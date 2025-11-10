Naši Portali
UPLAKANI VOJNICI

Razotkrivena velika laž: Milijuni su vidjeli ovu snimku, a sada je otkriveno što stoji iza nje

Foto: screenshot X
VL
Autor
Deutsche Welle
10.11.2025.
u 20:53

To je očito iz vizualnih nepravilnosti u videu, poput kacige koja loše pristaje i ne odgovara standardnoj ukrajinskoj vojnoj opremi. Osim toga, osnovna pretraga prepoznavanja lica otkriva da se zapravo radio o Vladimiru Jurjeviču Ivanovu, mladom ruskom influenceru

„Mobiliziran sam, idem u Časiv Jar“, kaže mladi ukrajinski vojnik uplakanog lica na stražnjem sjedalu vojnog vozila. „Pomozite mi, ne želim umrijeti. Imam samo 23 godine. Molim vas, pomozite mi.“ Obrnuto pretraživanje slika pomoću snimaka zaslona otkriva da je video stotine puta objavljen na društvenim mrežama, prikupivši milijune pregleda i šireći poruku da Ukrajina protiv volje mobilizira mlade muškarce kako bi nadoknadila gubitke na bojištu zbog trajne ruske invazije. DW je pronašao video podijeljen na raznim društvenim platformama na desetak jezika, uključujući engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski i ruski. Najraširenija verzija pojavila se na mađarskom profilu na X-u, gdje je pregledana više od 1,8 milijuna puta

Video nije samo činjenično netočan (minimalna dob za mobilizaciju u Ukrajini smanjena je s 27 na 25 godina u travnju 2024., ali nikada na 23), već je i lažan te generiran umjetnom inteligencijom. To je očito iz vizualnih nepravilnosti u videu, poput kacige koja loše pristaje i ne odgovara standardnoj ukrajinskoj vojnoj opremi. Osim toga, osnovna pretraga prepoznavanja lica otkriva da se zapravo radio o Vladimiru Jurjeviču Ivanovu, mladom ruskom influenceru iz Sankt-Peterburga koji koristi internetski pseudonim Kussia88. 

Sama riječ „kussia“ (izgovara se „kaša“) na ruskom znači „kaša“, ali uporaba broja „88“ (neonacistički kod za „Heil Hitler“) i latinične transkripcije s dvostrukim „SS“ nije slučajna, kao ni uporaba slova „IA“, koja bi u krugovima krajnje desnice bila shvaćena kao „14“ – još jedan neonacistički kod koji se odnosi na „14 riječi“ američkog neonacista Davida Lanea. Doista, brojevi 1488 i 8814 pojavljuju se u URL-u i opisu profila Ivanovljevih profila na TikToku i Boostyju (ruskoj verziji Patreona). Prema nekoliko rasprava na Redditu, Ivanovljev Twitch račun, koji ima više od 1,3 milijuna pratitelja, barem je jednom privremeno bio zabranjen posljednjih mjeseci.

AI video koji koristi Ivanovljevo lice čini se da se prvi put pojavio na sada izbrisanom TikTok kanalu @fantomoko, zajedno s desecima drugih sličnih AI snimaka koji svi prikazuju ukrajinske vojnike kako plaču u vojnim vozilima. Većina je imala samo nekoliko tisuća pregleda, no dva su videa imala više od 800.000 pregleda, jedan više od 1,5 milijuna, a najpopularniji više od 2,1 milijun. Neki su videozapisi čak imali vodeni žig „Sora“, generatora slika tvrtke OpenAI.

Drugo lice koje se redovito pojavljuje u videozapisima objavljenima na profilu @fantomoko bilo je ono Alekseja Gubanova, kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina koji sada živi u New Yorku. Jesu li Ivanov ili Gubanov aktivno sudjelovali u stvaranju videa koji koriste njihova lica, nije jasno. Čini se posebno malo vjerojatnim u Gubanovljevom slučaju, no DW je svejedno kontaktirao obojicu radi komentara.

Prema ukrajinskoj bazi podataka „Zvijezde o ratu“, koja dokumentira stavove poznatih osoba o ruskoj invaziji na Ukrajinu, Ivanov se obično ne izjašnjava o ratu i jednom ga je ruska vlast ukorila zbog ismijavanja djece mobiliziranih vojnika. Nakon toga se navodno ispričao u videu snimljenom ispred ruske zastave i izjavio da smatra da je Krim ruski.

Na svom Telegram kanalu odgovorio je na tvrdnje da je sudjelovao u izradi AI videa i da je „proputinovski nacist“ sarkastično, rekavši: „Twitter masa je napokon naučila što znači ‘delivery’“ –  ruski Twitch žargon koji zapravo znači: „Napokon su uhvatili hype vlak.“ Bilo kako bilo, bez obzira na to je li Ivanov aktivno sudjelovao u njihovu stvaranju ili ne, te bez obzira na njegova mišljenja, videozapisi koji su postali viralni i dalje su potpuno lažni.

Rusija Ukrajina dezinformacije lažni video rat u Ukrajini

Komentara 4

Avatar nisam_robot
nisam_robot
22:00 10.11.2025.

Gledao sam onaj video sa Gretom Tunberg gdje ona govori o ekološkom ratovanju. Sve fake ali dobro urađeno. Važno je razmisliti o logici i koliko smisla sve to na snimci ima. Recimo, novačenje u Ukrajinsku vojsku je moguće tek od 25 godine (piše i u članku) tako da je od početka jasno da je snimak ruski fejk. A povjerovati će uglavnom oni koji ionako navijaju za Putina.

SL
slavenZadravec
21:26 10.11.2025.

Na žalost na to se treba naviknuti. Više ne možemo vjerovati video snimkama kada ih vidimo. Potrebne su višestruke verifikacije. Isto na žalost, najlakše se boriti vlastitim lažnim snimkama. To bi trebalo izbjeći, ali .... Trump je koristio lažne snimke kako bi dokazao ugroženost bijelaca, zemljoposjednika iz vremena rasističke Južnoafričke – nakon što je to otkriveno on je svejedno nastavio s istom politikom. Putinu su lažne snimke dobrodošla pomoć, dio sustava sveopće laži povezane s njegovom agresijom. Mnogi mali influenceri tako stječu pratitelje ... Ipak, korištenje lažnih svjedočenja je kroz povijest bila uobičajena praksa (manje više temelj svih religija, nacionalni mitovi) tako da ovo u svojoj biti nije ništa novo.

Avatar Đoni_bravo
Đoni_bravo
21:54 10.11.2025.

Snimka je laž koju je objavio putinov hilterovac a sve otkrila Njemačka televizija ovo ima smisla ako netko ima životinjsku inteligenciju

