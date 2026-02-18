Demografske mjere u Dalmaciji: 600 tisuća eura za povratak u Zagoru

Splitsko - dalmatinski župan Blaženko Boban u srijedu je u sklopu programa Pravo misto uručio 200 ugovora ukupno vrijednih 600.000 eura, za poticanje malog i srednjeg poduzetništva i samozapošljavanje na području te županije, čime se podupire demografski oporavak u Dalmatinskoj zagori.

"Ugovori su dio prošlogodišnjeg javnog poziva na koji se prijavilo 466 osoba što nas je iznenadilo te nismo odmah imali dovoljno financijskih sredstava da platimo poticaje svima pa smo to učinili danas, čime je završena realizacija javnog poziva za 2025. godinu", rekao je Boban. Dodao je kako je ukupan iznos poticaja za svih 466 ugovora milijun i 601 tisuća eura te se dobitnicima ugovora isplaćuje poticaj između dvije i sedam tisuća eura.

Prema Bobanovim riječima, poticajnim sredstvima obuhvaćena su mala i srednja poduzetništva izuzev onih koja se bave ugostiteljstvom i trgovinom mješovite robe. Rekao je da su se na javni poziv odazvali poduzetnici i obrtnici iz Dalmatinske zagore i otoka, pretežito u oblasti građevinarstva, keramike i kozmetike.

"Primijetili smo da je među prijavljenima nedovoljna zastupljenost tradicijskih zanata te pozivam sve koji se njima bave da se jave na naš poziv za 2026. godinu koji ćemo uskoro objaviti," rekao je Boban. Iznio je kako se u posljednjih osam godina, koliko Splitsko-dalmatinska županija raspisuje javne pozive za poticanje malog i srednjeg poduzetništva, prijavilo gotovo 3.000 osoba koje su dobile ugovore financijske potpore.

"Ovakvi poticaji su i demografska mjera jer njima vraćamo stanovništvo u Dalmatinsku zagoru," rekao je Boban. Pritom je rekao kako su ranije građene velike tvrtke na širem splitskom području kao što su Željezara i Jugovinil, zbog kojih su stanovnici napuštali Dalmatinsku zagoru i preseljavali se u veće urbane centre da bi se u njima zaposlili. "Sada idemo obrnutim smjerom, da kroz samozapošljavanje vratimo ljude u Dalmatinsku zagoru," poručio je Boban.