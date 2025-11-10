Naši Portali
PONOS RUSKOG ZRAKOPLOVSTVA

VIDEO Ovo su nikad viđene snimke moćnog ruskog Su-57. Objavljeni i tajni dokumenti s nacrtima, ali i mogućim kupcima

Foto: Andrei Shmatko/Wikimedia Commons
VL
Autor
Šimun Ilić
10.11.2025.
u 14:18

Su‑57 je ruski borbeni avion pete generacije. Osim vojne moći, Rusija ga koristi i kao strateški proizvod za politički utjecaj u svijetu

Rusija pokušava ponovno zaintrigirati svjetske vojne aktere promotivnim videima njenih višenamjenskih borbenih aviona uoči Dubai Airshow 2025.  Videe je objavila United Aircraft Corporation (UAC) u vlasništvu Rosteca, ruskog ratnog konglomerata. Rostec naglašava da dolaze nove unaprijeđene verzije koje će imati novo naoružanje i motore. Točni vremenski rokovi modernizacije nisu još objavljeni. Unutrašnje snimke dizajna pokazuju koncept nošenja naoružanja unutar trupa što smanjuje vidljivost radarima. Osim promotivnog videa, internetom kruže i drugi dokumenti vezani uz ovaj borbeni avion.

Hakerska grupa poznata kao Black Mirror objavila je navodni dokument Rosteca koji daje nacrte, cijene, vrijeme dostave i planove izvoza ovog borbenog aviona. Na dokumentu su od država navedeni Iran, Etiopija i Alžir. Vjerodostojnost ovog objavljenog materijala ne može biti dokazana, navodi Defence-blog. U nedavnom sukobu sa Izraelom, Iran je imao otvoreno nebo za izraelsku inačicu američkog aviona F35I Adir, dok je američko bombardiranje iranskih nuklearnih postrojenja pokazalo nadmoć B-2 bombardera u konvencionalnom načinu ratovanja.

Ono što je sigurno je da Rusija namjerava Su-57 program ostaviti vodećim u svojoj zračnoj vojnoj industriji. Iako ga opisuju kao petu generaciju, informacije o broj proizvodnje i opsegu implementacije ostaju ograničene.

Iran su-57 Rusija

GN
GNKDZ1986
14:08 10.11.2025.

Od kada F-16 čuva nebo Ukrajne Su-57 ne ulazi u zračni prostor Ukrajne.

