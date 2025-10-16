Rusi se na državnoj televiziji hvalili kako su prenamijenili sovjetski školski zrakoplov pa otkrili ono što nisu planirali

Ruski državni mediji nenamjerno su otkrili lokaciju zračne luke u kojoj se nalaze modificirani zrakoplovi tipa Jak-52, korišteni za presretanje ukrajinskih dronova. Prema izvješću Defense Expressa od 15. listopada, otkriće je uslijedilo nakon što su propagandisti hvalili „inovativnu“ prilagodbu sovjetskog školskog zrakoplova, ideju izravno preuzetu iz ranijih ukrajinskih taktika protiv dronova, piše United24.

Zrakoplov o kojem je riječ, identificiran kao Jak-52 sa serijskim brojem RA-1874G, navodno pripada ruskoj specijalnoj jedinici „Bars-Sarmat“. Detalji vidljivi u snimkama koje su objavili ruski mediji omogućili su analitičarima da s velikom sigurnošću utvrde točnu lokaciju zračne luke.

Defense Express identificirao je mjesto kao privatnu zračnu luku „Korsak“, smještenu u blizini sela Prjazovske, otprilike 20 kilometara jugoistočno od okupiranog Melitopola. Zračna pista nalazi se oko 80 kilometara od bojišnice. Satelitske snimke pokazuju da je zračna luka nedavno obnovljena, a novi sloj asfalta položen između 30. kolovoza i 7. rujna. Analitičari napominju da takva obnova ukazuje na njezinu stalnu operativnu uporabu od strane ruskih snaga.

Raspored zračne luke, uključujući uski taksi-put koji se pod kutom spaja s glavnom pistom te mali metalni hangar do kojeg vodi popločana staza, podudara se s detaljima prikazanim u ruskom televizijskom prilogu. Tamna asfaltna površina i prepoznatljiva infrastruktura dodatno su potvrdile identitet lokacije kada su uspoređene satelitske snimke iz 2020. i 2025. godine.

Nasuprot tome, Defense Express navodi da su ruski modificirani zrakoplovi Cessna 172, opremljeni strojnicama za borbu protiv dronova, smješteni na drugom vojnom aerodromu na okupiranom Krimu. Snimke iz istog propagandnog videa otkrile su armiranobetonske taksi-puteve i metalne toplinske zaštite koje se obično koriste za mlazne zrakoplove, što sugerira da se Cessne nalaze u naprednijem objektu koji je ranije koristilo rusko borbeno zrakoplovstvo.

Projekti Jak-52 i Cessna odražavaju stalne pokušaje Moskve da oponaša ranije ukrajinske improvizacije u zračnoj borbi protiv dronova. Ukrajinske snage prve su koristile male zrakoplove poput Jak-52 trenažera za presretanje izviđačkih dronova tipa Orlan i Zala, prije nego što su uvedene specijalizirane platforme za suzbijanje dronova.

Objavljujući te „inovacije“, ruski su mediji nenamjerno otkrili osjetljive podatke o geolokaciji zrakoplova koji djeluju blizu bojišnice — pružajući novi uvid u to kako Moskva prenamjenjuje civilne i školske zrakoplove za vojne potrebe. Ranije je The Wall Street Journal izvijestio da su ukrajinske snage prilagodile sovjetske trenažne zrakoplove Jak-52 u improvizirane presretače za borbu protiv ruskih dronova.

Piloti iz 11. brigade vojne avijacije koriste te letjelice za vizualno praćenje i obaranje izviđačkih dronova te Shahed-tip dronova lakim naoružanjem, oživljavajući zračne taktike iz Prvog svjetskog rata kao jeftin dodatak ukrajinskoj mreži protuzračne obrane.