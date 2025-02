Rusija na pragu kompromisa? BBC: Ovo je prvi znak popuštanja u odnosu s Ukrajinom

Američki i ruski dužnosnici razgovarali su više od četiri sata u utorak u Rijadu o okončanju rata u Ukrajini , dok su Kijev i njegovi europski saveznici to zabrinuto promatrali sa strane, a Moskva izašla s novim velikim zahtjevom. Novinska agencija Interfax objavila je da je ruski pregovarač Jurij Ušakov rekao da su razgovori protekli dobro i da se raspravljalo o uvjetima za sastanak predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina.

Trimofij Milovanov, predsjednik Kijevske škole ekonomije, ironično je komentirao rusko priznanje "suverenog prava" Ukrajine na pridruživanje Europskoj uniji, nazivajući to "neočekivanim obratom" nakon tri godine ruske totalne invazije na Ukrajinu. Milovanov se referirao na izjavu Dmitrija Peskova, glasnogovornika Vladimira Putina, koji je rekao kako Ukrajina može ući u EU, ali ne i u NATO . BBC ovu izjavu vidi kao prvi znak da bi Rusija mogla biti spremna na kompromis, no to ne znači da bi do stvarnog pomaka moglo doći uskoro.

Članstvo Ukrajine u EU, zajedno s pridruživanjem NATO-u, ostaje ključni dio političkog smjera Ukrajine prema Zapadu. Međutim, kako piše BBC, Moskva već 11 godina nastoji onemogućiti Ukrajini ostvarenje tih ciljeva i osporiti njezina suverena prava. Kremlj je sada prvi put signalizirao da ne bi bio protiv ukrajinskog članstva u EU, ali to ne znači da bi se ono uskoro moglo ostvariti. Rusiji naklonjene članice EU, poput Mađarske i Slovačke, vjerojatno bi blokirale ili usporile proces pristupanja.

Ako Amerika neće i Europa ne može zaštititi Ukrajinu u budućnosti, to bi moglo otežati povratak ukrajinskih izbjeglica i smanjiti interes europskih poduzeća za ulaganje u zemlju. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova rekla je novinarima u Moskvi da "nije dovoljno" da NATO ne primi Ukrajinu u članstvo. Rekla je da savez mora povući obećanje dano na samitu u Bukureštu 2008. da će Kijev ući u NATO u budućnosti, na neodređeni datum. "Inače će ovaj problem nastaviti trovati atmosferu na europskom kontinentu", poručila je. Članice NATO-a i Sjedinjene Države nisu zasad odgovorile na to.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij dosljedno je zahtijevao članstvo u NATO-u kao jedini način da se Kijevu zajamči suverenitet i neovisnost od njegovog nuklearno naoružanog susjeda. Zelenskij i europski čelnici zabrinuti su da bi Trump mogao postići ishitreni dogovor s Moskvom koji zanemaruje njihove sigurnosne interese, nagrađuje Rusiju za njezinu invaziju i ostavlja Putinu slobodu da prijeti Ukrajini ili drugim zemljama u budućnosti.

Kritičari kažu da je Trumpov tim, time što je isključio članstvo Ukrajine u NATO-u i ocijenio da je želja Kijeva da vrati sav izgubljeni teritorij iluzija, unaprijed učinio velike ustupke. Američki dužnosnici kažu da samo prepoznaju stvarnost. Ukrajina je poručila da se mirovni sporazum ne može sklapati u njeno ime i bez nje. "Mi, kao suverena zemlja, jednostavno nećemo moći prihvatiti nikakve sporazume bez nas", rekao je Zelenskij prošlog tjedna.

