredsjednik J.D. Vance kritizirali Zelenskog zbog "nedostatka zahvalnosti" prema SAD-u. Europski dužnosnici kažu da je Trump usvojio ruske argumente, uništavajući nade da će povećati vojnu pomoć Kijevu. Nakon sastanka, Zelenski je u nedjelju pozvao na odlučne korake SAD, Europu, G7 i G20 za okončanje rata, ističući potrebu za 25 sustava Patriot godišnje. Trump je na Fox Newsu izjavio da je uvjeren u mir, dok je na Truth Socialu opisao susret kao "vrlo zanimljiv i srdačan". Europski saveznici nisu optimistični. Neki vide Trumpov stav kao signal da Amerika vidi Europu kao "novog neprijatelja", posebice nakon primirja Izrael – Hamas, koje Trump koristi kao primjer za Ukrajinu. Bijela kuća i ured Zelenskog nisu komentirali ove navode.