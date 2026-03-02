Američke baze diljem svijeta podigle stupanj pripravnosti: Evo što FPCON BRAVO znači

"Sve američke vojske baze diljem svijeta stavljene su u stanje povećane opreznosti pod status „FPCON BRAVO”. FPCON Bravo je treća od pet razina u sustavu zaštite snaga američkog Ministarstva obrane (DoD), koja se primjenjuje kada postoji povećana i predvidljivija prijetnja terorističkim aktivnostima. Razine su NORMAL, ALPHA, BRAVO, CHARLIE, DELTA.
FPCON BRAVO nije razlog za paniku, ali označava strože mjere sigurnosti, uključujući pojačane provjere osobnih iskaznica i detaljnije preglede vozila na ulazima u baze. Nedavno, u siječnju 2026., sve instalacije pod zapovjedništvom Indo-pacifičke komande (PACOM) podignute su s Alpha na Bravo kao mjera opreza. Sada se to podiže na sve američke američke diljem svijeta.
RATNI KAOS
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
BIVŠA KANDIDATKINJA
FOTO Marija iz 'Života na vagi' više ovako ne izgleda: U showu je prije 2 godine skinula 60 kg i razvela se
LJUBAVNI ŽIVOT
FOTO Koga je Maja Šuput ljubila prije Šime: Jedna veza je bila jako turbulentna, a s jednim dečkom je osmislila liniju donjeg rublja
NAPOKON
Praktičnost kombija, udobnost obiteljskog auta: Tržište dobilo neočekivano popularnog favorita
NEPOZNATA POVIJEST