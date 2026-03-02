Naši Portali
'DANI SU ODBROJANI'

Trumpov bliski saveznik: 'Kuba je sljedeća'

U.S. Senator Graham and President Trump speak to reporters aboard Air Force One en route to Joint Base Andrews
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
VL
Autor
Laura Puklin
02.03.2026.
u 14:54

Inače, Kuba se nalazi u gospodarskim problemima od pandemije koronavirusa, a situacija se znatno pogoršala kada su američke snage 3. siječnja svrgnule najvažnijeg kubanskog saveznika, venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura

"Kuba je sljedeća. Oni će pasti. Ovoj komunističkoj diktaturi na Kubi dani su odbrojani", izjavio je bliski saveznik Donalda Trumpa Lindsey Graham. Gostujući u emisiji "Sunday Night in America" na Fox Newsu, američki senator iznio je svoju procjenu onoga što će se dogoditi nakon američkog napada na Iran. "Sve što mogu reći jest da je predsjednik Trump završio posao koji predsjednik Reagan nije uspio dovršiti. Veliki sam obožavatelj Ronalda Reagana, ali ovdje sam da vam kažem da je Donald Trump, po mom mišljenju, zlatni standard za republikance, možda i za bilo kojeg predsjednika, kada je riječ o vanjskoj politici", naglasio je Graham.

"Maduro, svi su pričali o njemu. Pa, Donald Trump ga je strpao u zatvor. Kuba je sljedeća. Oni će pasti. Ovoj komunističkoj diktaturi na Kubi dani su odbrojani", dodao je Graham. Naveo je i kako je Iranski režim pred kolapsom. "Kapetan broda, ajatolah, mrtav je. Svi oni oko njega koji su mu pomagali održavati taj terorizam, ili su u bijegu ili su mrtvi. Dovršimo posao. Izgubili smo trojicu Amerikanaca. Bog blagoslovio te Amerikance koji su se žrtvovali za svoju zemlju. Poginuli su za plemenit cilj", rekao je.

Inače, Kuba se nalazi u gospodarskim problemima od pandemije koronavirusa, a situacija se znatno pogoršala kada su američke snage 3. siječnja svrgnule najvažnijeg kubanskog saveznika, venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, piše CNN. Procjenjuje se kako je Venezuela Kubi slala oko 35.000 barela nafte dnevno. Nakon vojne intervencije u Venezueli, administracija Donalda Trumpa preuzela je kontrolu nad njezinom naftnom industrijom. Ubrzo nakon toga američka administracija donijela je odluku da se prekine dotok nafte na Kubu, želeći tim potezom prisiliti komunističku vlast na značajnije gospodarske i političke reforme. 

Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze

Ključne riječi
Donald Trump Iran SAD Kuba

Komentara 1

HO
homofobic
14:59 02.03.2026.

Problemi Kubanaca nemaju veze s Kovidom! Problemi su snasli Kubance kada je Fidel Castro oslobodio Kubu od ugnjetavanja diktatora Batiste!

