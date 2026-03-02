Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Kaos na Bliskom istoku, otvoren je novi front, odjekuju eksplozije; Kuvajt: 'Srušeno je više američkih aviona'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
VIDEO Krasnec: Trumpov osjećaj nadmoći može dovesti do toga da jednog dana kaže 'idem po Grenland'
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVEĆAN OPREZ

Američke baze diljem svijeta podigle stupanj pripravnosti: Evo što FPCON BRAVO znači

Njema?ka: Ameri?ka zra?na baza Ramstein koja je središte za evakuaciju ljudi iz Aganistana
Uwe Anspach/DPA
Autor
Danijel Prerad
02.03.2026.
u 14:17

FPCON BRAVO nije razlog za paniku, ali označava strože mjere sigurnosti, uključujući pojačane provjere osobnih iskaznica i detaljnije preglede vozila na ulazima u baze

"Sve američke vojske baze diljem svijeta stavljene su u stanje povećane opreznosti pod status „FPCON BRAVO”. FPCON Bravo je treća od pet razina u sustavu zaštite snaga američkog Ministarstva obrane (DoD), koja se primjenjuje kada postoji povećana i predvidljivija prijetnja terorističkim aktivnostima. Razine su NORMAL, ALPHA, BRAVO, CHARLIE, DELTA.

FPCON BRAVO nije razlog za paniku, ali označava strože mjere sigurnosti, uključujući pojačane provjere osobnih iskaznica i detaljnije preglede vozila na ulazima u baze. Nedavno, u siječnju 2026., sve instalacije pod zapovjedništvom Indo-pacifičke komande (PACOM) podignute su s Alpha na Bravo kao mjera opreza. Sada se to podiže na sve američke  američke  diljem svijeta.

Ključne riječi
SAD vojne baze vojska američka vojska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!