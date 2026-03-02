Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Kaos na Bliskom istoku, otvoren je novi front, odjekuju eksplozije; Kuvajt: 'Srušeno je više američkih aviona'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
VIDEO Krasnec: Trumpov osjećaj nadmoći može dovesti do toga da jednog dana kaže 'idem po Grenland'
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLUČAJ IZ SAD-a

Nevjerojatna priča: Dječak na operaciju srca stigao potpuno sam, a onda je liječnica učinila nešto što nitko nije očekivao

Danas je Me?unarodni dan obitelji
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
02.03.2026.
u 14:03

Sve je počelo u siječnju 2021. u Dječjoj bolnici u Nebraski, kada je anesteziologinja Amy Beethe prvi put susrela dječaka koji je od rođenja bolovao od teške srčane mane

Operacija srca koja je četverogodišnjem dječaku iz američke savezne države Nebraske trebala spasiti život, jednoj je liječnici donijela odluku koja će zauvijek promijeniti i njezinu obitelj. Danas devetogodišnji True ne samo da je dobio novu priliku za život, nego i roditelje, među njima i anesteziologinju koja je sudjelovala u njegovu liječenju, piše Fenix magazin.

Sve je počelo u siječnju 2021. u Dječjoj bolnici u Nebraski, kada je anesteziologinja Amy Beethe prvi put susrela dječaka koji je od rođenja bolovao od teške srčane mane. Ono što ju je najviše pogodilo nije bila samo težina njegova zdravstvenog stanja, već činjenica da je u bolnicu stigao bez ičije pratnje. 'Sjedio je ondje potpuno sam i duboko me pogodila činjenica da će četverogodišnjak proći kroz operaciju srca, a da pritom nema nikoga uz sebe', izjavila je liječnica za američku televizijsku postaju KETV.

True je tada bio u udomiteljskoj skrbi, a iako je složeni kirurški zahvat prošao uspješno, dječak nije izlazio iz misli liječnici. Nakon što je o svemu razgovarala sa suprugom Ryanom, donijeli su odluku koja je nadilazila njihovu profesionalnu ulogu, odlučili su mu pružiti dom. 'Otišli smo u bolnicu, upoznali Truea i nije trebalo dugo da nam priraste srcu', prisjetio se Ryan.

No, njihova želja da pomognu tu nije stala. Iako su već imali vlastitu djecu, Amy i Ryan odlučili su posvojiti i jednu Trueovu sestru. Njegova preostala braća i sestre također su pronašla nove obitelji unutar njihova bliskog kruga - brigu o njima preuzeli su drugi anesteziolog iz iste bolnice, Amyna sestra te Ryanov brat. 'Sada smo poput velike, proširene obitelji', kazala je Amy, uvjerena kako njihov susret nije bio slučajnost.

Iako je iza njega već nekoliko operacija, liječnici upozoravaju da će True u budućnosti vjerojatno trebati i transplantaciju srca. Do tada, njegova obitelj vodi se jednostavnom, ali snažnom porukom koja ih svakodnevno podsjeća na sve što su prošli: 'Nastavi dalje i nikada ne odustaj!'
FOTO Evo kako je bilo na koncertu Parnog Valjka u Osijeku: 'To je bila čista emocija, zajedništvo i ljubav'
Danas je Me?unarodni dan obitelji
1/25
Ključne riječi
udomiteljska obitelj operacija srca liječnica majka bolesni dječak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!