Britanija će na stotinama tinejdžera testirati zabranu društvenih mreža

Stotine tinejdžera u Ujedinjenom Kraljevstvu sudjelovat će u pilot-projektu kojim će se testirati zabrane društvenih mreža, noćni digitalni policijski sat i ograničenje vremena pred ekranom. Riječ je o dijelu plana vlade premijera Keira Starmera za suzbijanje negativnih učinaka prekomjerne uporabe pametnih telefona, prenosi Guardian .

Tromjesečno savjetovanje, pokrenuto ovoga tjedna, moglo bi dovesti i do potpune zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina, po uzoru na Australiju. Razmatrat će se uvođenje minimalne dobi za korištenje platformi, ukidanje funkcija koje potiču ovisnost poput beskonačnog „scrollanja“ i automatske reprodukcije te stroža provjera dobi korisnika. U fokusu su i AI chatbotovi te gaming platforme.

U prvom testiranju sudjelovat će oko 150 djece u dobi od 13 do 15 godina. Pratit će se njihov san, raspoloženje i tjelesna aktivnost u uvjetima potpune zabrane ili ograničenog korištenja mreža.

Ministrica tehnologije Liz Kendall poručila je da se roditelji diljem zemlje bore s pitanjima koliko vremena djeca smiju provoditi pred ekranom, kada im dati prvi pametni telefon i kakav sadržaj konzumiraju. „Zato želimo čuti mišljenje djece i roditelja kako bismo osigurali da mladi mogu napredovati u doba ubrzanih tehnoloških promjena“, rekla je. Dok dio organizacija upozorava da bi zabrana mogla gurnuti mlade u neregulirane dijelove interneta, roditeljske inicijative traže jasne dobne granice i veću odgovornost tehnoloških kompanija za sigurnost djece.