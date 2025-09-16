Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
UPAD U ZRAČNI PROSTOR

Poljska zbog dronova traži zonu čistog neba nad Ukrajinom: Koliko je to opasno za izbijanje sukoba NATO-Rusija?

Autor
Danijel Prerad
16.09.2025.
u 15:46

Stvaranje određene zone zabrane leta iznad Ukrajine želja je Ukrajine praktički od samog početka otvorene ruske agresije 2022. godine.

Poljski ministar vanjskih poslova rekao je da bi zona zabrane leta iznad Ukrajine koju bi provodio NATO bio najbolji način zaštite saveza od upada u zračni prostor vlastitih država članica. Radoslaw Sikorski je to rekao nakon što je 19 ruskih dronova prošli tjedan narušilo zračni prostor njegove zemlje, a još jedan ruski dron ušao je u rumunjski zračni prostor tijekom vikenda.

„ Zaštita našeg stanovništva - na primjer od padajućih krhotina - prirodno bi bila veća kada bismo se mogli boriti protiv dronova i drugih letećih objekata izvan našeg nacionalnog teritorija“, rekao je poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski. Poljska bi mogla oboriti ruske dronove iznad ukrajinskog teritorija, rekao je, nazvavši to "povoljnim" potezom.

Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini Poljska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još