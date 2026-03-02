Američke baze diljem svijeta podigle stupanj pripravnosti: Evo što FPCON BRAVO znači

"Sve američke vojske baze diljem svijeta stavljene su u stanje povećane opreznosti pod status „FPCON BRAVO”. FPCON Bravo je treća od pet razina u sustavu zaštite snaga američkog Ministarstva obrane (DoD), koja se primjenjuje kada postoji povećana i predvidljivija prijetnja terorističkim aktivnostima. Razine su NORMAL, ALPHA, BRAVO, CHARLIE, DELTA.

FPCON BRAVO nije razlog za paniku, ali označava strože mjere sigurnosti, uključujući pojačane provjere osobnih iskaznica i detaljnije preglede vozila na ulazima u baze. Nedavno, u siječnju 2026., sve instalacije pod zapovjedništvom Indo-pacifičke komande (PACOM) podignute su s Alpha na Bravo kao mjera opreza. Sada se to podiže na sve američke američke diljem svijeta.