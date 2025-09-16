Poljska zbog dronova traži zonu čistog neba nad Ukrajinom: Koliko je to opasno za izbijanje sukoba NATO-Rusija?

Poljski ministar vanjskih poslova rekao je da bi zona zabrane leta iznad Ukrajine koju bi provodio NATO bio najbolji način zaštite saveza od upada u zračni prostor vlastitih država članica. Radoslaw Sikorski je to rekao nakon što je 19 ruskih dronova prošli tjedan narušilo zračni prostor njegove zemlje, a još jedan ruski dron ušao je u rumunjski zračni prostor tijekom vikenda.



„ Zaštita našeg stanovništva - na primjer od padajućih krhotina - prirodno bi bila veća kada bismo se mogli boriti protiv dronova i drugih letećih objekata izvan našeg nacionalnog teritorija“, rekao je poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski. Poljska bi mogla oboriti ruske dronove iznad ukrajinskog teritorija, rekao je, nazvavši to "povoljnim" potezom.