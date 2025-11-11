Ruski izvoz u padu: Evo s kim se najviše, a s kim najmanje trgovalo

Ruski izvoz pao je u razdoblju od siječnja do rujna, uz blago smanjene isporuke u azijske zemlje, izvijestila je u ponedjeljak carinska uprava. Vrijednost ruskog izvoza iznosila je 302,8 milijardi dolara i manja je za 4,6 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, prema podacima koje navodi agencija TASS.

Ruski uvoz dosegnuo je pak vrijednost od 201,1 milijardu dolara i smanjen je za otprilike jedan posto. Time je ruski višak u robnoj razmjeni sa svijetom smanjen za 11 posto, na 101,7 milijardi dolara, objavila je carinska uprava. Ukupna vrijednost ruske razmjene sa svijetom smanjena je za 3,23 posto u odnosu na prvih devet prošlogodišnjih mjeseci, na 503,9 milijardi dolara.

U razdoblju od siječnja do rujna Rusija je daleko najviše trgovala s azijskim zemljama, uz ukupnu vrijednost robne razmjene od oko 370 milijardi dolara. Vrijednost ruskih isporuka u Aziju umanjena je za 1,9 posto, na 235,1 milijardu dolara. Blago je smanjena i vrijednost uvoza iz te skupine zemalja, za 0,9 posto, na 134,3 milijarde dolara.

Prema podacima carinske uprave, ruski izvoz u europske zemlje potonuo je pak za 15,7 posto, na 42,2 milijarde dolara. Europske isporuke u Rusiju bile su pak za 5,0 posto manje vrijednosti, prema ukupnoj vrijednosti od 51,5 milijardi dolara. U robnoj razmjeni s afričkim zemljama ruski izvoz potonuo je za 13,4 posto, na 15,8 milijardi dolara. Uvoz je pak poskočio za 32,2 posto, dosegnuvši 3,3 milijarde dolara.

Najmanje je Rusija u prvih devet mjeseci trgovala sa zemljama Sjeverne i Južne Amerike, uz vrijednost izvoza od 9,3 milijarde dolara, manju za 1,2 posto nego lani. Ruski uvoz iz te skupine zemalja poskočio je pak za 12,9 posto, na 11,8 milijardi dolara.

U strukturi ruskog izvoza najveći udio imali su mineralni proizvodi, prema vrijednosti isporuka od 168,7 milijardi dolara, manjoj za 14,3 posto nego lani. Na drugom su mjestu metali i metalni proizvodi, uz skok vrijednosti isporuka za 17,6 posto, na 52,2 milijarde dolara.

Slijede poljoprivredni proizvodi, prema vrijednosti isporuka od 27,5 milijardi dolara, uz pad od 11,1 posto na godišnjoj razini. U razdoblju od siječnja do rujna najviše je Rusija uvozila strojeve, opremu i motorna vozila, pokazuju podaci carinske uprave, prema vrijednosti isporuka od 96,7 milijardi dolara, manjoj za 7,0 posto nego lani.

Na drugom su mjestu kemikalije, uz povećanje vrijednosti nabave za 3,6 posto, na 40,2 milijarde dolara. Sijede poljoprivredni proizvodi, prema vrijednosti isporuka od 31,2 milijarde dolara, za 14,6 posto većom nego lani, pokazali su podaci carinske uprave.