Želite još AI-ja: Dolazi vam i u pozive, naočale, a pomaći će vam i u okrivanju deepfakea

Danas više nije neobično da se mnogi koriste umjetnom inteligencijom, ali jeste li spremni i za korak dalje. Zamislite da dok s nekim razgovarate na mobitel možete glasom pozvati u akciju i specijaliziranog AI pomoćnika koji će za vas odraditi neku akciju ili vam brzo javiti informaciju koju tražite još dok vaš poziv i traje. Bilo da se radi o neki servisnoj informaciji ili čak i kompleksnijoj poput rezerviranja stola u restoranu. Ova usluga već postoji kako nam je u Barceloni na Svjetskom mobilnom kongresu (MWC) demonstrirao Deutsche Telekom predstavljajući lepezu svojih AI usluga i servisa od kojih neki dolaze uskoro, a neki su već funkcionalni.

Deutsche Telekom je svoju priču na velikom sajmu u Španjolskoj fokusirao na umjetnoj inteligenciji i nove tehnologije za svoje korisnike. Od AI asistenta za pozive unutar mreže i AI agenata za upravljanje mobilnim mrežama do najnovijih dostignuća u području 6G-a i kvantnog interneta, DT danas u Barceloni predstavlja svoje najnovije inovacije i vizionarske koncepte međunarodnoj tech zajednici pod sloganom „Magenta AI u velikom opsegu. Čovjek u središtu.”

Foto: Danijel Lijović

„Optimisti smo kada je riječ o umjetnoj inteligenciji i koristimo je odgovorno. Uvodimo je izravno u naše mreže, proizvode i usluge – skalabilno, sigurno i s jasnom dodanom vrijednošću za ljude i gospodarstvo”, izjavio je Abdu Mudesir, član Uprave za proizvode i tehnologiju u Deutsche Telekomu, na početku događanja. „AI postaje ključna tehnologija našeg doba. Ona će određivati konkurentnost, tehnološku izvrsnost i digitalni suverenitet Europe.”

Foto: Danijel Lijović

Iz DT-a se tako na MWC novinarima i posjetiteljima demonstrirali Magenta AI Call Assistant kao svjetsku premijeru. Ukratko, to je vizija skore budućnosti pozivanja uz podršku umjetne inteligencije. Isprobao sam ovu uslugu uživo na MWC-u i prvi mi je dojam da se treba dosta naviknuti s kim razgovaraš u kojem trenutku i koje su mogućnosti novog AI pomoćnika. Zasad se može koristiti na više jezika (engleski, njemački, kineski, španjolski i francuski), ali još ne na hrvatskom jeziku.

Foto: Danijel Lijović

Umjetna inteligencija postaje sastavni dio samog telefonskog poziva – odmah dostupna, u stvarnom vremenu, bez aplikacija ili dodatnog hardvera. „Naši će korisnici dobiti AI usluge poput prevođenja izravno tijekom poziva”, kaže Abdu Mudesir, član Uprave za proizvode i tehnologiju u Deutsche Telekomu. „S našim Magenta AI Call Asistentom prvi smo u svijetu koji nude ove mrežno temeljene AI funkcije. Uklanjamo prepreke — bez aplikacija, bez posebnih uređaja i bez tehničke složenosti. AI postaje jednostavan, intuitivan i dostupan svima.”

Prve usluge uključivat će prijevod uživo, sažetke poziva i odgovaranje na pitanja svih vrsta. U budućnosti će Call Assistant omogućiti integraciju brojnih drugih funkcija izravno u telefonski razgovor. Asistent će pružati praktičnu podršku: razgovori se pretvaraju u konkretne radnje. Ako tijekom razgovora postane jasno da je potrebna rezervacija, AI može izvršiti rezervaciju (restoran, liječnički termin, putovanje), ispuniti obrasce, postavljati pitanja („Koje vam vrijeme odgovara?”, „Mjesto uz prozor ili prolaz?”) te na kraju uredno dokumentirati potvrdu.

Foto: Danijel Lijović

Iz DT-a ciljaju doseći prirodnu integraciju umjetne inteligencije i pružiti podršku korisnicima kad god im je potrebna. Call Assistant aktivira se tijekom poziva izgovaranjem riječi „Hey Magenta”. Iz DT-a kažu da se bez aktivacije nikakav sadržaj razgovora ne pohranjuje niti analizira. Korisnici moraju dati izričitu privolu prije korištenja, a svi sudionici poziva obavještavaju se kada je asistent aktivan. Magenta AI Call Assistant razvijen je u bliskoj suradnji s tvrtkom ElevenLabs, istraživačkom i proizvodnom AI kompanijom. Njihovi vodeći modeli i agenti za glasovnu umjetnu inteligenciju omogućuju naprednu glasovnu AI podršku tijekom poziva uživo. Ove će mogućnosti najprije postati dostupne korisnicima Deutsche Telekoma u Njemačkoj, počevši od ove godine. Tijekom sljedećih 12 mjeseci planirana je podrška za do 50 jezika, uz dodatne usluge koje će postupno slijediti.

Foto: Danijel Lijović

Zaštita od lažnih AI agenata

Još jedna zanimljiva usluga koju je DT demonstrirao u Barceloni jest provjera autentičnosti sadržaja, odnosno otkrivanje deepfake, odnosno lažnog sadržaja. Pokazali su softver koji vam može pomoći u analiziranju zove li vas neki AI bot ili stvarna osoba. Isprobao sam i ovu uslugu i mogu reći da mi je bilo jako teško razlučiti glas stvarne osobe i umjetne kopije koja zvuči vrlo slično, imao sam 6 točnih od 10 pokušaja u prepoznavanju autentičnosti poziva. Provjereni digitalni identiteti nisu ključni samo za ljude, već i za korištenje umjetne inteligencije u tvrtkama. Autonomni sustavi mogu postati mete prijevara ili deepfake napada, primjerice kada se AI agent lažno predstavlja kao postojeći sustav kako bi izvukao osjetljive podatke ili ometao poslovne procese. Zbog toga Deutsche Telekom na MWC-u predstavlja i sigurnosni koncept za zaštitu automatiziranih, osjetljivih poslovnih tijekova, uz poseban izložbeni postav koji prikazuje aktualne scenarije deepfake napada.

Foto: Danijel Lijović

MINDR: AI agenti optimiziraju mobilnu mrežu u stvarnom vremenu

Što ako AI agenti mogu rješavati probleme cijele mobilne mreže? MINDR opisuje višeagentski AI sustav razvijen u suradnji Deutsche Telekoma i Google Clouda, koji kontinuirano nadzire mrežu, prediktivno evaluira događaje i autonomno reagira kada je potrebno. Sustav rano otkriva anomalije, rast opterećenja mreže ili rizike performansi, prije nego što utječu na korisnike. Izgrađen s modelima Google Gemini, specijalizirani AI agenti koreliraju signale iz različitih domena mreže, provjeravaju uzroke, analiziraju međuovisnosti i autonomno pokreću korektivne mjere.

Foto: Danijel Lijović

MINDR je evolucija sustava „RAN Guardian Agent“, kojim kompanija već od jeseni 2025. godine uspješno provodi mjere optimizacije u njemačkoj radio pristupnoj mreži tijekom velikih događanja. MINDR proširuje iste principe na dodatne slojeve i procese u cijeloj mreži, uključujući transport i core mrežu, i predstavlja još jedan korak prema autonomnoj mreži koja se sama popravlja. Početna implementacija planirana je kasnije ove godine.

Foto: Danijel Lijović

AI naočale: Hands-free, bez aplikacija i izvan pametnog telefona

Svojim AI naočalama Telekom predstavio je i konceptnu studiju koja istražuje kako bi se umjetna inteligencija mogla razvijati izvan pametnog telefona prema hands-free asistenciji u svakodnevnom životu. Temeljene na modelu RayNeo X3 Pro, jednim od rijetkih komercijalno dostupnih AI naočala s integriranim dvostrukim zaslonom, Telekom demonstrira kako digitalna inteligencija, glasovna interakcija i prepoznavanje stvarnog okruženja djeluju zajedno. Naočale postaju pametan suputnik: dovoljan je pogled ili izgovorena naredba kako bi se prepoznali proizvodi, preveo tekst u stvarnom vremenu, prikazale relevantne informacije izravno u vidnom polju korisnika ili autonomno izvršili zadaci. Bilo da pružaju korak-po-korak pomoć pri instalaciji rutera ili djeluju kao pametni asistent pri kupnji, putovanju ili korištenju usluga prodaje karata, Telekom predstavlja AI iskustvo bez aplikacija, dostupno na više uređaja. U ovoj viziji tehnologija postaje nenametljiv pratitelj, a glas služi kao središnje, intuitivno sučelje.

Foto: Danijel Lijović

Pametni telefoni postaju univerzalni ključ

Deutsche Telekom na sajmu MWC predstavlja i novu mobilnu sigurnosnu platformu. Magenta Security Mobile.ID pretvara pametne telefone u „univerzalni ključ” za digitalne identitete putem tehnologija Bluetooth i NFC. Time uređaj može zamijeniti fizičke ključeve, pametne kartice pa čak i osobne identifikacijske dokumente, uz istodobno očuvanje potpune suverenosti nad podacima. Rješenje obuhvaća širok raspon primjena, uključujući kontrolu pristupa te sigurnu provjeru dobi i identiteta. Zaposlenici Deutsche Telekoma trenutačno testiraju Magenta Security Mobile.ID u svakodnevnom radu, primjerice pri otključavanju uredskih vrata, prijavi na prijenosna računala ili enkripciji elektroničke pošte. Rješenje je u početku dostupno na Samsung uređajima, a Telekom planira lansiranje za poslovne korisnike u Europi tijekom 2026. godine.

Digitalni suverenitet: Cloud rješenja za europske tvrtke

Nedavnim pokretanjem Industrial AI Clouda u Münchenu, u suradnji s tvrtkom NVIDIA, Deutsche Telekom uspostavio je jednu od najsnažnijih AI infrastruktura u Europi, osiguravajući iznimnu računalnu snagu i potpunu suverenost nad podacima za europske tvrtke. Na MWC-u tvrtka sada stavlja poseban naglasak na ovo i druga cloud rješenja, uključujući novi „Business Cloud” namijenjen europskim tržištima. Rješenje je namijenjeno malim i srednjim poduzećima, kao i velikim korisnicima iz javnog i privatnog sektora, te nudi suverenu, visokoučinkovitu cloud i AI infrastrukturu lokalnih podatkovnih centara, osmišljenu za poticanje poslovnih inovacija. Također je predstavljena demonstracija European Edge Continuum, uživo – prve prekogranično povezane edge cloud infrastrukture koja omogućuje besprijekorne aplikacije preko nacionalnih granica.

Foto: Danijel Lijović

AI agent u ruteru: Inteligencija za dom

S projektom Intelligent Home, Deutsche Telekom predstavlja viziju povezanog kućanstva: AI agent seli se izravno u ruter, pretvarajući ga u inteligentnog, proaktivnog rješavača problema koji povezuje uređaje, usluge i ljude. Sustav uči navike, reagira na individualne potrebe i koordinira uređaje različitih tehnologija i proizvođača unutar doma. Zahvaljujući edge AI tehnologiji, privatnost je očuvana: svi se podaci obrađuju isključivo lokalno u ruteru i ne napuštaju dom. Ako je potrebno, sustav može kombinirati svoju lokalnu inteligenciju s glasovnom kontrolom u oblaku kako bi izvršio zadatke ili odgovorio na pitanja. Tako jednostavan router postaje inteligentni svakodnevni dirigent doma.

AI native mreže razumiju namjere korisnika

Pod naslovom „Osmišljavamo mrežu iznova“, Telekom gleda dalje u budućnost i iznosi viziju mreže koja tumači namjere korisnika i dinamički raspoređuje mrežne resurse prema stvarnoj potražnji. Učinkovitost postaje temeljno načelo dizajna ove vizije: mrežni se resursi aktiviraju samo kada su zaista potrebni, slijedeći načelo „Nijedan bit – Nula vata“. Ovakav pristup omogućuje dosljedno pojednostavljena mrežna arhitektura koja podržava predviđanje, automatizaciju i preciznije korištenje resursa. S 6G-om, sljedećom generacijom mobilnih komunikacija, dijelovi ove vizije mogli bi početi postajati stvarnost.

6G Innovation Hub: Postavljanje temelja za fizički AI

Zajedno s T-Mobile US, Deutsche Telekom intenzivira napore kako bi ostvario svoju viziju 6G-a. Kao dio novog transatlantskog 6G Innovation Huba, te dvije kompanije će okupiti ključne partnere s obje strane Atlantika radi zajedničkog istraživanja, razvoja prototipova i terenskih ispitivanja, s jasnom ambicijom da igraju vodeću ulogu u oblikovanju jedinstvenog globalnog 6G standarda. Utemeljen na T-Mobileovom Innovation Lab u Bellevueu, Washington, SAD, i T-Labs u Berlinu, Njemačka, 6G će se zajednički dizajnirati i razvijati kao potpuno AI-rođena (AI-native) mreža. Zajednički hub fokusirat će se na tri ključna stupa: Autonomne mreže za inteligentnu povezanost, sigurnu detekciju i pozicioniranje te konvergenciju povezanosti i visokoučinkovitog računalstva. U središtu ovog rada nalazi se 6G kao temelj za fizički AI, što znači sustave koji ne samo da interpretiraju informacije, već u stvarnom vremenu i interaktivno upravljaju fizičkim svijetom.

Teleportacija: Prekretnica na putu prema kvantnom internetu

Telekom također gleda unaprijed u području optičkih mreža. U Barceloni, T-Labs, istraživačko-razvojna jedinica Deutsche Telekoma, i Qunnect, pionir u kvantnim mrežama, prvi put predstavlja uspješnu kvantnu teleportaciju preko komercijalne optičke mreže. U stvarnom telekomunikacijskom okruženju, partneri su ove godine uspjeli prenijeti kvantne informacije na udaljenost od 30 kilometara preko postojeće optičke mreže, uz prosječnu točnost od 90%, paralelno s redovitim podatkovnim prometom. Uspješan terenski test predstavlja odlučujući korak prema održivom kvantnom internetu i pokazuje da kvantne tehnologije mogu funkcionirati na postojećim optičkim mrežama.