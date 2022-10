Ruske poslovne i političke elite očajavaju, vlada sve veći strah od budućnosti: 'Ulazimo u revolucionarnu situaciju'

Kada je Vladimir Putin pokrenuo raketne napade na ukrajinske gradove i civilne ciljeve izgledalo je kao da je ruski predsjednik dobio odobrenje za to od ekstremista koji još od početka invazije zagovaraju odlučniju rusku akciju.

'Bježi, Zelenski, bježi', klicao je zadovoljno Ramzan Kadirov, čečenski vođa čije se trupe bore u Ukrajini. Izjavio je kako je '100 posto zadovoljan' u kojem pravcu se bitke odvijaju nakon što je mjesecima kritizirao rusku vojnu taktiku u Ukrajini, posebno nedavna povlačenja ruske vojske.

No s druge strane sve je izraženije nezadovoljstvo ruskih dužnosnika i poslovne elite u Rusiji. Čini se da su iscrpljeni i depresivni, a ne vidi se pomak na bolje. Dapače očekuje se dodatno pogoršanje političke i gospodarske klime. Ako je Putinova vojna eskalacija djelomično trebala zaustaviti previranja koja su nastala zbog loših rezultata na bojišnici, tada bi njezin učinak mogao biti samo privremen, izjavilo je nekoliko dužnosnika i poduzetnika za The Washington Post.

'Na ratištu postoje brojni problemi', rekao je utjecajni moskovski biznismen koji je, kao i njegove kolege, govorio isključivo pod uvjetom anonimnosti zbog straha od odmazde. Kaže kako ne misli da će raketni napadi povećati pritisak na Ukrajinu.

Foto: Reuters

Osim toga, tvrde poduzetnici i dužnosnici, čak i ako napadi uspiju oštetiti više ukrajinskih električnih i energetskih mreža uoči ledene zime koja slijedi, postavlja se pitanje koliko je projektila ostalo Rusiji i koliko dugo može izdržati tako žestoka bombardiranja. 'Projektili se proizvode, ali nedovoljno, a stare rezerve su na izmaku', kaže jedan državni dužnosnik.

Otkako je ukrajinska vojska počela vraćati dijelove teritorija na jugu i istoku Ukrajine, Putin se zainatio i na front poslao stotine tisuća jedva obučenih rezervista kako bi pokušao ojačati iscrpljenu rusku vojsku. Taj je potez naišao na brojne prosvjede diljem Rusije, a iz zemlje je pobjeglo najmanje 300.000 muškaraca kako bi izbjegli novačenje. Uz sve to polako su na površinu počeli izbijati i znakovi neslaganja unutar Putinova kruga bliskih suradnika, a kap koja je prelila čašu bila je napad na most u Krimu.

'Nitko nije zadovoljan statusom quo. Jasno je da vojna ili politička pobjeda neće biti moguća, ali ni poraz nije moguć. Ovo se pretvara u situaciju u šahu poznatu kao zugzwang, kada je svaki korak lošiji od prethodnog, a ipak se moraš pomaknuti', kaže jedan od dužnosnika.

Tako je nestao optimizam, koji je vladao tijekom ljeta, a kada su ruske elite vjerovale da će se 'sve preokrenuti i da će Rusija pronaći način da se izvuče iz nemoguće situacije'. 'Sada je ta nada potpuno nestala, ljudi vide da nema budućnosti', kaže.

Prisilna mobilizacija već je zadala udarac Putinovoj popularnosti, jednoj od glavnih osnova za njegov legitimitet kao predsjednika, a kada se mrtva tijela rezervista počnu vraćati s fronta, situacija bi se mogla dodatno pogoršati, kaže moskovski poduzetnik. 'Za nekoliko mjeseci zavladat će vrlo negativna dinamika u Rusiji: značajno pogoršanje raspoloženja u društvu', kaže.

'Putinov opus mogućih poteza vrlo je ograničen', kaže Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Ruske središnje banke koji sada živi u egzilu u Sjedinjenim Državama. 'Osim napada na civilnu infrastrukturu, on ima samo mogućnost korištenja taktičkog nuklearnog oružja. Ako se ukrajinski protunapad nastavi, pred Putinom ostaje golemo pitanje što dalje učiniti.'

Ipak u Moskvi malo tko misli da će Putin posegnuti za taktičkim nuklearnim napadom. Unatoč žestokim porukama Kremlja. 'Tada mu u rukama ne bi ostala nijedna karta, a vjerojatno bi i Kina blokirala takvu vrstu eskalacije sukoba. Za tu Pandorinu kutiju Kinezi ne žele da se otvori', kaže poduzetnik iz Moskve. On također smatra kako je Putina jednim dijelom ohrabrila podrška Saudijske Arabije pitanju smanjenja proizvodnje nafte. Čak i ako cijene energije ostanu na istoj razini, Putin 'smatra da će Europa biti u krizi i da neće imati vremena za Ukrajinu'. 'Ovo je još uvijek rat iscrpljivanja, sve dok jedna strana ne bude u stanju nastaviti', kaže.

Izvršni direktor Gazproma Alexei Miller sve glasnije upozorava kako nema jamstva da Europa može preživjeti zimu s trenutnim razinama rezervi prirodnog plina. No s druge strane ekonomisti i poduzetnici kažu kako sankcije počinju sve snažnije pogađati rusko gospodarstvo. U strahu su od susreta G7 koja bi mogla donijeti dodatne sankcije na prodaju ruske nafte. To bi smatraju, bio dodatni snažan udarac za Rusiju. Ruskom predsjedniku 'nestat će novca. Treba mu gotovina da Iranu i Sjevernoj Koreji plati oružje. No, u prosincu ćemo vidjeti potpuno novu stvarnost', kaže Sergej Guriev, rektor na sveučilištu Sciences Po u Parizu.

Usred očekivanja novih i strožih sankcija, svaka loša vijest s prvih linija novi je udarac za rusko gospodarstvo, smatraju pripadnici moskovske poslovne elite. 'Cijelo poslovanje trpi zbog onoga što se događa. Svi su zamrznuli investicijske planove', kažu. Njihove prethodne nade da će Rusija preusmjeriti trgovinske tokove sa Zapada kroz Kinu, Kazahstan i Indiju brzo se tope. Kazahstan je počeo blokirati terete koji nose europsku robu u Rusiju, a i Kinezi su također počeli zaustavljati određene isporuke.

'Svi su potpuno frustrirani. Raspoloženje je jako loše', kaže još jedan od ruskih poduzetnika. Članovi moskovske elite počinju sve glasnije govoriti o potencijalnoj promjeni vodstva na način na koji nikada prije nisu govorili u više od 20 godina Putinove vladavine - iako nitko ne može reći kako ili kada bi se to moglo dogoditi.

'Počeli smo ulaziti u revolucionarnu situaciju', kaže jedan od ruskih državni dužnosnik. 'Svi čekaju nešto drugačije od onoga što se sada događa: drugačije vodstvo, drugačiji rat. Jastrebovi žele oštriju akciju. Golubovi uopće ne žele rat. Sazrijeva vrijeme za promjenu političkog sustava. Ali kako će se to dogoditi, ne znam.'

