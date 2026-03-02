Nevjerojatna priča: Dječak na operaciju srca stigao potpuno sam, a onda je liječnica učinila nešto što nitko nije očekivao

Operacija srca koja je četverogodišnjem dječaku iz američke savezne države Nebraske trebala spasiti život, jednoj je liječnici donijela odluku koja će zauvijek promijeniti i njezinu obitelj. Danas devetogodišnji True ne samo da je dobio novu priliku za život, nego i roditelje, među njima i anesteziologinju koja je sudjelovala u njegovu liječenju, piše Fenix magazin.

Sve je počelo u siječnju 2021. u Dječjoj bolnici u Nebraski, kada je anesteziologinja Amy Beethe prvi put susrela dječaka koji je od rođenja bolovao od teške srčane mane. Ono što ju je najviše pogodilo nije bila samo težina njegova zdravstvenog stanja, već činjenica da je u bolnicu stigao bez ičije pratnje. 'Sjedio je ondje potpuno sam i duboko me pogodila činjenica da će četverogodišnjak proći kroz operaciju srca, a da pritom nema nikoga uz sebe', izjavila je liječnica za američku televizijsku postaju KETV.

True je tada bio u udomiteljskoj skrbi, a iako je složeni kirurški zahvat prošao uspješno, dječak nije izlazio iz misli liječnici. Nakon što je o svemu razgovarala sa suprugom Ryanom, donijeli su odluku koja je nadilazila njihovu profesionalnu ulogu, odlučili su mu pružiti dom. 'Otišli smo u bolnicu, upoznali Truea i nije trebalo dugo da nam priraste srcu', prisjetio se Ryan.

No, njihova želja da pomognu tu nije stala. Iako su već imali vlastitu djecu, Amy i Ryan odlučili su posvojiti i jednu Trueovu sestru. Njegova preostala braća i sestre također su pronašla nove obitelji unutar njihova bliskog kruga - brigu o njima preuzeli su drugi anesteziolog iz iste bolnice, Amyna sestra te Ryanov brat. 'Sada smo poput velike, proširene obitelji', kazala je Amy, uvjerena kako njihov susret nije bio slučajnost.

Iako je iza njega već nekoliko operacija, liječnici upozoravaju da će True u budućnosti vjerojatno trebati i transplantaciju srca. Do tada, njegova obitelj vodi se jednostavnom, ali snažnom porukom koja ih svakodnevno podsjeća na sve što su prošli: 'Nastavi dalje i nikada ne odustaj!'