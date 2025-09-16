Naši Portali
OSTAJE U ZAKONODAVSTVU

Rusija najavila zaokret: Postupno će se prestati koristiti jedan pojam

Russian President Vladimir Putin meets with Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi in Moscow
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS
Vecernji.hr
16.09.2025.
u 12:45

Vladimir Putin nedavo je istaknuo da za Rusiju nema neprijateljskih država, već postoje "zemlje s neprijateljskim vladama" prema Moskvi

Rusija postupno odustaje od korištenja termina "neprijateljske zemlje". To je novinarima rekao ministar vanjskih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov, prenosi nsn.fm. "Mi postupno odustajemo od termina 'neprijateljske zemlje', iako on ostaje u zakonodavstvu", naglasio je šef diplomacije.

Kako je podsjetio, predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin tijekom nedavnog govora u Vladivostoku istaknuo je da za Rusiju nema neprijateljskih država, već postoje "zemlje s neprijateljskim vladama" prema Moskvi. Godine 2021., Rusija je izradila popis neprijateljskih zemalja i teritorija.

Kako smo pisali 2022. godine, Rusija je na popis ''neprijateljskih država'' dodala pet novih država, među kojima i Hrvatsku. Na popisu su uz Hrvatsku dodane Slovenija, Grčka, Danska i Slovačka. 
Zelenski: Ukrajina ima rješenja za ruske dronove, spremni smo ih podijeliti s NATO-om
Ključne riječi
sergej lavrov Vladimir Putin Rusija

